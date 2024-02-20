Непогашенный долг чехов достигает 30 миллиардов крон. Большинство — это краткосрочные кредиты

Чехи должны все больше денег банкам и небанковским организациям. В прошлом году сумма их долгосрочных (на жилье) и краткосрочных (на потребление) обязательств превысила 3,3 трлн крон. Это на 162 млрд крон больше, чем год назад, и на 1 трлн (43%) больше, чем пять лет назад.

Это следует из данных клиентов, зарегистрированных в банковском регистре информации о клиентах и небанковском регистре информации о клиентах (BRKI и NRKI).

Данные также показывают, что объем проблемной задолженности растет и в прошлом году достиг почти 30 млрд крон. К рискованным долгам относятся обязательства, которые клиенты не оплатили через три и более месяцев после наступления срока платежа.

Несмотря на то, что задолженность по риску по сравнению с прошлым годом выросла почти на 2 млрд крон, по сравнению с 2018 годом она улучшилась почти на 5 млрд крон, в том числе благодаря систематическому снижению количества проблемных ипотечных кредитов. Их объем сократился с 9,99 млрд крон в 2018 году до 4,45 млрд крон в конце 2023 года, то есть более чем в два раза.

Ипотечные долги росли медленнее

Если посмотреть только на прошлый год, то объем задолженности по жилищным кредитам вырос по сравнению с предыдущим годом на 114,6 млрд крон, или на 4,4%. Это значительно меньше, чем в предыдущие годы. Например, в конце 2021 года рост составлял 17% в год, а в конце 2020 года — 8%.

«С одной стороны, конец прошлого года свидетельствует о небольшом оживлении на рынке ипотечного кредитования: общий объем задолженности по жилищным кредитам вырос на 36,6 млрд крон по сравнению с предыдущим кварталом. С другой стороны, количество клиентов с жилищными кредитами уже давно сокращается, а сумма на одного клиента растет. Поэтому видимое оживление в большей степени связано с ростом цен на недвижимость», — анализирует Ленка Новотна, директор Регистра информации о клиентах банка.

Средняя сумма долгосрочного долга в прошлом году достигла 2,6 млн крон и выросла почти на 7%.

Между тем молодые люди берут значительно меньше кредитов на жилье. На 17% меньше стало людей в возрастной группе от 15 до 24 лет (снижение на 7 300 человек) и даже на 19%, до 50 500 человек, среди 25–29-летних. Наибольшее число людей с долгосрочным жилищным кредитом — 379 000 — приходится на возрастную группу от 35 до 44 лет.

«Число молодых клиентов с жилищными кредитами в долгосрочной перспективе снижается. Самыми большими препятствиями для них являются дорогая недвижимость и высокие процентные ставки», — объясняет Новотна.

Долги на потребление растут в два раза быстрее, чем на жилье

Общий объем краткосрочной задолженности на конец 2023 года составил чуть менее 580 млрд крон, увеличившись за год на 47,4 млрд крон (8,9%).

Объем задолженности на потребление вырос во всех регионах по сравнению с концом 2022 года, быстрее всего в Праге, где он вырос на 10,7% в годовом исчислении, до 65 млрд крон, а самая низкая динамика была на Высочине, где он вырос на 6,4%, до менее чем 23 млрд крон.

Количество клиентов, оформивших краткосрочный кредит в 2023 году, по сравнению с предыдущим годом увеличилось почти на 50 000, до 2,33 млн. Средняя сумма на одного клиента также увеличилась примерно на 15 000 (7%), до 248 000 крон. Согласно данным реестра, средняя сумма потребительского кредита наиболее высока у клиентов в возрастной группе 35–44 года и составляет почти 293 000 крон.

Проблемы с погашением потребительских кредитов растут

Общий объем невозвращенных долгов по сравнению с прошлым годом увеличился на 1,7 млрд крон (6,2 %) и составил почти 30 млрд крон. Это произошло за счет потребительских кредитов, объем задолженности по которым стабильно рос во всех кварталах прошлого года. Напротив, платежное поведение по жилищным кредитам стабильно улучшается. По сравнению с прошлым годом объем задолженности по жилищным кредитам снизился на 0,5 млрд евро (-9,6%).

Средняя сумма задолженности по неработающим краткосрочным кредитам выросла на 8% и составила почти 145 000 крон. Число клиентов, которые не могут погасить кредит, также увеличилось более чем на 1% и достигло 174 000.

По словам Йиржи Райля, руководителя Регистра информации о небанковских клиентах, больше всего проблем с погашением испытывают люди в возрасте от 30 лет. Объем неоплаченных потребительских долгов среди них вырос на пятую часть по сравнению с предыдущим годом и составил 4 млрд крон, а их количество увеличилось на 9% по сравнению с предыдущим годом и составило 26 000 человек.

В возрастной группе 35–44 года объем неоплаченных краткосрочных долгов вырос на 13%, до 6,3 млрд крон, а количество должников увеличилось на 4,4%, до 40 000 человек.

«У заемщиков этих возрастных групп самый высокий уровень задолженности по ипотечным кредитам, которые они взяли в последние годы, и сейчас они быстро увеличивают свою задолженность и по краткосрочным кредитам, что может постепенно запустить долговую спираль для некоторых», — предупреждает Райль.

Объем неработающей потребительской задолженности увеличился в годовом исчислении во всех регионах, причем наибольший рост произошел в Карловарском крае — на 14,5%, до 1 млрд чешских крон. В Моравско-Силезском крае зафиксирован самый высокий общий объем просроченной краткосрочной задолженности — более 3 млрд крон.