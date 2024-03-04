Склады и павильоны разрешат возводить на самых плодородных землях Чехии?
6 марта 2024
16:30
175
Запрет на строительство больших складов и магазинов на самых плодородных землях, возможно, будет не таким строгим, как кажется на первый взгляд. В Палате депутатов лежат две поправки правительственных парламентариев, которые смягчают первоначальные планы Министерства окружающей среды. Законодатели опасаются, что постановление навредит Чехии в конкурентной борьбе за стратегические инвестиции в заводы по производству аккумуляторов.
Законопроект запрещает строительство складов и магазинов площадью более гектара на лучших землях. В нем нет прямого упоминания о строительстве заводов. Однако инвесторы говорят, что нынешние производственные предприятия за редким исключением не могут обойтись без складских помещений, поэтому запрет коснется и их.
«В то же время есть такие компании, как Hyundai, которые построят завод, но затем перенесут в регион другие компании, например, логистические», — утверждает евродепутат Давид Шимек (KDU-ČSL), соавтор одной из вышеупомянутых поправок.
Ожидается, что депутаты вернутся к обсуждению закона, который был одобрен правительством осенью, в пятницу. До этого времени будут продолжаться закулисные переговоры о форме поправок. Даже коалиция еще не согласовала окончательный проект.
В настоящее время в Палате представителей существует два варианта. Предложение Шимека дает возможность предоставлять исключения на рассмотрение Министерства окружающей среды после того, как правительство их одобрит. Проекты, экономические и социальные выгоды которых значительно превышают интересы сохранения почвы, могут и дальше строиться на лучших сельскохозяйственных участках.
«Можно представить, что таким проектом может быть, например, логистический комплекс, являющийся частью цепочки поставок, технологические центры в смысле исследований, разработок, испытаний, управления данными или передового производства и так далее», — сказала Вероника Крейчи, пресс-секретарь Министерства окружающей среды.
Второе предложение от депутатов от ODS Яна Буреса и Ивана Адамеца также смягчает первоначальный строгий запрет, чтобы разрешить строительство экономически жизнеспособных проектов. Однако исключения не будут предоставляться министерством, а будут указаны непосредственно в законе. Например, строительство на наиболее плодородных участках будет разрешено до тех пор, пока доля изымаемой земли не превысит установленный законом лимит.
Хотя парламентские комитеты предпочли это решение предложению Шимека, министерство его не поддержало. Оно обеспокоено тем, что исключения устанавливаются таким образом, что запрет будет распространяться только на небольшое количество проектов.
Действующее законодательство уже позволяет изымать лучшие и наиболее охраняемые земли только при наличии сильного общественного интереса, который перевешивает причины для защиты таких земель. Однако на практике на этих участках также ведется активная застройка. В 2022 году земельный фонд потерял в общей сложности 312 гектаров земли — площадь, равная 78 Вацлавским площадям в Праге.
Ондржей Вотруба, исполнительный директор Ассоциации иностранных инвестиций, приветствует усилия по смягчению предложения. Он считает, что после принятия первоначального варианта строительство крупных промышленных объектов здесь станет практически невозможным. «Это приведет к дальнейшему ненужному снижению интересов иностранных инвесторов, которые предпочтут Чешскую Республику соседним странам, ни в одной из которых нет подобного запрета», — говорит Вотруба.
Торговая палата также выразила обеспокоенность судьбой инвестиций, направляемых в Чехию во время обсуждения нового предложения.
«В то же время есть такие компании, как Hyundai, которые построят завод, но затем перенесут в регион другие компании, например, логистические», — утверждает евродепутат Давид Шимек (KDU-ČSL), соавтор одной из вышеупомянутых поправок.
Ожидается, что депутаты вернутся к обсуждению закона, который был одобрен правительством осенью, в пятницу. До этого времени будут продолжаться закулисные переговоры о форме поправок. Даже коалиция еще не согласовала окончательный проект.
В настоящее время в Палате представителей существует два варианта. Предложение Шимека дает возможность предоставлять исключения на рассмотрение Министерства окружающей среды после того, как правительство их одобрит. Проекты, экономические и социальные выгоды которых значительно превышают интересы сохранения почвы, могут и дальше строиться на лучших сельскохозяйственных участках.
«Можно представить, что таким проектом может быть, например, логистический комплекс, являющийся частью цепочки поставок, технологические центры в смысле исследований, разработок, испытаний, управления данными или передового производства и так далее», — сказала Вероника Крейчи, пресс-секретарь Министерства окружающей среды.
Второе предложение от депутатов от ODS Яна Буреса и Ивана Адамеца также смягчает первоначальный строгий запрет, чтобы разрешить строительство экономически жизнеспособных проектов. Однако исключения не будут предоставляться министерством, а будут указаны непосредственно в законе. Например, строительство на наиболее плодородных участках будет разрешено до тех пор, пока доля изымаемой земли не превысит установленный законом лимит.
