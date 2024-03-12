Будет ли ЧНБ ускорять снижение ставок

Двухпроцентная инфляция и продолжающийся, хотя и небольшой, рост розничных продаж. На этой неделе Чешское статистическое управление опубликовало благоприятные макроэкономические данные, которые, несомненно, будут обсуждаться на предстоящем заседании правления банка ЧНБ по денежно-кредитной политике в среду, 20 марта.



Члены правления будут голосовать по вопросу дальнейшего снижения процентных ставок, при этом базовая ставка, которая используется для определения процентов по ипотечным кредитам, в настоящее время составляет 6,25 %. На своем последнем заседании в феврале ЧНБ принял решение о снижении ставки на половину процентного пункта, что на 0,25% больше предыдущего снижения.



Однако заместитель главы ЧНБ Ян Фрайт уже выступал за более резкое снижение ставки в феврале — на 75 б. п. или 0,75 процентного пункта. Этот вариант, безусловно, будет рассматриваться и сейчас, и на этот раз большее число членов совета могут склониться к нему, в том числе и на основании низкой инфляции.



Аналитик Akcenta Мирослав Новак считает, что вероятность снижения ставки на 50 или 75 б.п. составляет 50% на 50%. «Ян Фрайт и, возможно, Томаш Холуб почти наверняка проголосуют за снижение ставки на 75 пунктов, но у меня есть сомнения относительно остальных членов совета», — сказал Новак в интервью.



«Некую неопределенность представляет собой обменный курс кроны. Проще говоря, чем слабее крона, тем меньше возможностей у Совета банка для снижения ставок. Однако я не думаю, что текущий обменный курс является такой уж большой проблемой для Совета банка», — добавил он.



В настоящее время курс кроны по отношению к евро составляет около 25,30 чешских крон за евро, и Новак считает, что ЧНБ будет рассматривать уровень 26 чешских крон за евро и выше как проблематичный.



Экономист UniCredit Bank Патрик Рожумберски также считает ослабление кроны риском для ускорения роста цен. Однако, с другой стороны, он отметил, что инфляция развивается значительно выше ожиданий. «Наибольшее отклонение от прогноза ЧНБ произошло уже с январской инфляцией, которая в феврале еще больше увеличилась до 0,8 процентного пункта. Такое относительно большое отклонение между реальностью и ожиданиями ЧНБ само по себе представляет большую вероятность ускорения темпов снижения процентных ставок», — сказал Рожумберски.



Однако, учитывая противоположный фактор — ослабление кроны, он считает, что смягчение денежно-кредитной политики продолжится в том же темпе, что и в феврале, то есть снижение ставки на 50 пунктов до 5,75%.