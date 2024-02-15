Почему большинство людей в Чехии не откладывают деньги на пенсию

Это показал опрос, проведенный компанией IPSOS для инвестиционной платформы Portu. По данным исследования, среди людей моложе 26 лет подавляющее большинство ничего не откладывает на пенсию либо потому, что у них есть другие приоритеты, в которые нужно вкладывать деньги, либо потому, что они еще учатся и поэтому имеют минимальный доход.



Почти пятая часть всех респондентов, или 54% тех, кто сказал, что не откладывает на пенсию, не откладывают на пенсию, потому что у них нет достаточных средств для этого.



По данным исследования, мужчины обычно откладывают больше, чем женщины. Из тех, кто заявил, что откладывает на пенсию, только треть откладывает менее 1 000 крон. Напротив, семнадцать процентов откладывают «на пенсию» более 4 000 чешских крон в месяц.



Напротив, почти шестьдесят процентов женщин откладывают на пенсию не более тысячи в месяц. «Женщины в Чешской Республике по-прежнему имеют в среднем значительно меньший доход, чем мужчины. В результате у них остается меньше денег из зарплаты, которые они могут откладывать после оплаты необходимых расходов», — прокомментировал Лукаш Рашка, аналитик компании Porto, добавив, что женщины могут быть менее финансово подготовлены к выходу на пенсию, чем мужчины.



«Это усугубляется тем, что у них также в среднем ниже государственная пенсия», — добавил Рашка.