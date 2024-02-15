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Чехия в прошлом году получила из бюджета ЕС больше, чем заплатила

Анастасия Князева
17 февраля 2024
16:00
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В прошлом году Чешская Республика получила из бюджета ЕС на 89,5 млрд крон больше, чем внесла в него. В 2022 году Чехия получила на 61,2 млрд крон больше, чем заплатила в бюджет ЕС, включая доходы от плана восстановления.
С момента вступления в ЕС в мае 2004 года и до конца прошлого года Чехия выплатила в европейский бюджет в общей сложности 876,6 млрд крон. Доходы за тот же период составили 1,94 трлн крон. Таким образом, общая чистая позиция за период членства в ЕС составляет 1,06 трлн крон без учета доходов из фонда NGEU. С учетом этих доходов чистая позиция Чехии составляет 1,14 трлн крон.
 
Министр финансов Збынек Станюра (ODS) отметил, что прошлогодняя чистая позиция Чешской Республики по отношению к ЕС была лучшей за последние восемь лет. Последний раз страна сообщала о более высоком чистом доходе от ЕС в 2015 году, когда чистая позиция составила 150 миллиардов чешских крон. «Мы продолжим эффективно использовать эти средства, особенно для модернизации и цифровизации нашей страны в виде проектов с высокой добавленной стоимостью, а также для снижения бюрократического бремени», — сказал он.
 
«Таким образом, нет никаких сомнений в финансовых преимуществах нашего членства в ЕС, но не менее важным является продолжающееся европейское единство в противостоянии российской агрессии против Украины, что на практике демонстрирует недавнее единогласное согласие Европейского совета о помощи Украине в размере 50 млрд евро (1,25 трлн крон) в течение следующих четырех лет», — добавил Станюра.
 
По данным Министерства финансов, положительная чистая позиция Чешской Республики по отношению к ЕС в основном обусловлена средствами, полученными из структурных фондов и Фонда когезии, общая сумма которых в прошлом году составила 81 млрд крон. В рамках общей сельскохозяйственной политики Чешская Республика получила 28,3 млрд крон. Помимо поступлений из бюджета ЕС, Чешская Республика также получила дополнительные средства на развитие сельских районов, поддержку сплоченности и отдельных инвестиционных проектов от NGEU на общую сумму 39,5 млрд крон в прошлом году.
экономика Чехия

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