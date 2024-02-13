Рост цен в Чехии не так уж высок, показал Индекс пиццы
14 февраля 2024
09:30
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Помимо индекса Биг-Мака, есть и другие экономические сравнения. И для них не нужно покидать старый континент. Просто посмотрите, как за год выросли цены на итальянскую пиццу или французский киш.
Почти 40 лет назад британский еженедельник The Economist начал публиковать так называемый индекс Биг-Мака. Основываясь на цене гамбургера, который продается в сети McDonald’s во многих странах мира, он сравнивает паритет покупательной способности и уровень цен в отдельных странах.
Идея основана на предположении, что при пересчете по обменному курсу гамбургер из знаменитой сети ресторанов быстрого питания должен стоить везде одинаково. В конце января, например, SZ Byznys писал, что, согласно этой метрике, чешская крона недооценена.
Но и другие экономические показатели можно рассматривать аналогичным образом. И на этот раз нет необходимости покидать Европу из-за методологии. Просто посмотрите, как за год выросли цены на итальянскую пиццу или французский киш.
Данные показывают, что инфляция в Чехии не так уж плоха по европейским меркам. Если в декабре прошлого года средняя цена на эти товары была на 5,9% выше по сравнению с предыдущим годом, то рост цен внутри страны был на две трети ниже.
С начала прошлого года до середины этого года цены на рассматриваемые товары выросли больше, чем в среднем по Европе, однако сейчас темпы роста цен значительно снизились.
Чехия с текущим ростом цен на 2,1% в годовом исчислении находится на пятом месте среди исследуемых рынков, уступая Словении (1,1%), Бельгии (1%) и Дании (0,6%). В Нидерландах товары даже стали дешевле в годовом исчислении.
В соседней Германии, например, цены выросли почти на десятую часть, а Венгрия оказалась худшей страной, где за пиццу или киш в супермаркете приходится платить на 13,4% больше в годовом исчислении.
Конечно, нельзя судить об инфляции по тому, как изменились цены на случайно выбранные товары. На самом деле уровень инфляции потребительских цен в еврозоне составил 2,8% в январе этого года. Больше всего подорожали продукты питания, алкоголь и табак (5,7%), в то время как цены на энергоносители упали на 6,3%.
Инфляция была самой высокой в Эстонии (5%) и Хорватии (4,8%) и самой низкой в Финляндии и Италии, где она составила менее 1%. Данные по Чехии в отчете не приводятся; более точные цифры будут опубликованы Евростатом 22 февраля этого года.
Хотя январская инфляция в Чехии еще неизвестна, эксперты оценивают ее в 3%. Годовая инфляция в декабре прошлого года составила 6,9%.
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