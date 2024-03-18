Ипотека и кредиты подешевеют, ЧНБ снижает процентную ставку

Рынок и аналитики ожидали снижения ставки на полпроцента, поэтому решение банковского совета не должно сильно повлиять на курс кроны, говорит Якуб Сейдлер, главный экономист Чешской банковской ассоциации.



После публикации решения центрального банка курс был около 25,30 кроны за евро. «В диапазоне 25,50-25,40 кроны/евро существует довольно сильное технически обусловленное давление, которое должно ее там удерживать», — сказал Матей Новак, член совета директоров Чешской ассоциации финтеха.



Снижение ставок по кредитам

По словам Сейдлера, теперь можно ожидать снижения процентных ставок по корпоративным кредитам, а также по депозитам и ипотеке.



«Что касается ипотечных ставок, то решение центрального банка лишь подтверждает сложившуюся тенденцию и ожидания рынка, которые уже отражены в рыночных ставках на более длительные сроки погашения. Они уже начали снижаться в конце прошлого года из-за ожиданий более быстрого снижения ставок центральными банками», — добавил Сейдлер.



Совет центрального банка, состоящий из семи членов, также снизил две другие ставки в том же объеме. Он уменьшил учетную ставку до 4,75% и ломбардную ставку до 6,75%.



Ломбардная ставка — это процентная ставка, по которой коммерческие банки могут занимать деньги у центрального банка под залог ценных бумаг. К дисконтной ставке привязаны, например, штрафы по невозвращенным кредитам.



Впервые ЧНБ принял решение о снижении процентных ставок в декабре прошлого года, когда он снизил базовую ставку на четверть процентного пункта, до 6,75. До этого ставки находились на уровне 7% в течение полутора лет.