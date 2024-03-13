Приложения KB ошибочно показывали людям покупки в Швейцарии
15 марта 2024
15:00
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Некоторым клиентам Komerční banka в мобильном приложении были показаны платежи в швейцарских франках, которые они не совершали. По словам представителей банка, это была просто ошибка отображения, по которой люди ничего не потеряли.
Одному из клиентов KB, обратившемуся в редакцию, в четверг утром на экране высветились три платежа на тысячи и несколько сотен крон, которые выглядели так, будто они были сделаны в швейцарских франках в супермаркете Migros в небольшой швейцарской деревне Бубендорф, где он вообще никогда не был.
Обеспокоенный покупатель немедленно позвонил на информационную линию банка. По словам представителей банка, это была всего лишь ошибка на экране, но она могла напугать многих людей.
«Уважаемые клиенты, в настоящее время в приложениях онлайн-банкинга некоторые товары могут отображаться с неправильным описанием иностранных платежей. Это всего лишь ошибка в работе приложения, мы работаем над ее устранением», — сообщили на горячей линии KB после звонка на номер в утренние часы. Сотрудники также предупредили, что выписки по платежам за предыдущий день не всегда полные.
«Это была техническая ошибка со стороны банка. К счастью, средствам клиентов ничего не угрожало. Если клиент потратил, например, 500 крон в Lidl, то этот платеж был сопряжен с неправильным описанием и конвертацией в швейцарские франки. Однако к оплате была принята правильная сумма в кронах», — сообщил утром Михал Теубнер, пресс-секретарь KB. Неправильные надписи уже удалены.
Пресс-секретарь подтвердил первоначальную информацию о том, что это не было хакерской атакой.
Обеспокоенный покупатель немедленно позвонил на информационную линию банка. По словам представителей банка, это была всего лишь ошибка на экране, но она могла напугать многих людей.
«Уважаемые клиенты, в настоящее время в приложениях онлайн-банкинга некоторые товары могут отображаться с неправильным описанием иностранных платежей. Это всего лишь ошибка в работе приложения, мы работаем над ее устранением», — сообщили на горячей линии KB после звонка на номер в утренние часы. Сотрудники также предупредили, что выписки по платежам за предыдущий день не всегда полные.
«Это была техническая ошибка со стороны банка. К счастью, средствам клиентов ничего не угрожало. Если клиент потратил, например, 500 крон в Lidl, то этот платеж был сопряжен с неправильным описанием и конвертацией в швейцарские франки. Однако к оплате была принята правильная сумма в кронах», — сообщил утром Михал Теубнер, пресс-секретарь KB. Неправильные надписи уже удалены.
Пресс-секретарь подтвердил первоначальную информацию о том, что это не было хакерской атакой.
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