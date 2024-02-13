Укрощение строптивой: инфляция в Чехии в январе оказалась рекордно низкой

Данные были опубликованы Чешским статистическим управлением в четверг. Значительное снижение инфляции объясняется статистическим эффектом сберегательного тарифа, без которого инфляция в декабре составила бы 4,2%.



Премьер-министр Петр Фиала сказал, что снижение инфляции в январе до 2,3% в годовом исчислении — это «хорошая и радостная новость». Для чешских граждан и компаний, по его словам, это означает конец роста цен, стресса и неуверенности в будущем.



«Это подтверждает то, что я обещал гражданам в своей рождественской речи: экономическое положение людей и компаний будет улучшаться. 2024 год станет годом надежды. Это хорошая, радостная новость, и ее приятно комментировать. Это означает конец двухлетнего роста цен, стресса, которому подвергались чешские граждане и компании, конец неуверенности в будущем», — сказал Фиала.



«В этом году кредиты станут дешевле. Это поможет людям, компаниям и всей экономике. Мы также ожидаем роста реальной заработной платы, что люди ощутят непосредственно на своих бюджетах», — добавил премьер-министр.



«Потребительские цены значительно ослабили свой годовой рост, до 2,3% в январе, что является самым низким показателем с марта 2021 года. На такое развитие событий в основном повлияли цены на жилье и продукты питания, а также более высокая база сравнения прошлого года», — сказала Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен Чешского статистического управления.

В месячном исчислении потребительские цены в Чехии в январе выросли на 1,5%.

Ожидается, что уровень инфляции в этом году будет постепенно снижаться. По прогнозам Центробанка, среднегодовой рост составит 2,6%, в то время как оценка Министерства финансов более скромная — 3,1%.



Чешская крона ослабла по отношению к евро после объявления январского уровня инфляции. В четверг после 9:00 курс кроны составил 25,50 кроны за евро. Учитывая низкую инфляцию, ЧНБ может снижать ставки более быстрыми темпами. С другой стороны, некоторые члены совета предупредили, что слишком слабый обменный курс может временно приостановить смягчение денежно-кредитной политики. Заместитель управляющего ЧНБ Ева Замразилова в четверг в социальной сети X также упомянула о роли обменного курса.



«До сих пор крону поддерживал только дифференциал процентных ставок (положительная разница между процентными ставками ЧНБ и Европейского центрального банка — ред.), который после данных четверга, похоже, растворится. Чешская валюта уже потеряла более 2% с момента последнего заседания правления банка на прошлой неделе. По сравнению с прошлой весной она потеряла уже более 8%», — отметил главный экономист банка Creditas Петр Дуфек.



«Инфляция, скорее всего, опустилась ниже темпов роста номинальной заработной платы, а реальный уровень жизни домохозяйств начинает восстанавливаться. Наша модель предполагает, что инфляция не будет значительно снижаться в течение этого года, а возвращение к целевому уровню инфляции в 2% можно ожидать только в 2025 году. Значительное снижение курса чешской кроны, наблюдаемое в последние недели, может стать инфляционным фактором», — сказал экономист Deloitte Филип Пастуха.