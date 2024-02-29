Чехи становятся все беднее
4 марта 2024
10:30
963
Средняя зарплата в Чехии в конце прошлого года выросла, но потребительские цены в четвертом квартале 2023 года выросли еще больше. Другими словами, чехи продолжают беднеть, поскольку зарплата в реальном выражении падает уже девятый квартал подряд. В среднем за весь прошлый год зарплаты упали в реальном выражении.
Чешское статистическое управление (ЧСУ) опубликует данные о динамике зарплат во вторник, 5 марта.
Данные о структуре валового внутреннего продукта свидетельствуют, что рост заработной платы в четвертом квартале будет ближе к прогнозу Чешского национального банка (ЧНБ) в 6,2%, чем к оценке Министерства финансов в 8,2%, сказал Якуб Сейдлер, главный экономист Чешской банковской ассоциации.
«Рост заработной платы в годовом исчислении замедлился до 6,5% в четвертом квартале 2023 года после 7,4% в третьем квартале 2023 года», — сказал он.
«В конце прошлого года зарплаты активно росли в сфере недвижимости, где наблюдался двузначный рост в годовом исчислении. Однако работники информационно-коммуникационной деятельности, денежного обращения и страхования, а также промышленности, где рост зарплат превысил 7%, также находились в относительно хорошем положении», — сказал главный экономист Cyrrus Вит Градил.
Напротив, по его словам, главными проигравшими оказались работники сельскохозяйственного сектора, где зарплаты выросли незначительно. «В среднем по всей экономике, как мы предполагаем, номинальный рост зарплат достиг 6,6%, чего, однако, оказалось недостаточно для покрытия инфляции, и поэтому в реальном выражении зарплаты упали на 0,9% по сравнению с прошлым годом», — добавил Градил.
За весь прошлый год номинальная заработная плата выросла на 7,5%, по словам Сейдлера, а Градил считает, что на 7,6%. Учитывая среднегодовую инфляцию в 10,7%, это означает, что реальная зарплата снизилась на 2,8%. Таким образом, реальная заработная плата падает второй год подряд. В 2022 году она снизилась на 7,5%.
«В совокупности за 2022 и 2023 годы покупательная способность средней заработной платы упала примерно на 11%», — говорит Мартин Гюртлер, аналитик Komerční banka.
В этом году ожидается рост
В этом году, по мнению аналитиков, зарплаты также должны вернуться к росту в реальном выражении благодаря снижению инфляции. «По нашему мнению, сохраняющийся дефицит рабочей силы, компенсация предыдущего глубокого снижения покупательной способности домохозяйств и благоприятное финансовое положение компаний будут способствовать поддержанию более высоких темпов роста номинальной заработной платы», — сказал Гюртлер.
По его оценкам, рост номинальной заработной платы составит 6,9%, а реальной — 4,2%. «Согласно нашему прогнозу, реальная заработная плата достигнет допандемического уровня только в 2026 году», — добавил он.
Средняя зарплата в третьем квартале достигла 42 685 крон. В номинальном выражении она выросла на 7,1%, но в реальном выражении снизилась на 0,8%. В целом две трети работников не дотягивают до средней зарплаты. Медиана, то есть среднее значение заработной платы, во втором квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 7,1%, до 37 492 крон. Самые высокие зарплаты были в Праге, а самые низкие — в Карловарском крае.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
4 МАРТА 2024
183
Новый облик площади Победы (Vítězné náměstí) в пражском районе Дейвице начнет обретать очертания благодаря проекту консорциума Benthem Crouwel Architects, Opočenský Valouch Architects, Rehwaldt...
16:00
3 МАРТА 2024
833
Два года прошло с момента крупного российского вторжения в Украину, а годами ранее, в 2014 году, Россия аннексировала Крым. Впрочем, по мнению чешского украиниста Ленки Виховой, Россия не...
09:30
3 МАРТА 2024
390
Почти половина чехов довольна членством в Европейском союзе, а более трети выражают удовлетворение тем, как он функционирует до сих пор. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного...
16:00
2 МАРТА 2024
489
70% жителей Чехии не откажут в займе родственникам, друзьям или знакомым. Более трех четвертей уже оказывались в подобной ситуации. Сумма займа значительно превысила 100 000 крон. Однако треть...
12:00
2 МАРТА 2024
2284
Начало декабря было холоднее многолетней нормы, но в целом месяц оказался теплее обычного. Январь выдался среднестатистическим, а температура в первой половине февраля пока значительно превышает...
09:30
2 МАРТА 2024
1755
В пятницу вечером в центре Щецина (Польша) 33-летний водитель легкового автомобиля въехал в группу людей, ожидавших трамвая. Спасатели сообщают, что на данный момент пострадали 19 человек, шесть из...
22:00
1 МАРТА 2024
1194
Организация «Последнее поколение» (Poslední generace), которая в течение последнего года блокировала движение в центре Праги, объявила, что больше не будет проводить акции протеста. Организация...
21:00
1 МАРТА 2024
771
Золотой век сберегательных счетов, похоже, подходит к концу. Процентные ставки во многих случаях медленно снижаются, а самые высокие ставки часто зависят от различных условий. Снижение ставок...
19:30
1 МАРТА 2024
485
Годовой темп инфляции потребительских цен в еврозоне замедлился до 2,6% в феврале с 2,8% в январе. Снижению способствовало дальнейшее падение цен на энергоносители, сообщило сегодня европейское...
18:00
1 МАРТА 2024
1134
Министерство труда завершило работу над законопроектом о пенсионной реформе. Он предусматривает повышение пенсионного возраста в зависимости от продолжительности жизни, минимальную пенсию в размере...
16:30
1 МАРТА 2024
778
Этот февраль стал самым теплым в Чехии с 1961 года. Даже теплее, чем большинство мартов. Средняя температура достигла 5,7 градуса и была на 6,1 градуса выше нормы для 1991-2020 годов, о чем сообщил...
15:00
1 МАРТА 2024
731
Никто в Европе не собирается отправлять в Украину войска, заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) в Палате депутатов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Организации...
21:00
29 ФЕВРАЛЯ 2024
898
Восемь европейских стран, включая Чехию, призвали Европейский союз принять санкции против российских судей, прокуроров и сотрудников тюремной службы в связи со смертью российского оппозиционного...
19:30
29 ФЕВРАЛЯ 2024
858
Статистики регулярно составляют карту условий жизни домохозяйств каждую весну. Было опрошено 11 500 домохозяйств. Полученные показатели отражают ситуацию предыдущего года и прошлой весны.
18:00
29 ФЕВРАЛЯ 2024
3797
Стали известны данные опроса, проведенного в конце января — начале февраля среди 1 000 респондентов компанией Provident Financial, предоставляющей кредиты.