Система отсрочки платежей незаметно завоевывает Чехию. Исчезнут ли кредитки?

Комментарий Радима Оулехлы.

Серый кардинал, медленно меняющий рынок. Речь идет о тенденции так называемых сервисов «Купи сейчас, заплати потом» (Buy Now, Pay Later — BNPL). Пионером этой отрасли в Чехии стала компания Twisto, но все больше игроков, включая крупные банки, претендуют на это место, доказывая, что отложенные платежи оказываются жизнеспособной альтернативой традиционным кредитным картам.



В отличие от кредитных карт, BNPL обычно не предоставляют возобновляемых кредитов или персональных займов с жесткими процентными ставками, комиссиями и проверками кредитоспособности. Они предлагают потребителям большую гибкость и доступность, позволяя им совершать покупки без необходимости платить всю сумму вперед. Потребители могут распределить свои расходы во времени с помощью рассрочки.



Простая, гибкая и прозрачная модель особенно популярна среди молодых потребителей. По имеющимся данным, наибольшую долю пользователей этого способа оплаты составляют представители поколения Z и миллениалы, поскольку у них, как правило, отсутствует кредитная история, что затрудняет получение кредитной карты в банке. Компании BNPL используют альтернативные данные в своем скоринговом анализе, чтобы пользователи, которые не смогли бы получить кредит с помощью традиционного кредитного скоринга в банке, могли подключиться к системе.



Существование кредитных карт под вопросом

Растущий рынок отложенных платежей и открытый доступ банков к этой модели ставит вопрос о том, что будет с традиционными кредитными картами. Находится ли их существование под угрозой? Пока нет: мировой рынок BNPL оценивается в 256,54 миллиарда долларов в 2022 году, в то время как рынок кредитных карт оценивается в 521,8 миллиарда долларов.



Но тенденция идет на пользу отложенным платежам, которые, как ожидается, достигнут среднегодовых темпов роста (CAGR) примерно 30,5% с 2023 по 2031 год, в то время как кредитные карты, как ожидается, будут расти всего на 7,78%. Если аналитики не ошибаются в своих оценках, мировой рынок BNPL должен обогнать кредитные карты уже в 2026 году.



В Чешской Республике тенденция отложенных платежей не так ярко выражена, как в остальном мире. Однако и здесь наблюдается интересная ситуация — количество кредитных карт резко сокращается: к 2019 году их число снизится с 2,1 миллиона до 1,4 миллиона штук, то есть на треть. BNPL, напротив, стабильно растет.



Как обстоят дела у поставщиков отложенных платежей

Оценить, насколько велик рынок отложенных платежей в Чешской Республике, довольно сложно. Зачастую имеются лишь неполные данные: например, согласно исследованию Ассоциации электронной торговли и компании Nielsen, в 2023 году 4% из 1 000 покупателей воспользуются отсрочкой платежа для совершения покупки.



На статистику объемов также обычно влияет тот факт, что она включает только кнопки отложенного платежа, а не транзакции, которые совершаются непосредственно через платежную карту BNPL, что составляет подавляющее большинство. Тем не менее тенденция роста очевидна из доступных источников по отдельным платформам.



Twisto: если в 2022 году Twisto зарегистрировала в общей сложности 9 миллионов транзакций, то в прошлом году этот показатель составил 9,3 миллиона (для Чехии и Польши вместе взятых). «Это более медленный рост, чем в предыдущие годы (8 миллионов транзакций в 2021 году), который мы объясняем снижением показателей чешской электронной коммерции в последние два года. С другой стороны, средняя стоимость заказа выросла по сравнению с прошлым годом на целых 27%», — комментирует руководитель Twisto в стране Ян Ганзлик.



Ожидается, что число пользователей, использующих платежи Twisto, будет стабильным — более полумиллиона в обеих странах. Twisto официально не комментирует объем транзакций, но, как утверждается, сервис по-прежнему является лидером рынка, превышая уровень в 2 миллиарда крон, достигнутый Skip Pay.



Skip Pay: компания, входящая в состав ČSOB, сообщила, что в прошлом году количество транзакций с помощью этого метода оплаты достигло 1,5 миллиона, увеличившись на 87% по сравнению с 800 000 годом ранее. Объем транзакций вырос с 1 миллиарда до почти 2 миллиардов крон (рост на 86%), а клиентская база увеличилась с 420 000 до 450 000 (рост на 7%).



Air bank: банк запустил услугу поэтапной оплаты в январе прошлого года, и за весь год число уникальных пользователей выросло до 37 000, общий объем составил 701 млн крон, а средний поэтапный платеж — около 12 000.



Райффайзенбанк (PlatímPak): рост числа пользователей в 2022 и 2023 годах составил 36% в годовом исчислении, объем совершенных транзакций вырос на 32%, а число пользователей — на 36%. Банк не сообщает конкретных цифр.



Klarna: как и Raiffeisenbank, изначально шведский сервис, который появился в Чехии в сентябре 2022 года, не сообщает конкретных цифр. Но ожидается, что он достигнет роста во всех ключевых областях — 166% по количеству транзакций, 126% по количеству пользователей и 178% по объему транзакций.



Alza: крупнейший чешский интернет-магазин, согласно исследованию, оперирует вторым по известности методом BNPL в стране, так называемыми платежами на треть. Компания не сообщает точных цифр, но говорит, что этим методом пользуются сотни тысяч клиентов.



Хотя операции с отложенными платежами не проводятся только в интернет-магазинах, подавляющее большинство покупателей используют их при совершении покупок в сети. Данные показывают, что рынок отложенных платежей в Чешской Республике может достигать миллиардов крон, а объем электронной коммерции — 185 миллиардов. Таким образом, доля BNPL может составлять от 2 до 5%.



Смогут ли отложенные платежи вывести кредитные карты из игры, пока неясно. Одна из возможностей заключается в том, что банки интегрируют BNPL в свои кредитные карты. Но если, с другой стороны, банки никак не отреагируют на это, доля транзакций через BNPL будет продолжать расти по сравнению с кредитными картами. Таким образом, борьба между этими способами оплаты еще далека от завершения; ее исход будет определяться в том числе предпочтениями клиентов. И будет интересно понаблюдать за этой битвой в ближайшие годы.