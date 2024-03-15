Инфляция в ЕС в феврале замедлилась до 2,8%, в Чехии показатель ниже

В Чешской Республике инфляция упала ниже среднего показателя по ЕС до 2,2% с 2,7% в январе. Евростат использует данные, которые отличаются от расчетов Чешского статистического управления.





Инфляция в странах еврозоны в феврале снизилась на две десятые пункта — до 2,6%. В месячном исчислении цены в еврозоне и в ЕС в целом выросли на те же 0,6%.





Самые низкие показатели годовой инфляции в феврале Евростат зафиксировал в Латвии и Дании — 0,6%, на третьем месте Италия — 0,8%. С другой стороны, самый высокий уровень инфляции был зафиксирован в Румынии — 7,1%, за ней следует Хорватия — 4,8%, а затем Эстония, где инфляция в феврале составила 4,4%.





Инфляция в Чехии, согласно национальной методике расчета, в феврале составила 2%, сообщило неделю назад Чешское статистическое управление. Это меньше, чем 2,3% в январе. Евростат использует другую методологию, которая работает с гармонизированными данными, чтобы сделать цифры по отдельным странам — членам ЕС сопоставимыми. Гармонизированная инфляция в Чехии в январе также была ниже среднего показателя по ЕС.