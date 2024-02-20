Правительство решает проблемы фермеров в том числе в ЕС, сокращая бюрократию
23 февраля 2024
10:00
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Правительство серьезно относится к проблемам фермеров и работает над их решением, в том числе в рамках Европейского союза, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Так он отреагировал на протесты чешских фермеров против политики ЕС и заявил, что Чешская Республика работает на европейском уровне над тем, чтобы уменьшить излишнюю бюрократию для фермеров или ограничить контроль.
Европейская комиссия представила предложения по упрощению административного бремени для фермеров и другие меры, призванные облегчить давление, с которым сталкиваются фермеры.
Жесткое регулирование и бюрократия не приносят никому удовольствия, сказал премьер-министр. «Нам нужно двигаться вперед по пути цифровизации и сокращать количество проверок, чтобы фермеры могли продолжать свою работу. Именно над этим уже работает Министерство сельского хозяйства», — сказал Фиала.
Он напомнил, что министр сельского хозяйства Марек Выборный обсудил требования протестующих фермеров с комиссаром ЕС по вопросам окружающей среды Виргиниусом Синкевичусом, а в 26 февраля примет участие во внеочередной встрече министров сельского хозяйства в Брюсселе. Уже на прошлой встрече Чешская Республика представила предложение с просьбой к Европейской комиссии как можно скорее скорректировать методику проведения проверок, чтобы значительно сократить их количество.
Сегодня Выборный сказал журналистам, что он согласен с некоторыми возражениями фермеров, касающимися высокой бюрократической нагрузки или количества проверок. Он повторил, что цели «Зеленого курса» ЕС для Европы, против которого также протестовали фермеры, должны быть реалистичными.
Около 3 000 единиц сельскохозяйственной техники подъехали 22 февраля к границам со Словакией, Польшей и Германией в Чехии, чтобы выразить протест против политики ЕС. Фермеры также провели акции протеста в центрах некоторых крупных городов. По данным Чешской сельскохозяйственной палаты, к акции протеста присоединились несколько тысяч чешских фермеров. Президент палаты Ян Долежал назвал положение фермеров «поистине отчаянным».
Ранее сегодня Европейская комиссия представила предложения по упрощению административного бремени для фермеров и другие меры, призванные облегчить давление, с которым сталкиваются фермеры. В частности, предполагается упростить некоторые условия, которым должны соответствовать фермеры в Европейском союзе для получения субсидий, или сократить количество проверок на фермах на 50%. Предложения будут обсуждаться министрами сельского хозяйства стран ЕС-27 на встрече в Брюсселе в понедельник.
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