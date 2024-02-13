«Огород прокормит». Все больше жителей Чехии не покупают овощи, а выращивают свои
14 февраля 2024
18:00
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Чехи все чаще выращивают на огородах морковь, огурцы, помидоры и перец для себя, чтобы хотя бы частично сэкономить из-за подорожания овощей в магазинах. Свежие овощи уже выращивают более полумиллиона домашних хозяйств, на долю которых приходится почти пятая часть всего национального урожая. В 2022 году он составил 303 034 тонны овощей. Овощное хозяйство растет не только в сельской местности, но и в городах благодаря совместному выращиванию, о чем стало известно из доклада о ситуации и перспективах развития овощеводства, подготовленного Министерством сельского хозяйства и Союзом овощеводов Чехии и Моравии (ZUČM).
В 2022 году доля овощей, выращенных для собственного потребления, в общем объеме урожая овощей в Чешской Республике составила почти 19%. В годы, предшествовавшие пандемии коронавируса, которая побудила чехов выращивать собственные продукты из-за ограниченности сбытовой сети, эта доля составляла от 10 до 15%. По оценкам ZUČM, сейчас свежие овощи выращивают около 570 000 домохозяйств, а средняя площадь грядок составляет 70 квадратных метров. Таким образом, общая площадь овощных грядок составляет около 4 000 гектаров. В прошлом году площадь овощных полей для коммерческой сети и перерабатывающей промышленности составила 11 015 гектаров, что на 288 гектаров меньше по сравнению с предыдущим годом.
«Подсобное овощеводство по-прежнему имеет наибольшие традиции в небольших поселениях и сельской местности с любопытным ответвлением в виде совместного и общественного овощеводства в городах. Наиболее распространенными видами, выращиваемыми в домашних хозяйствах, являются в основном плодоносящие овощи, то есть огурцы и салатные огурцы, томаты, перец. А также виды овощей, которые несложно выращивать, такие как лук, морковь и горох», — заявили в ZUČM, где отметили, что тенденция выращивания овощей в домашних условиях сохранится.
Средние потребительские цены на овощи значительно выросли за последние два года, что увеличивает стимул выращивать их на огородах. Например, среднегодовая потребительская цена килограмма лука выросла с 16,31 кроны в 2021 году до 30,80 кроны в прошлом году. За тот же период килограмм цветной капусты в магазинах подорожал с 39,80 до 48 крон, килограмм моркови — с 21,18 до 29,52 кроны, а помидоров — с 57,04 до 75,23 кроны.
Производство овощей для торговой сети и перерабатывающей промышленности на чешском рынке в 2023 году, по предварительным данным, увеличилось на полпроцента и составило 219 510 тонн. Однако площадь овощных полей в прошлом году сократилась на 288 гектаров до 11 015 гектаров по сравнению с 11 303 годом ранее и 12 066 в 2021 году. Некоторые овощеводы в прошлом году вышли из бизнеса из-за высоких издержек и низких цен, выплачиваемых фермерам предприятиями торговли.
«Подсобное овощеводство по-прежнему имеет наибольшие традиции в небольших поселениях и сельской местности с любопытным ответвлением в виде совместного и общественного овощеводства в городах. Наиболее распространенными видами, выращиваемыми в домашних хозяйствах, являются в основном плодоносящие овощи, то есть огурцы и салатные огурцы, томаты, перец. А также виды овощей, которые несложно выращивать, такие как лук, морковь и горох», — заявили в ZUČM, где отметили, что тенденция выращивания овощей в домашних условиях сохранится.
Средние потребительские цены на овощи значительно выросли за последние два года, что увеличивает стимул выращивать их на огородах. Например, среднегодовая потребительская цена килограмма лука выросла с 16,31 кроны в 2021 году до 30,80 кроны в прошлом году. За тот же период килограмм цветной капусты в магазинах подорожал с 39,80 до 48 крон, килограмм моркови — с 21,18 до 29,52 кроны, а помидоров — с 57,04 до 75,23 кроны.
Производство овощей для торговой сети и перерабатывающей промышленности на чешском рынке в 2023 году, по предварительным данным, увеличилось на полпроцента и составило 219 510 тонн. Однако площадь овощных полей в прошлом году сократилась на 288 гектаров до 11 015 гектаров по сравнению с 11 303 годом ранее и 12 066 в 2021 году. Некоторые овощеводы в прошлом году вышли из бизнеса из-за высоких издержек и низких цен, выплачиваемых фермерам предприятиями торговли.
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