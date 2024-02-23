Чешская крона ищет свое дно
27 февраля 2024
08:00
1437
Курс национальной валюты держится выше отметки 25 чешских крон за евро, что значительно выше, чем даже весной прошлого года. В настоящее время на обменный курс влияет прогноз денежно-кредитной политики не только Чешского национального банка (ЧНБ), но и Европейского центробанка. Во второй половине года крона может начать укрепляться.
В последние месяцы чешская крона переживает не самые счастливые времена. После недавнего резкого снижения курса крона закрепилась выше отметки 25,20 кроны за евро, чему способствовало февральское снижение ключевой процентной ставки Чешским национальным банком (ЧНБ) и январские результаты по инфляции. Ее неожиданно низкое значение, 2,3% в годовом исчислении, приблизилось к целевому показателю ЧНБ.
Это создало условия для более быстрого снижения ставок. На следующем заседании в марте эксперты не исключают снижения ставки на 0,75 процентного пункта, а некоторые предполагают, что и на целый процентный пункт — до 5,25%. Помимо низкой инфляции, в пользу этого сценария говорит замедление темпов роста национальной экономики.
Однако это может означать дальнейшие проблемы для самой кроны. Если Совет банка продолжит снижать процентные ставки, а Европейский центральный банк (ЕЦБ), который также очень важен для развития кроны, не поспешит этого сделать, что, кстати, является весьма вероятным сценарием, то еще больше инвесторов будут держать руки подальше от кроны. Национальная валюта уже сейчас примерно на 3% слабее последнего прогноза ЦНБ.
Несмотря на то, что часть рынка верит в возобновление роста курса кроны, особенно во второй половине года, в ближайшие недели и месяцы, вероятно, сохранится давление продаж. Вопрос в том, в какой степени рынок уже «заложил» в крону дальнейшее снижение ставок. Однако нельзя исключать попытки пробить уровень 25,50 кроны/евро, до которого она опустилась после назначения Алеша Михла главой центрального банка.
Более глубокое падение к уровням, которые крона атаковала с началом войны в Украине, то есть около 25,90 кроны/евро, также не является нереальным сценарием.
При таком дальнейшем падении в недрах центрального банка должны появиться так называемые красные огоньки, заставляющие банкиров все активнее думать о продаже части резервов евро для поддержки национальной валюты. Однако сомнительно, что эффект от такого искусственного вмешательства в рынок будет долговременным.
Учитывая, что общие фундаментальные факторы в настоящее время настроены против кроны, усилия по более длительному укреплению, пусть и с помощью интервенций, могут быть сведены на нет рынком.
В любом случае, разница в процентных ставках между ЧНБ и Европейским центральным банком, так называемый дифференциал процентных ставок, который является одним из ключевых показателей для инвесторов при выборе инвестиций, в марте еще больше сократится, так как ожидается, что Совет снова снизит ставки. Таким образом, климат для кроны снова ухудшится.
У ЧНБ есть серьезный стимул для более осторожной политики. Крона уже представляет собой инфляционный риск, поскольку ослабление ее обменного курса может привести к росту цен на импорт из-за рубежа. И советники ЧНБ, безусловно, знают об этом.
Поэтому не исключено, что при дальнейшем снижении курса кроны центральный банк умерит темпы сокращения или даже временно приостановит его, как объявили некоторые члены совета. В любом случае, ему предстоит нелегкая задача по защите кроны. Упомянутое снижение процентных ставок ЕЦБ может принести ей частичное облегчение.
Однако свежий протокол январского заседания ЕЦБ показал, что Совет управляющих по-прежнему обеспокоен инфляцией, и поэтому обсуждение вопроса о снижении процентных ставок откладывается. Тем временем рынки прогнозируют первое смягчение монетарной политики не в марте, а скорее в июне. До этого времени кроне предстоит доказать свою устойчивость, а членам совета — выбрать правильную стратегию, чтобы инфляция снова не начала сеять хаос.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
27 ФЕВРАЛЯ 2024
175
Во время парижских переговоров о помощи Украине президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправки в Украину сухопутных войск из стран Организации Североатлантического договора...
10:30
27 ФЕВРАЛЯ 2024
213
«Чешская инициатива будет иметь большую поддержку, это около 15 государств», — сказал Фиала о плане закупки боеприпасов в третьих странах. К плану присоединятся, например, Франция и Нидерланды.
09:20
27 ФЕВРАЛЯ 2024
700
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев, бежавших от войны из страны, вернуться и «помочь Украине бороться и выжить».
21:00
26 ФЕВРАЛЯ 2024
1150
На 12-летнего мальчика нападали у всех на глазах в центре Остравы. Хулиганы на год старше пинали и избивали его, требуя денег. Несмотря на то, что дело происходило в оживленном месте, никто из...
16:30
26 ФЕВРАЛЯ 2024
1687
На этой неделе в Чехии сохранится температура выше средней, на востоке страны она достигнет 17 градусов тепла, в то время как на западе будет немного прохладнее. Ночью температура в основном будет...
13:30
26 ФЕВРАЛЯ 2024
1649
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность дальнейшей эскалацией конфликта в Украине и заявил, что созвал совет по государственной безопасности на понедельник.
12:00
26 ФЕВРАЛЯ 2024
890
Чем дольше длится война, тем больше украинских беженцев рассматривают возможность остаться в Чехии. В настоящее время менее половины беженцев хотят вернуться в свои дома, сообщила Зузана Рамайзлова...
09:00
26 ФЕВРАЛЯ 2024
784
Почти 60 граждан Чехии, которые хотели поехать воевать в Украину, не смогли получить необходимое согласие от администрации президента Чехии. За последние два года разрешение получили только 20...
16:00
25 ФЕВРАЛЯ 2024
467
Украина, которая уже два года противостоит российскому вторжению, имеет множество проблем, но при этом пытается вести активную культурную жизнь. Многие художники и артисты уехали за границу, многие...
10:00
25 ФЕВРАЛЯ 2024
2815
Трагедия потрясла поселок Горжовице в окрестностях Бероуна в субботу днем. В многоквартирном доме были обнаружены три трупа — женщины и двух маленьких детей. На место происшествия прибыли пожарные,...
19:00
24 ФЕВРАЛЯ 2024
1145
С момента вступления Чешской Республики в НАТО состав Министерства обороны сократился до менее чем половины военного и гражданского персонала. Если в начале 1999 года в Министерстве обороны...
16:30
24 ФЕВРАЛЯ 2024
1730
Сотни людей с украинскими флагами и транспарантами собрались сегодня днем на площади Кинских в Праге, чтобы поддержать Украину в борьбе против российской агрессии. Во второй половине дня на...
10:30
24 ФЕВРАЛЯ 2024
2420
Утром 23 февраля активисты группы «Капутин» нарисовали украинский флаг на тротуаре возле домов в пражском районе Бубенеч, в которых проживают россияне.
09:00
24 ФЕВРАЛЯ 2024
3211
В субботу, 24 февраля, на территории Пражского выставочного центра Голешовице откроется традиционная ярмарка Matějská pouť. Люди смогут развлечься на десятках чешских и зарубежных аттракционов. В...
22:00
23 ФЕВРАЛЯ 2024
1503
Отношение чехов к беженцам из Украины не изменилось даже после двух лет войны, и их поддержка остается стабильной. Однако люди все больше устают от конфликта и предпочитают скорейшее окончание...