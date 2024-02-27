Правда ли, что доходы населения Чехии в прошлом году выросли? Считаем с учетом инфляции
29 февраля 2024
19:30
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Статистики регулярно составляют карту условий жизни домохозяйств каждую весну. Было опрошено 11 500 домохозяйств. Полученные показатели отражают ситуацию предыдущего года и прошлой весны.
Доходы домохозяйств в Чехии в позапрошлом году выросли на 7,7% и достигли 259 900 крон в среднем на человека, но в реальном выражении упали на 6,5% из-за высокой инфляции. В прошлом году выросло число людей, которые не могли позволить себе оплатить 5 из 13 рассматриваемых статей расходов.
Доля населения, испытывающего материальный дефицит, выросла с 4,8 до 6,3% по сравнению с прошлым годом.
Однако людей, находящихся за чертой бедности по доходам, которая для одного человека составляет 16 774 крон, стало меньше. Их доля составила 9,8% по сравнению с 10,2% годом ранее. Эти данные были обнародованы сегодня на пресс-конференции Чешского статистического управления (ČSÚ).
Человек рискует оказаться в бедности, если у него нет даже 60% медианного чистого дохода. В прошлом году черта бедности для физических лиц выросла на 1 203 кроны и составила 16 774 кроны в месяц. Для двух взрослых она была выше на 1 804 кроны и составляла 25 160 крон. Для одинокого родителя с ребенком до 13 лет она составила 21 806 крон, что на 1 564 кроны выше, чем в 2022 году.
При пересчете в прошлом году бедность по доходам в Чехии угрожала более чем миллиону человек. По сравнению с прошлым годом от нее страдало на 40 000 человек меньше. Число людей, испытывающих материальные лишения, в прошлом году составило около 730 000. По сравнению с 2022 годом их число увеличилось более чем на 210 000.
Согласно статистике, снижение доли населения, находящегося за чертой бедности, произошло в основном благодаря единовременному пособию в размере 5 000 чешских крон на ребенка, которое могли получить домохозяйства с годовым доходом до 1 млн крон брутто. Доходы более бедных семей росли быстрее, чем доходы семей со средним уровнем дохода.
В среднем на одно домохозяйство в Чехии в прошлом году приходилось 259 900 крон с вычетом налогов на человека. Годом ранее этот показатель составлял 241 200 крон. Больше всего за год выросли доходы самих пожилых людей — примерно на 14%. На одного человека они увеличились с 222 100 крон до 252 900 крон. Причиной тому стала тройная индексация в 2022 году — одна обычная и две внеочередные, чтобы компенсировать инфляцию. С другой стороны, меньше всего улучшилось положение семей с детьми с неполным доходом. Они получили на 5% больше, чем годом ранее. Вместо 167 100 крон они получили 175 500 крон на человека. С 2020 по 2022 год доля трудовых доходов в валовом доходе постепенно снижается, а доля пенсий и пособий растет.
В прошлом году неполные семьи с детьми чаще всего испытывали материальные лишения.
Из 13 отслеживаемых позиций, таких как новая мебель, недельный отпуск, непредвиденные расходы в размере 14 100 чешских крон, мясо каждый день или достаточный обогрев, пять оказались недоступными почти для 27% родителей-одиночек с детьми. Годом ранее этот показатель составлял 17%.
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