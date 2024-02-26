Тот, кто купил биткоин год назад, сегодня почти в три раза богаче

Цена самой известной цифровой валюты биткоин продолжила расти в течение среды и приблизилась к порогу в 60 тысяч долларов, что составляет примерно 1,4 миллиона крон. Таким образом, до рекордного значения, установленного в ноябре 2021 года, не хватает около девяти тысяч долларов.





Своего предыдущего ценового максимума в 69 тысяч долларов биткоин достиг примерно за полгода до значительного падения в 2022 году, когда за год он потерял почти две трети своей стоимости.





В прошлом году цена биткоина выросла более чем в два раза, и в этом году восходящий тренд не остановился. С начала января биткоин подорожал почти на 40% благодаря стечению обстоятельств.





В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США разрешила спот-фондам биткоина торговать на бирже. Таким образом, недавно утвержденные биржевые фонды (ETF) могут напрямую покупать биткоин, а их цена зависит от движения цены криптовалюты.





В предыдущие недели криптовалютные фонды, в том числе управляемые такими крупными гигантами, как BlackRock и Fidelity, отметились рекордным притоком миллиардов долларов.





Свою роль в росте биткоина играет и предстоящий так называемый «халвинг», который произойдет во второй половине апреля. В ходе этого процесса примерно раз в четыре года вознаграждение майнеров биткоина уменьшается вдвое.





Это означает, что в оборот поступает меньше биткоинов, что в целом приводит к росту их цены. Под майнингом биткоинов понимается процесс цифровой верификации транзакций в блокчейне.





Биткоин — крупнейшая цифровая валюта по рыночной капитализации, которая в настоящее время составляет почти 1,2 триллиона долларов. Общая рыночная стоимость всех криптовалют, по данным сайта CoinMarketCap, превышает 2 триллиона долларов. Таким образом, доля биткоина в этой рыночной капитализации составляет примерно половину, что свидетельствует о его прочном положении среди нескольких тысяч других криптовалют.





«После одобрения биткоин-спот ETF в США для многих инвесторов открылся простой и стандартный путь к инвестированию в этот цифровой актив. Американские фонды, предлагающие вышеупомянутые ETF, наблюдают большой интерес к этому виду инвестиций, поэтому рост цены биткоина является более или менее ожидаемой реакцией на возросший спрос», — говорит Франтишек Винопал, председатель Чешской криптовалютной ассоциации.





Интерес инвесторов к биткоину, как и к другим криптовалютам, подстегнул отчет компании MicroStrategy, занимающейся разработкой программного обеспечения. Несколько дней назад она объявила, что приобрела для своего портфеля еще 3 000 биткоинов на сумму около 155 миллионов долларов. Теперь компания владеет в общей сложности 193 000 биткоинов на сумму 11 миллиардов долларов, что делает ее крупнейшим публичным владельцем биткоинов, отмечает CNBC.





Нулевая стоимость





Цена биткоина растет, несмотря на предупреждения некоторых крупных организаций. Например, Европейский центральный банк (ЕЦБ) недавно выступил в своем блоге с резкой критикой биткоина, назвав его вредоносным явлением, не имеющим внутренней ценности, хотя США одобрили его в качестве актива для включения в биржевые фонды.





В докладе Ульриха Биндзейля, генерального директора ЕЦБ по рыночной инфраструктуре и платежам, и советника Юргена Шаафа повторяется давнее мнение о том, что цифровая валюта представляет опасность для общества и окружающей среды.





«Для сторонников официальное одобрение — это подтверждение того, что инвестиции в биткоин безопасны, а предыдущий рост — свидетельство неудержимого триумфа. Мы не согласны с обоими утверждениями и еще раз заявляем, что справедливая стоимость биткоина по-прежнему равна нулю», — заявили они.





С содержанием записи в блоге ЕЦБ незамедлительно выступил Дэниел Кун из CoinDesk, сайта, специализирующегося на криптовалютах. По его словам, центральный банк либо лжет о биткоине, либо лжет самому себе. «Генеральный директор ЕЦБ Ульрих Биндзейль и советник Юрген Шааф определенно выступают против биткоина, но их аргументы не имеют особого смысла», — рассуждает Кун.





Биндзейль и Шааф напомнили, что в ноябре 2021 года биткоин достиг рекордного уровня и что динамика его курса год спустя была не предвестником нового роста, а, наоборот, дальнейшего падения. В то время курс биткоина составлял около 15 000 долларов, что впоследствии оказалось дном в цикле на тот момент.