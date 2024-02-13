Подорожала электроэнергия. Когда выгодно сменить поставщика, несмотря на штраф?
15 февраля 2024
19:30
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Домохозяйства, которые вынуждены постоянно переплачивать за электричество или газ, могут обнаружить, что выгодно сменить поставщика как можно раньше, несмотря на риск быть оштрафованными за несоблюдение условий договора. Они могут сэкономить несколько тысяч крон в год.
«Особенно это касается домохозяйств с большим потреблением, которые используют электричество или газ для отопления и которым выгодно перейти к другому поставщику, несмотря на штрафы», — сказал в интервью Novinky и Právo Томаш Врняк, энергетический аналитик Ušetřeno.cz.
По его словам, если в прошлом году часто можно было найти цены чуть ниже 4 000 крон за мегаватт-час без НДС, то сейчас предлагаются цены в диапазоне от 3 200 до 3 500 крон.
«Такой переход позволяет сэкономить не менее 500 крон за каждый мегаватт-час», — добавил Врняк.
В качестве примера Врняк привел договор с двухлетней фиксацией цены с компанией Pražská plynárenská для клиента в семейном доме с годовым потреблением в 10 мегаватт-часов и тарифом на электроотопление. Например, при переходе на E.ON с двухлетней фиксацией он заплатит неустойку в размере 5 000 крон, но сэкономит на электроэнергии более 8 000 крон в год, в результате сохранив 3 000 крон.
По его словам, если в прошлом году часто можно было найти цены чуть ниже 4 000 крон за мегаватт-час без НДС, то сейчас предлагаются цены в диапазоне от 3 200 до 3 500 крон.
«Такой переход позволяет сэкономить не менее 500 крон за каждый мегаватт-час», — добавил Врняк.
В качестве примера Врняк привел договор с двухлетней фиксацией цены с компанией Pražská plynárenská для клиента в семейном доме с годовым потреблением в 10 мегаватт-часов и тарифом на электроотопление. Например, при переходе на E.ON с двухлетней фиксацией он заплатит неустойку в размере 5 000 крон, но сэкономит на электроэнергии более 8 000 крон в год, в результате сохранив 3 000 крон.
«Дополнительную экономию можно получить и за счет снижения фиксированного ежемесячного платежа», — отмечает Врняк. Например, если клиент заключает договор с MND онлайн, он платит всего 49 крон в месяц вместо 157 крон.
Штрафы за досрочное расторжение договора у разных поставщиков могут значительно отличаться. «В некоторых случаях они составляют менее 1 000 крон, в то время как у других поставщиков штраф может быть установлен в размере 800 крон в месяц за каждый месяц несоблюдения договора. Обычно, однако, штрафы составляют от 5 000 до 6 000 крон», — уточнил эксперт.
Высокие цены больше никто не сдерживают
По мнению Лукаша Каньока из Kalkulátor.cz, может случиться так, что люди заключили договор на поставку электроэнергии по высокой цене в прошлом году, потому что тогда они были защищены правительственным ограничением на электроэнергию.
Однако с января ограничение цен больше не действует, и теперь эти клиенты будут платить более 10 крон за киловатт-час, включая регулируемую часть цены.
«Потребление электроэнергии в семейном доме с подогревом воды может составлять, например, 7 мегаватт-часов в год. Если бы потребитель ничего не делал, он платил бы 49 000 крон в год только за электричество, не считая налогов, а к этому нужно прибавить плату за распределение и, наконец, вышеупомянутый налог на добавленную стоимость», — говорит он.
Даже при условии штрафа в 6 000 крон переход к другому поставщику не лишен смысла. «Сменив поставщика, такой клиент за два года сэкономит 50 000 крон, а это, безусловно, целесообразно, даже если за это придется заплатить штраф», — добавил он.
По мнению Люции Корбелиусовой из консультационной службы для потребителей dTest, необходимо активно выяснять у своего поставщика, какая цена в настоящее время установлена, и, если она невыгодна, расторгать договор.
«К сожалению, потребителю вряд ли удастся избежать уплаты неустойки, но в возникшей ситуации может быть финансово выгоднее заплатить ее и избавиться от невыгодного договора. Если неустойка необоснованно высока, можно обратиться в суд, который имеет возможность ее снизить», — отметила она.
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