Подорожала электроэнергия. Когда выгодно сменить поставщика, несмотря на штраф?

«Особенно это касается домохозяйств с большим потреблением, которые используют электричество или газ для отопления и которым выгодно перейти к другому поставщику, несмотря на штрафы», — сказал в интервью Novinky и Právo Томаш Врняк, энергетический аналитик Ušetřeno.cz.



По его словам, если в прошлом году часто можно было найти цены чуть ниже 4 000 крон за мегаватт-час без НДС, то сейчас предлагаются цены в диапазоне от 3 200 до 3 500 крон.



«Такой переход позволяет сэкономить не менее 500 крон за каждый мегаватт-час», — добавил Врняк.



В качестве примера Врняк привел договор с двухлетней фиксацией цены с компанией Pražská plynárenská для клиента в семейном доме с годовым потреблением в 10 мегаватт-часов и тарифом на электроотопление. Например, при переходе на E.ON с двухлетней фиксацией он заплатит неустойку в размере 5 000 крон, но сэкономит на электроэнергии более 8 000 крон в год, в результате сохранив 3 000 крон.



«Дополнительную экономию можно получить и за счет снижения фиксированного ежемесячного платежа», — отмечает Врняк. Например, если клиент заключает договор с MND онлайн, он платит всего 49 крон в месяц вместо 157 крон.



Штрафы за досрочное расторжение договора у разных поставщиков могут значительно отличаться. «В некоторых случаях они составляют менее 1 000 крон, в то время как у других поставщиков штраф может быть установлен в размере 800 крон в месяц за каждый месяц несоблюдения договора. Обычно, однако, штрафы составляют от 5 000 до 6 000 крон», — уточнил эксперт.



Высокие цены больше никто не сдерживают

По мнению Лукаша Каньока из Kalkulátor.cz, может случиться так, что люди заключили договор на поставку электроэнергии по высокой цене в прошлом году, потому что тогда они были защищены правительственным ограничением на электроэнергию.



Однако с января ограничение цен больше не действует, и теперь эти клиенты будут платить более 10 крон за киловатт-час, включая регулируемую часть цены.



«Потребление электроэнергии в семейном доме с подогревом воды может составлять, например, 7 мегаватт-часов в год. Если бы потребитель ничего не делал, он платил бы 49 000 крон в год только за электричество, не считая налогов, а к этому нужно прибавить плату за распределение и, наконец, вышеупомянутый налог на добавленную стоимость», — говорит он.



Даже при условии штрафа в 6 000 крон переход к другому поставщику не лишен смысла. «Сменив поставщика, такой клиент за два года сэкономит 50 000 крон, а это, безусловно, целесообразно, даже если за это придется заплатить штраф», — добавил он.



По мнению Люции Корбелиусовой из консультационной службы для потребителей dTest, необходимо активно выяснять у своего поставщика, какая цена в настоящее время установлена, и, если она невыгодна, расторгать договор.



«К сожалению, потребителю вряд ли удастся избежать уплаты неустойки, но в возникшей ситуации может быть финансово выгоднее заплатить ее и избавиться от невыгодного договора. Если неустойка необоснованно высока, можно обратиться в суд, который имеет возможность ее снизить», — отметила она.