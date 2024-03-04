Склады и павильоны разрешат возводить на самых плодородных землях Чехии?

Законопроект запрещает строительство складов и магазинов площадью более гектара на лучших землях. В нем нет прямого упоминания о строительстве заводов. Однако инвесторы говорят, что нынешние производственные предприятия за редким исключением не могут обойтись без складских помещений, поэтому запрет коснется и их.



«В то же время есть такие компании, как Hyundai, которые построят завод, но затем перенесут в регион другие компании, например, логистические», — утверждает евродепутат Давид Шимек (KDU-ČSL), соавтор одной из вышеупомянутых поправок.



Ожидается, что депутаты вернутся к обсуждению закона, который был одобрен правительством осенью, в пятницу. До этого времени будут продолжаться закулисные переговоры о форме поправок. Даже коалиция еще не согласовала окончательный проект.



В настоящее время в Палате представителей существует два варианта. Предложение Шимека дает возможность предоставлять исключения на рассмотрение Министерства окружающей среды после того, как правительство их одобрит. Проекты, экономические и социальные выгоды которых значительно превышают интересы сохранения почвы, могут и дальше строиться на лучших сельскохозяйственных участках.



«Можно представить, что таким проектом может быть, например, логистический комплекс, являющийся частью цепочки поставок, технологические центры в смысле исследований, разработок, испытаний, управления данными или передового производства и так далее», — сказала Вероника Крейчи, пресс-секретарь Министерства окружающей среды.



Второе предложение от депутатов от ODS Яна Буреса и Ивана Адамеца также смягчает первоначальный строгий запрет, чтобы разрешить строительство экономически жизнеспособных проектов. Однако исключения не будут предоставляться министерством, а будут указаны непосредственно в законе. Например, строительство на наиболее плодородных участках будет разрешено до тех пор, пока доля изымаемой земли не превысит установленный законом лимит.



Хотя парламентские комитеты предпочли это решение предложению Шимека, министерство его не поддержало. Оно обеспокоено тем, что исключения устанавливаются таким образом, что запрет будет распространяться только на небольшое количество проектов.



Действующее законодательство уже позволяет изымать лучшие и наиболее охраняемые земли только при наличии сильного общественного интереса, который перевешивает причины для защиты таких земель. Однако на практике на этих участках также ведется активная застройка. В 2022 году земельный фонд потерял в общей сложности 312 гектаров земли — площадь, равная 78 Вацлавским площадям в Праге.



Ондржей Вотруба, исполнительный директор Ассоциации иностранных инвестиций, приветствует усилия по смягчению предложения. Он считает, что после принятия первоначального варианта строительство крупных промышленных объектов здесь станет практически невозможным. «Это приведет к дальнейшему ненужному снижению интересов иностранных инвесторов, которые предпочтут Чешскую Республику соседним странам, ни в одной из которых нет подобного запрета», — говорит Вотруба.



Торговая палата также выразила обеспокоенность судьбой инвестиций, направляемых в Чехию во время обсуждения нового предложения.