Чешская крона ищет свое дно

В последние месяцы чешская крона переживает не самые счастливые времена. После недавнего резкого снижения курса крона закрепилась выше отметки 25,20 кроны за евро, чему способствовало февральское снижение ключевой процентной ставки Чешским национальным банком (ЧНБ) и январские результаты по инфляции. Ее неожиданно низкое значение, 2,3% в годовом исчислении, приблизилось к целевому показателю ЧНБ.

Это создало условия для более быстрого снижения ставок. На следующем заседании в марте эксперты не исключают снижения ставки на 0,75 процентного пункта, а некоторые предполагают, что и на целый процентный пункт — до 5,25%. Помимо низкой инфляции, в пользу этого сценария говорит замедление темпов роста национальной экономики.

Однако это может означать дальнейшие проблемы для самой кроны. Если Совет банка продолжит снижать процентные ставки, а Европейский центральный банк (ЕЦБ), который также очень важен для развития кроны, не поспешит этого сделать, что, кстати, является весьма вероятным сценарием, то еще больше инвесторов будут держать руки подальше от кроны. Национальная валюта уже сейчас примерно на 3% слабее последнего прогноза ЦНБ.

Несмотря на то, что часть рынка верит в возобновление роста курса кроны, особенно во второй половине года, в ближайшие недели и месяцы, вероятно, сохранится давление продаж. Вопрос в том, в какой степени рынок уже «заложил» в крону дальнейшее снижение ставок. Однако нельзя исключать попытки пробить уровень 25,50 кроны/евро, до которого она опустилась после назначения Алеша Михла главой центрального банка.

Более глубокое падение к уровням, которые крона атаковала с началом войны в Украине, то есть около 25,90 кроны/евро, также не является нереальным сценарием.

При таком дальнейшем падении в недрах центрального банка должны появиться так называемые красные огоньки, заставляющие банкиров все активнее думать о продаже части резервов евро для поддержки национальной валюты. Однако сомнительно, что эффект от такого искусственного вмешательства в рынок будет долговременным.

Учитывая, что общие фундаментальные факторы в настоящее время настроены против кроны, усилия по более длительному укреплению, пусть и с помощью интервенций, могут быть сведены на нет рынком.

В любом случае, разница в процентных ставках между ЧНБ и Европейским центральным банком, так называемый дифференциал процентных ставок, который является одним из ключевых показателей для инвесторов при выборе инвестиций, в марте еще больше сократится, так как ожидается, что Совет снова снизит ставки. Таким образом, климат для кроны снова ухудшится.

У ЧНБ есть серьезный стимул для более осторожной политики. Крона уже представляет собой инфляционный риск, поскольку ослабление ее обменного курса может привести к росту цен на импорт из-за рубежа. И советники ЧНБ, безусловно, знают об этом.

Поэтому не исключено, что при дальнейшем снижении курса кроны центральный банк умерит темпы сокращения или даже временно приостановит его, как объявили некоторые члены совета. В любом случае, ему предстоит нелегкая задача по защите кроны. Упомянутое снижение процентных ставок ЕЦБ может принести ей частичное облегчение.

Однако свежий протокол январского заседания ЕЦБ показал, что Совет управляющих по-прежнему обеспокоен инфляцией, и поэтому обсуждение вопроса о снижении процентных ставок откладывается. Тем временем рынки прогнозируют первое смягчение монетарной политики не в марте, а скорее в июне. До этого времени кроне предстоит доказать свою устойчивость, а членам совета — выбрать правильную стратегию, чтобы инфляция снова не начала сеять хаос.