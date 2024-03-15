Инфляция в ЕС в феврале замедлилась до 2,8%, в Чехии показатель ниже
18 марта 2024
14:00
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Инфляция в Европейском союзе в феврале снизилась до 2,8% с январского показателя в 3,1%. Об этом говорится в сегодняшнем докладе статистического бюро Евростат.
В Чешской Республике инфляция упала ниже среднего показателя по ЕС до 2,2% с 2,7% в январе. Евростат использует данные, которые отличаются от расчетов Чешского статистического управления.
Инфляция в странах еврозоны в феврале снизилась на две десятые пункта — до 2,6%. В месячном исчислении цены в еврозоне и в ЕС в целом выросли на те же 0,6%.
Самые низкие показатели годовой инфляции в феврале Евростат зафиксировал в Латвии и Дании — 0,6%, на третьем месте Италия — 0,8%. С другой стороны, самый высокий уровень инфляции был зафиксирован в Румынии — 7,1%, за ней следует Хорватия — 4,8%, а затем Эстония, где инфляция в феврале составила 4,4%.
Инфляция в Чехии, согласно национальной методике расчета, в феврале составила 2%, сообщило неделю назад Чешское статистическое управление. Это меньше, чем 2,3% в январе. Евростат использует другую методологию, которая работает с гармонизированными данными, чтобы сделать цифры по отдельным странам — членам ЕС сопоставимыми. Гармонизированная инфляция в Чехии в январе также была ниже среднего показателя по ЕС.
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