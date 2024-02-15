Верховный суд Праги разрешил выплатить кредиторам долги обанкротившегося Sberbank CZ
18 февраля 2024
14:00
227
Кредиторам обанкротившегося банка Sberbank CZ могут быть выплачены их требования. Предыдущее решение было оставлено в силе Верховным судом Праги, говорится в реестре неплатежеспособности.
Об изменении ситуации сообщил iRozhlas.cz.
Кредиторы обанкротившегося банка Sberbank CZ, которых насчитывается 15 300, должны получить около 57 миллиардов крон. В ноябре прошлого года муниципальный суд Праги принял соответствующее решение, но выплата была отложена из-за апелляции одного из кредиторов — компании LitFin. Теперь первоначальный вердикт поддержал Пражский Верховный суд.
«По мнению апелляционного суда, суд первой инстанции не ошибся, проверяя правильность предложения администратора о частичной выплате», — сообщила пресс-секретарь Верховного суда Катержина Коларжова.
«Суд не ошибся и в том, что впоследствии издал оспариваемое постановление с распределением части средств, полученных в результате ликвидации имущества должника, таким образом, чтобы все установленные требования кредиторов должника были удовлетворены до 95% от их суммы. Учитывая изложенное, Апелляционный суд не признал апелляционную жалобу заявителя обоснованной и оставил оспариваемое постановление в силе как правильное по существу», — добавил пресс-секретарь.
Иржина Лужова, управляющая банкротством Sberbank CZ, в начале этого месяца сообщила ČTK, что после решения Высокого суда она приступит к выплатам кредиторам. По ее оценке, после решения суда ей потребуется около месяца, чтобы начать выплаты в виде частичного графика.
По ее словам, 100% выявленных требований — 95% сейчас и 5% позже — обязательно будут отданы первой и второй группе кредиторов, Системе гарантирования финансового рынка, физическим лицам и малым и средним предприятиям. «Что касается третьей группы, то есть регионов, городов, муниципалитетов и крупных компаний, то я не хочу брать на себя обязательство, что они получат 100%, хотя я верю, что они получат. Но они могут рассчитывать более чем на 95% своих денег», — сказала она.
По словам Лужовой, кредиторы, которые заявили о своих вкладах после краха банка в феврале 2022 года, помимо положенных им денег получат проценты за просрочку платежей. Они начисляются с момента получения такого требования до объявления банкротства 26 августа 2022 года по ставке 11,75% годовых.
Пражский городской суд объявил о банкротстве Sberbank CZ в конце августа прошлого года после того, как в начале мая Чешский национальный банк окончательно отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. ЧНБ инициировал шаги по отзыву лицензии 28 февраля 2022 года, ссылаясь на ухудшение положения Sberbank CZ в связи с оттоком вкладов после вторжения России на Украину.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:00
18 ФЕВРАЛЯ 2024
1112
На пенсию откладывают лишь две трети. У женщин это обычно до 1000 крон в месяц, у мужчин - больше. Треть людей вообще не копят на пенсию. Либо потому, что они еще молоды, у них другие приоритеты,...
19:30
17 ФЕВРАЛЯ 2024
739
ЧЕХИ СОБРАЛИ ДЛЯ УКРАИНЫ ШЕСТЬ МИЛЛИАРДОВ КРОН. ОДНАКО В ПРОШЛОМ ГОДУ ГОТОВНОСТЬ ПОМОГАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛАСЬ
С начала войны в Украине чехи пожертвовали почти пять миллиардов крон на гуманитарную помощь и более миллиарда крон на оружие и оборонное оборудование. Это следует из опроса гуманитарных...
18:00
17 ФЕВРАЛЯ 2024
2316
Германия продлевает пограничный контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией до середины июня, сообщило сегодня Федеральное министерство внутренних дел. Министр внутренних дел Германии Нэнси...
16:00
17 ФЕВРАЛЯ 2024
428
В прошлом году Чешская Республика получила из бюджета ЕС на 89,5 млрд крон больше, чем внесла в него. В 2022 году Чехия получила на 61,2 млрд крон больше, чем заплатила в бюджет ЕС, включая доходы...
14:00
17 ФЕВРАЛЯ 2024
910
Прокуратура города Тридента преследует 40-летнюю гражданку Чехии за то, что она оставила своих детей без присмотра в машине и отправилась кататься на лыжах. Об этом сообщила в четверг газета...
10:00
17 ФЕВРАЛЯ 2024
1326
Около трехсот человек собрались в пятницу у здания российского посольства в Праге, чтобы отдать дань памяти российскому оппозиционному политику Алексею Навальному, который умер в сибирской тюрьме....
21:00
16 ФЕВРАЛЯ 2024
745
Правительство премьер-министра Петра Фиалы (ODS) в конце января отклонило возражение России против замораживания почти всех ее активов в Чехии. Оно придерживается своего решения от ноября прошлого...
17:00
16 ФЕВРАЛЯ 2024
21881
Как оформлять документы? Где купить проездной? Как подобрать аналог лекарства? Что покрывает страховка и где ее оформить? Где искать работу? Ссылки на эти и другие важные материалы и ресурсы ищите...
13:10
16 ФЕВРАЛЯ 2024
1346
Находящийся в заключении российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в возрасте 47 лет в исправительной колонии в России. «16 февраля А. Навальный почувствовал себя плохо после прогулки...
12:30
16 ФЕВРАЛЯ 2024
1369
На следующей неделе в Праге пройдет серия акций протестов фермеров, в которых 19 февраля примут участие от сотен до тысяч тракторов и сельскохозяйственной техники. Поэтому стоит рассчитывать на...
11:00
16 ФЕВРАЛЯ 2024
837
Европейский союз не заинтересован в продлении контракта на транзит российского природного газа через территорию Украины дальше в Европу. Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявил в четверг, что...
09:30
16 ФЕВРАЛЯ 2024
1698
После года пребывания у власти муниципальная коалиция «Вместе» (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), «Пираты» и STAN вернулась к теме повышения цен на проезд в общественном транспорте Праги. Была выдвинута идея,...
08:00
16 ФЕВРАЛЯ 2024
711
Температурные рекорды 15 февраля были зафиксированы на 27 из 165 метеостанций, которые работают в Чехии. Самая теплая температура была зафиксирована в Ческе-Будеёвице-Рожнове, где термометр показал...
21:00
15 ФЕВРАЛЯ 2024
1403
РОССИЯНИН, ОСУЖДЕННЫЙ ЗА УБИЙСТВО ПЕНСИОНЕРА В РЕГИОНЕ БРНО, ПОТРЕБОВАЛ ПОВТОРНОГО РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА
Магомед Молдиев Исраилов из России продолжит отбывать 17,5-летний срок в тюрьме Валдице. В среду он провалил ходатайство о повторном рассмотрении дела об убийстве, за которое он был осужден вместе...
19:30
15 ФЕВРАЛЯ 2024
709
Домохозяйства, которые вынуждены постоянно переплачивать за электричество или газ, могут обнаружить, что выгодно сменить поставщика как можно раньше, несмотря на риск быть оштрафованными за...