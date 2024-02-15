Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Верховный суд Праги разрешил выплатить кредиторам долги обанкротившегося Sberbank CZ

Новости 420on
18 февраля 2024
14:00
227
Кредиторам обанкротившегося банка Sberbank CZ могут быть выплачены их требования. Предыдущее решение было оставлено в силе Верховным судом Праги, говорится в реестре неплатежеспособности.
Об изменении ситуации сообщил iRozhlas.cz.

Кредиторы обанкротившегося банка Sberbank CZ, которых насчитывается 15 300, должны получить около 57 миллиардов крон. В ноябре прошлого года муниципальный суд Праги принял соответствующее решение, но выплата была отложена из-за апелляции одного из кредиторов — компании LitFin. Теперь первоначальный вердикт поддержал Пражский Верховный суд.

«По мнению апелляционного суда, суд первой инстанции не ошибся, проверяя правильность предложения администратора о частичной выплате», — сообщила пресс-секретарь Верховного суда Катержина Коларжова.

«Суд не ошибся и в том, что впоследствии издал оспариваемое постановление с распределением части средств, полученных в результате ликвидации имущества должника, таким образом, чтобы все установленные требования кредиторов должника были удовлетворены до 95% от их суммы. Учитывая изложенное, Апелляционный суд не признал апелляционную жалобу заявителя обоснованной и оставил оспариваемое постановление в силе как правильное по существу», — добавил пресс-секретарь.

Иржина Лужова, управляющая банкротством Sberbank CZ, в начале этого месяца сообщила ČTK, что после решения Высокого суда она приступит к выплатам кредиторам. По ее оценке, после решения суда ей потребуется около месяца, чтобы начать выплаты в виде частичного графика.

По ее словам, 100% выявленных требований — 95% сейчас и 5% позже — обязательно будут отданы первой и второй группе кредиторов, Системе гарантирования финансового рынка, физическим лицам и малым и средним предприятиям. «Что касается третьей группы, то есть регионов, городов, муниципалитетов и крупных компаний, то я не хочу брать на себя обязательство, что они получат 100%, хотя я верю, что они получат. Но они могут рассчитывать более чем на 95% своих денег», — сказала она.

По словам Лужовой, кредиторы, которые заявили о своих вкладах после краха банка в феврале 2022 года, помимо положенных им денег получат проценты за просрочку платежей. Они начисляются с момента получения такого требования до объявления банкротства 26 августа 2022 года по ставке 11,75% годовых.

Пражский городской суд объявил о банкротстве Sberbank CZ в конце августа прошлого года после того, как в начале мая Чешский национальный банк окончательно отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. ЧНБ инициировал шаги по отзыву лицензии 28 февраля 2022 года, ссылаясь на ухудшение положения Sberbank CZ в связи с оттоком вкладов после вторжения России на Украину.

