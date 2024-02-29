Чехи становятся все беднее

Чешское статистическое управление (ЧСУ) опубликует данные о динамике зарплат во вторник, 5 марта.





Данные о структуре валового внутреннего продукта свидетельствуют, что рост заработной платы в четвертом квартале будет ближе к прогнозу Чешского национального банка (ЧНБ) в 6,2%, чем к оценке Министерства финансов в 8,2%, сказал Якуб Сейдлер, главный экономист Чешской банковской ассоциации.





«Рост заработной платы в годовом исчислении замедлился до 6,5% в четвертом квартале 2023 года после 7,4% в третьем квартале 2023 года», — сказал он.





«В конце прошлого года зарплаты активно росли в сфере недвижимости, где наблюдался двузначный рост в годовом исчислении. Однако работники информационно-коммуникационной деятельности, денежного обращения и страхования, а также промышленности, где рост зарплат превысил 7%, также находились в относительно хорошем положении», — сказал главный экономист Cyrrus Вит Градил.





Напротив, по его словам, главными проигравшими оказались работники сельскохозяйственного сектора, где зарплаты выросли незначительно. «В среднем по всей экономике, как мы предполагаем, номинальный рост зарплат достиг 6,6%, чего, однако, оказалось недостаточно для покрытия инфляции, и поэтому в реальном выражении зарплаты упали на 0,9% по сравнению с прошлым годом», — добавил Градил.





За весь прошлый год номинальная заработная плата выросла на 7,5%, по словам Сейдлера, а Градил считает, что на 7,6%. Учитывая среднегодовую инфляцию в 10,7%, это означает, что реальная зарплата снизилась на 2,8%. Таким образом, реальная заработная плата падает второй год подряд. В 2022 году она снизилась на 7,5%.





«В совокупности за 2022 и 2023 годы покупательная способность средней заработной платы упала примерно на 11%», — говорит Мартин Гюртлер, аналитик Komerční banka.





В этом году ожидается рост





В этом году, по мнению аналитиков, зарплаты также должны вернуться к росту в реальном выражении благодаря снижению инфляции. «По нашему мнению, сохраняющийся дефицит рабочей силы, компенсация предыдущего глубокого снижения покупательной способности домохозяйств и благоприятное финансовое положение компаний будут способствовать поддержанию более высоких темпов роста номинальной заработной платы», — сказал Гюртлер.





По его оценкам, рост номинальной заработной платы составит 6,9%, а реальной — 4,2%. «Согласно нашему прогнозу, реальная заработная плата достигнет допандемического уровня только в 2026 году», — добавил он.





Средняя зарплата в третьем квартале достигла 42 685 крон. В номинальном выражении она выросла на 7,1%, но в реальном выражении снизилась на 0,8%. В целом две трети работников не дотягивают до средней зарплаты. Медиана, то есть среднее значение заработной платы, во втором квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 7,1%, до 37 492 крон. Самые высокие зарплаты были в Праге, а самые низкие — в Карловарском крае.