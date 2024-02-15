Верховный суд Праги разрешил выплатить кредиторам долги обанкротившегося Sberbank CZ

Об изменении ситуации сообщил iRozhlas.cz.





Кредиторы обанкротившегося банка Sberbank CZ, которых насчитывается 15 300, должны получить около 57 миллиардов крон. В ноябре прошлого года муниципальный суд Праги принял соответствующее решение, но выплата была отложена из-за апелляции одного из кредиторов — компании LitFin. Теперь первоначальный вердикт поддержал Пражский Верховный суд.





«По мнению апелляционного суда, суд первой инстанции не ошибся, проверяя правильность предложения администратора о частичной выплате», — сообщила пресс-секретарь Верховного суда Катержина Коларжова.





«Суд не ошибся и в том, что впоследствии издал оспариваемое постановление с распределением части средств, полученных в результате ликвидации имущества должника, таким образом, чтобы все установленные требования кредиторов должника были удовлетворены до 95% от их суммы. Учитывая изложенное, Апелляционный суд не признал апелляционную жалобу заявителя обоснованной и оставил оспариваемое постановление в силе как правильное по существу», — добавил пресс-секретарь.





Иржина Лужова, управляющая банкротством Sberbank CZ, в начале этого месяца сообщила ČTK, что после решения Высокого суда она приступит к выплатам кредиторам. По ее оценке, после решения суда ей потребуется около месяца, чтобы начать выплаты в виде частичного графика.





По ее словам, 100% выявленных требований — 95% сейчас и 5% позже — обязательно будут отданы первой и второй группе кредиторов, Системе гарантирования финансового рынка, физическим лицам и малым и средним предприятиям. «Что касается третьей группы, то есть регионов, городов, муниципалитетов и крупных компаний, то я не хочу брать на себя обязательство, что они получат 100%, хотя я верю, что они получат. Но они могут рассчитывать более чем на 95% своих денег», — сказала она.





По словам Лужовой, кредиторы, которые заявили о своих вкладах после краха банка в феврале 2022 года, помимо положенных им денег получат проценты за просрочку платежей. Они начисляются с момента получения такого требования до объявления банкротства 26 августа 2022 года по ставке 11,75% годовых.





Пражский городской суд объявил о банкротстве Sberbank CZ в конце августа прошлого года после того, как в начале мая Чешский национальный банк окончательно отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. ЧНБ инициировал шаги по отзыву лицензии 28 февраля 2022 года, ссылаясь на ухудшение положения Sberbank CZ в связи с оттоком вкладов после вторжения России на Украину.