Рост цен в Чехии не так уж высок, показал Индекс пиццы

Почти 40 лет назад британский еженедельник The Economist начал публиковать так называемый индекс Биг-Мака. Основываясь на цене гамбургера, который продается в сети McDonald’s во многих странах мира, он сравнивает паритет покупательной способности и уровень цен в отдельных странах.

Идея основана на предположении, что при пересчете по обменному курсу гамбургер из знаменитой сети ресторанов быстрого питания должен стоить везде одинаково. В конце января, например, SZ Byznys писал, что, согласно этой метрике, чешская крона недооценена.

Но и другие экономические показатели можно рассматривать аналогичным образом. И на этот раз нет необходимости покидать Европу из-за методологии. Просто посмотрите, как за год выросли цены на итальянскую пиццу или французский киш.

Данные показывают, что инфляция в Чехии не так уж плоха по европейским меркам. Если в декабре прошлого года средняя цена на эти товары была на 5,9% выше по сравнению с предыдущим годом, то рост цен внутри страны был на две трети ниже.

С начала прошлого года до середины этого года цены на рассматриваемые товары выросли больше, чем в среднем по Европе, однако сейчас темпы роста цен значительно снизились.

Чехия с текущим ростом цен на 2,1% в годовом исчислении находится на пятом месте среди исследуемых рынков, уступая Словении (1,1%), Бельгии (1%) и Дании (0,6%). В Нидерландах товары даже стали дешевле в годовом исчислении.

В соседней Германии, например, цены выросли почти на десятую часть, а Венгрия оказалась худшей страной, где за пиццу или киш в супермаркете приходится платить на 13,4% больше в годовом исчислении.

Конечно, нельзя судить об инфляции по тому, как изменились цены на случайно выбранные товары. На самом деле уровень инфляции потребительских цен в еврозоне составил 2,8% в январе этого года. Больше всего подорожали продукты питания, алкоголь и табак (5,7%), в то время как цены на энергоносители упали на 6,3%.

Инфляция была самой высокой в Эстонии (5%) и Хорватии (4,8%) и самой низкой в Финляндии и Италии, где она составила менее 1%. Данные по Чехии в отчете не приводятся; более точные цифры будут опубликованы Евростатом 22 февраля этого года.

Хотя январская инфляция в Чехии еще неизвестна, эксперты оценивают ее в 3%. Годовая инфляция в декабре прошлого года составила 6,9%.