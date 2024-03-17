Чешские СМИ: Американским банкам угрожает кризис из-за невостребованности коммерческой недвижимости
20 марта 2024
10:30
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Десятки средних и мелких банков в США в ближайшем будущем могут оказаться в затруднительном положении из-за кредитов на финансирование офисных зданий, но их стоимость сейчас снижается из-за падения заполняемости.
Банковский сектор США столкнулся с проблемой, которая может заставить его повторить кризис нулевых годов. В основе проблем снова лежит финансирование недвижимости.
Но есть и отличия от кризиса, разразившегося в США после краха инвестиционного банка Lehman Brothers в сентябре 2008 года. В отличие от безрассудной торговли субстандартными ипотечными кредитами, которая в конечном итоге потрясла мировой финансовый рынок, сейчас причиной кризиса стала недозанятая коммерческая недвижимость.
Таким образом, речь не идет о том, что банки выдают кредиты «безработному деревенскому жителю на покупку разваливающегося дома, на крыльце которого он сидит целыми днями», как это было описано в одном очерке 15 лет назад. Сегодня это вполне разумные кредиты на строительство или покупку, в частности, офисных зданий. Однако они борются с феноменом последних лет, вызванным глобальной пандемией covid-19, а именно с работой из дома.
Уровень вакантных офисных помещений в прошлом году вырос до многолетнего максимума в 13,1%, говорится в ежегодном отчете Совета по надзору за финансовой стабильностью (FSOC), органа Министерства финансов США. В 20 крупнейших мегаполисах этот показатель составил 14,2%.
Снижение уровня заполняемости негативно сказывается на стоимости недвижимости, что представляет собой проблему, особенно в сочетании с другим фактором. По данным Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), в этом году истекает срок погашения ипотечных кредитов на сумму 929 миллиардов долларов США, связанных с коммерческой недвижимостью. Это составляет одну пятую часть от общего пакета коммерческих ипотечных кредитов на сумму 4,7 триллиона долларов, находящихся в распоряжении банков и инвесторов.
Объем непогашенных ипотечных кредитов в Соединенных Штатах в этом году на 28% больше, чем в прошлом году (729 миллиардов долларов).
Размер имеет значение
Федеральная резервная система (ФРС) США знает об этом проблеме. Например, ее председатель Джером Пауэлл говорил о рисках в этом секторе в банковском комитете Сената США. Однако он заверил членов комитета, что этот вопрос не может угрожать крупнейшим игрокам или системно значимым банкам.
«Это проблема, с которой мы, безусловно, будем иметь дело в течение многих лет. Банки будут терпеть крах», — сказал Пауэлл на слушаниях.
«Это не главная проблема для очень крупных банков. Скорее, эти проблемы возникают у мелких и средних банков. Мы работаем с ними над этим. Я бы сказал, что эта проблема управляема», — сказал Пауэлл сенаторам.
Большая часть кредитов на коммерческую недвижимость в США — 56 процентов — приходится на небольшие банки с балансом менее 20 миллиардов долларов. Для сравнения, 10 крупнейших банков с активами более 250 миллиардов долларов владеют 13,5 процентами.
К «средним» банкам относится, например, New York Community Bancorp, чьи проблемы уже стали достоянием общественности. NYCB пришлось привлечь дополнительный капитал в размере 1 миллиарда долларов от инвесторов.
Инвестиционная компания Liberty Strategic Capital бывшего министра финансов США Стивена Мнучина внесла основной вклад в это вливание капитала. Последний недавно привлек к себе внимание, объявив, что собирает группу инвесторов с целью покупки оператора социальной сети TikTok.
Болевой порог
Пороговое значение, при котором банк подвергается повышенному риску из-за своей позиции по финансированию недвижимости, было установлено Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC) в 2006 году на уровне 300 процентов от собственного капитала банка.
Другим сигналом, вызывающим воображаемые красные огни, является увеличение банком своей позиции на 50% и более в течение трех лет. Подробные данные о положении 95 крупнейших банков США были собраны швейцарским банком UBS.
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