Хотя парламентские комитеты предпочли это решение предложению Шимека, министерство его не поддержало. Оно обеспокоено тем, что исключения устанавливаются таким образом, что запрет будет распространяться только на небольшое количество проектов.
Действующее законодательство уже позволяет изымать лучшие и наиболее охраняемые земли только при наличии сильного общественного интереса, который перевешивает причины для защиты таких земель. Однако на практике на этих участках также ведется активная застройка. В 2022 году земельный фонд потерял в общей сложности 312 гектаров земли — площадь, равная 78 Вацлавским площадям в Праге.
Ондржей Вотруба, исполнительный директор Ассоциации иностранных инвестиций, приветствует усилия по смягчению предложения. Он считает, что после принятия первоначального варианта строительство крупных промышленных объектов здесь станет практически невозможным. «Это приведет к дальнейшему ненужному снижению интересов иностранных инвесторов, которые предпочтут Чешскую Республику соседним странам, ни в одной из которых нет подобного запрета», — говорит Вотруба.
Торговая палата также выразила обеспокоенность судьбой инвестиций, направляемых в Чехию во время обсуждения нового предложения.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
6 МАРТА 2024
762
В Злине завершили расследование дела о крупном мошенничестве. Женщине удалось обмануть 2 169 человек в период с 2019 по 2020 год. Она выманила у них 1,38 миллиона крон.
12:30
6 МАРТА 2024
918
На чешском банковском рынке появился новый игрок — Partners Banka, который позволяет клиентам управлять своими финансами только через мобильное приложение. Парадоксально, но по количеству филиалов...
21:00
5 МАРТА 2024
592
Чешский план поставок боеприпасов был представлен президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. Он заявил, что Чехия разместила 500 000...
19:30
5 МАРТА 2024
1119
Когда Тереза из Праги захотела оформить полис страхования жизни, несколько страховых компаний ей отказали. Она не скрывала, что страдает депрессивно-тревожным расстройством. Хотя оно не мешает ей...
18:00
5 МАРТА 2024
996
Чрезвычайно теплая погода в феврале, которая сохраняется и в марте, пробудила растительность в последние недели, и ранние сорта абрикосов находятся в полном цвету. Почти наверняка урожай абрикосов...
16:30
5 МАРТА 2024
1140
Забастовка машинистов поездов Deutsche Bahn (DB) заблокирует работу железных дорог Германии на 35 часов начиная со среды: грузовые перевозки прекратятся вечером в среду, а пассажирские — в четверг...
14:02
5 МАРТА 2024
1634
Десятки полицейских и криминалистов прочесывают Кунратицкий лес в поисках мужчины, который в понедельник вечером совершил изнасиловал там 37-летнюю женщину. У преступника были кудрявые волосы,...
11:30
5 МАРТА 2024
4131
Смерть 25-летней белоруски, которая была жестоко изнасилована мужчиной на глазах у прохожих на одной из улиц в центре Варшавы в конце февраля, потрясла польскую общественность. Выяснилось, что...
09:30
5 МАРТА 2024
590
Сегодня, 5 марта, в Чехию приезжает один из самых влиятельных мировых лидеров. У президента Франции Эммануэля Макрона насыщенная повестка дня во время однодневного визита в Прагу, где он обсудит...
08:00
5 МАРТА 2024
1777
Через неделю, в понедельник утром, 11 марта, начнется третий этап ремонта Баррандовского моста, одного из самых загруженных транспортных сооружений. В первую очередь ремонт коснется северной части...
21:00
4 МАРТА 2024
1863
Некоторые банки советуют клиентам не снимать деньги в банкоматах Euronet, которые, по их словам, взимают деньги за незапрошенную информацию о состоянии счета. Об этом говорится в заявлении банков...
19:30
4 МАРТА 2024
921
С поддельной карточкой ZTP и заранее подготовленным предлогом водитель Mercedes припарковался на месте для инвалидов в центре Праги. Полицейским он заявил, что документ выдали дочери, которую он...
16:30
4 МАРТА 2024
647
За первые два месяца года цены на сырьевые товары на мировых рынках в основном снизились. Например, газ, электричество и уголь подешевели, а нефть подорожала, цены на какао и хлопок значительно...
16:00
4 МАРТА 2024
514
Немецкий профсоюз Verdi сегодня призвал наземный персонал авиакомпании Lufthansa к очередной забастовке. Сотрудники полностью прекратят работу в четверг и пятницу и возобновят ее с утра субботы. На...
15:00
4 МАРТА 2024
1168
В основе реформы не только усиление роли страховых компаний, но и ограничение политического влияния на здравоохранение. А это не сулит ничего хорошего.