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:00
18 ФЕВРАЛЯ 2024
1112
ЭКОНОМИКА
ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ В ЧЕХИИ НЕ ОТКЛАДЫВАЮТ ДЕНЬГИ НА ПЕНСИЮ
На пенсию откладывают лишь две трети. У женщин это обычно до 1000 крон в месяц, у мужчин - больше. Треть людей вообще не копят на пенсию. Либо потому, что они еще молоды, у них другие приоритеты,...
19:30
17 ФЕВРАЛЯ 2024
739
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ СОБРАЛИ ДЛЯ УКРАИНЫ ШЕСТЬ МИЛЛИАРДОВ КРОН. ОДНАКО В ПРОШЛОМ ГОДУ ГОТОВНОСТЬ ПОМОГАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛАСЬ
С начала войны в Украине чехи пожертвовали почти пять миллиардов крон на гуманитарную помощь и более миллиарда крон на оружие и оборонное оборудование. Это следует из опроса гуманитарных...
18:00
17 ФЕВРАЛЯ 2024
2316
ОБЩЕСТВО
ГЕРМАНИЯ И АВСТРИЯ ПРОДОЛЖАТ ПРОВЕРКИ НА ГРАНИЦАХ С ЧЕХИЕЙ
Германия продлевает пограничный контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией до середины июня, сообщило сегодня Федеральное министерство внутренних дел. Министр внутренних дел Германии Нэнси...
16:00
17 ФЕВРАЛЯ 2024
428
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ ПОЛУЧИЛА ИЗ БЮДЖЕТА ЕС БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗАПЛАТИЛА
В прошлом году Чешская Республика получила из бюджета ЕС на 89,5 млрд крон больше, чем внесла в него. В 2022 году Чехия получила на 61,2 млрд крон больше, чем заплатила в бюджет ЕС, включая доходы...
14:00
17 ФЕВРАЛЯ 2024
910
ОБЩЕСТВО
ЧЕШКЕ ГРОЗИТ НАКАЗАНИЕ В ИТАЛИИ ЗА ТО, ЧТО ОНА ОСТАВИЛА ДЕТЕЙ В МАШИНЕ И ПОЕХАЛА КАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ
Прокуратура города Тридента преследует 40-летнюю гражданку Чехии за то, что она оставила своих детей без присмотра в машине и отправилась кататься на лыжах. Об этом сообщила в четверг газета...
10:00
17 ФЕВРАЛЯ 2024
1326
ОБЩЕСТВО
ФОТО: ЛЮДИ СОБРАЛИСЬ ПЕРЕД ЗДАНИЕМ РОССИЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА В ПРАГЕ, ЧТОБЫ ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ НАВАЛЬНОГО
Около трехсот человек собрались в пятницу у здания российского посольства в Праге, чтобы отдать дань памяти российскому оппозиционному политику Алексею Навальному, который умер в сибирской тюрьме....
21:00
16 ФЕВРАЛЯ 2024
745
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ НАСТАИВАЕТ НА ЗАМОРАЖИВАНИИ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ. ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТКЛОНИЛО ВОЗРАЖЕНИЯ РОССИИ
Правительство премьер-министра Петра Фиалы (ODS) в конце января отклонило возражение России против замораживания почти всех ее активов в Чехии. Оно придерживается своего решения от ноября прошлого...
17:00
16 ФЕВРАЛЯ 2024
21881
ОБЩЕСТВО
25 ПОЛЕЗНЫХ ССЫЛОК ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ В ЧЕХИИ — НЕ ЗАБУДЬТЕ СОХРАНИТЬ
Как оформлять документы? Где купить проездной? Как подобрать аналог лекарства? Что покрывает страховка и где ее оформить? Где искать работу? Ссылки на эти и другие важные материалы и ресурсы ищите...
13:10
16 ФЕВРАЛЯ 2024
1346
ОБЩЕСТВО
РОССИЙСКИЙ ОППОЗИЦИОНЕР НАВАЛЬНЫЙ УМЕР В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ
Находящийся в заключении российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в возрасте 47 лет в исправительной колонии в России. «16 февраля А. Навальный почувствовал себя плохо после прогулки...
12:30
16 ФЕВРАЛЯ 2024
1369
ОБЩЕСТВО
ПРОТЕСТ ФЕРМЕРОВ ГРОЗИТ КОЛЛАПСОМ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ В ПРАГЕ. РАБОТАЙТЕ ИЗ ДОМА, ПРИЗЫВАЕТ ЖИТЕЛЕЙ МЭРИЯ
На следующей неделе в Праге пройдет серия акций протестов фермеров, в которых 19 февраля примут участие от сотен до тысяч тракторов и сельскохозяйственной техники. Поэтому стоит рассчитывать на...
11:00
16 ФЕВРАЛЯ 2024
837
ОБЩЕСТВО
ЕС НЕ БУДЕТ ПРОДЛЕВАТЬ КОНТРАКТ НА ТРАНЗИТ РОССИЙСКОГО ГАЗА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ
Европейский союз не заинтересован в продлении контракта на транзит российского природного газа через территорию Украины дальше в Европу. Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявил в четверг, что...
09:30
16 ФЕВРАЛЯ 2024
1698
ОБЩЕСТВО
ГОДОВОЙ ПРОЕЗДНОЙ В ПРАГЕ МОЖЕТ ПОДОРОЖАТЬ ВДВОЕ
После года пребывания у власти муниципальная коалиция «Вместе» (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), «Пираты» и STAN вернулась к теме повышения цен на проезд в общественном транспорте Праги. Была выдвинута идея,...
08:00
16 ФЕВРАЛЯ 2024
711
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ 15 ФЕВРАЛЯ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕКОРДЫ НА 27 МЕТЕОСТАНЦИЯХ
Температурные рекорды 15 февраля были зафиксированы на 27 из 165 метеостанций, которые работают в Чехии. Самая теплая температура была зафиксирована в Ческе-Будеёвице-Рожнове, где термометр показал...
21:00
15 ФЕВРАЛЯ 2024
1403
ОБЩЕСТВО
РОССИЯНИН, ОСУЖДЕННЫЙ ЗА УБИЙСТВО ПЕНСИОНЕРА В РЕГИОНЕ БРНО, ПОТРЕБОВАЛ ПОВТОРНОГО РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА
Магомед Молдиев Исраилов из России продолжит отбывать 17,5-летний срок в тюрьме Валдице. В среду он провалил ходатайство о повторном рассмотрении дела об убийстве, за которое он был осужден вместе...
19:30
15 ФЕВРАЛЯ 2024
709
ЭКОНОМИКА
ПОДОРОЖАЛА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. КОГДА ВЫГОДНО СМЕНИТЬ ПОСТАВЩИКА, НЕСМОТРЯ НА ШТРАФ?
Домохозяйства, которые вынуждены постоянно переплачивать за электричество или газ, могут обнаружить, что выгодно сменить поставщика как можно раньше, несмотря на риск быть оштрафованными за...