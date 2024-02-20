85% чехов страдают из-за инфляции, но надеются на лучшее
22 февраля 2024
18:00
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Влияние высокой инфляции ощущают 85% чехов, в то время как 44% пострадали от изменений, включенных в правительственный пакет консолидации. Люди по-прежнему пытаются экономить на продуктах питания, а также на электроэнергии и количестве походов в рестораны. В то же время увеличилась доля людей, которые считают, что в этом году их материальное положение будет лучше, чем в прошлом. По данным опроса, проведенного компанией Ipsos для Generali Investments CEE, результаты которого имеются в распоряжении ČTK, эта цифра составляет 37% по сравнению с 31% годом ранее.
В ходе опроса 67,3% респондентов заявили, что в прошлом году им было трудно справиться с высокой инфляцией. Это на 7% выше, чем в 2022 году. Однако в то же время растет оптимизм по поводу развития событий в 2024 году.
«В прошлом году чешские домохозяйства столкнулись с негативными последствиями высокой инфляции и опасениями по поводу цен на энергоносители. В то же время ВВП упал, а промышленность не преуспела», — говорит Радомир Яч, главный экономист Generali Investments CEE. По его прогнозам, в 2024 году рост чешской экономики составит более 1%.
«Мы также можем с оптимизмом смотреть на рост потребления домашних хозяйств благодаря снижению инфляции, которая, как ожидается, достигнет 2,6% в этом году. Цены на энергоносители наконец-то стабилизировались, и снижение процентных ставок также окажет положительное влияние. Благодаря сочетанию этих факторов в новом году потребители должны почувствовать финансовое облегчение», — добавил Яч.
Инфляция перестала быть главным виновником ухудшения состояния личных финансов, показал опрос. Если в прошлом году ее опасались 46,8% чехов, то в этом году — 27,9%. С другой стороны, 33,6% по-прежнему обеспокоены высокими ценами на энергоносители, тогда как год назад этот показатель составлял 30,7%. По мнению авторов опроса, это связано в том числе с тем, что в конце прошлого года истек срок действия правительственных энергетических ограничений и с января потребители снова платят за поддержку возобновляемых источников энергии в цене на электричество.
Результаты опроса также показали, что чехи по-прежнему намерены экономить на продуктах питания. 57,4% планируют это делать по сравнению с 61,5 % год назад. Люди также хотят продолжать сокращать потребление энергии и воды: об этом заявили 62,2% респондентов по сравнению с 70,5% в прошлом году. Увеличилась доля тех, кто ограничивает посещение ресторанов: в этом году так поступили 53,7% чехов по сравнению с 49% год назад.
Опрос проводился в конце января — начале февраля по репрезентативной выборке 1 050 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет из всех регионов Чешской Республики.
«В прошлом году чешские домохозяйства столкнулись с негативными последствиями высокой инфляции и опасениями по поводу цен на энергоносители. В то же время ВВП упал, а промышленность не преуспела», — говорит Радомир Яч, главный экономист Generali Investments CEE. По его прогнозам, в 2024 году рост чешской экономики составит более 1%.
«Мы также можем с оптимизмом смотреть на рост потребления домашних хозяйств благодаря снижению инфляции, которая, как ожидается, достигнет 2,6% в этом году. Цены на энергоносители наконец-то стабилизировались, и снижение процентных ставок также окажет положительное влияние. Благодаря сочетанию этих факторов в новом году потребители должны почувствовать финансовое облегчение», — добавил Яч.
Инфляция перестала быть главным виновником ухудшения состояния личных финансов, показал опрос. Если в прошлом году ее опасались 46,8% чехов, то в этом году — 27,9%. С другой стороны, 33,6% по-прежнему обеспокоены высокими ценами на энергоносители, тогда как год назад этот показатель составлял 30,7%. По мнению авторов опроса, это связано в том числе с тем, что в конце прошлого года истек срок действия правительственных энергетических ограничений и с января потребители снова платят за поддержку возобновляемых источников энергии в цене на электричество.
Результаты опроса также показали, что чехи по-прежнему намерены экономить на продуктах питания. 57,4% планируют это делать по сравнению с 61,5 % год назад. Люди также хотят продолжать сокращать потребление энергии и воды: об этом заявили 62,2% респондентов по сравнению с 70,5% в прошлом году. Увеличилась доля тех, кто ограничивает посещение ресторанов: в этом году так поступили 53,7% чехов по сравнению с 49% год назад.
Опрос проводился в конце января — начале февраля по репрезентативной выборке 1 050 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет из всех регионов Чешской Республики.
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