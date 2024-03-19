ЕК предлагает направить 90% доходов с замороженных активов РФ на оружие для Украины

Исполнительный орган ЕС и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель совместно работают над предложением о том, что делать с замороженными активами. Это предложение будет обсуждаться главами государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе в четверг и пятницу. Затем предложение должно быть единогласно одобрено министрами иностранных дел стран ЕС.



Изначально считалось, что доходы от замороженных российских активов могут быть использованы для восстановления Украины, но теперь речь больше идет об оружии. По словам Йоуровой, причина этого очевидна. «Украина сейчас нуждается в оружии больше, чем в деньгах на восстановление. Мы не можем позволить себе в этой ситуации положить деньги, со своими извинениями, в сундук и ждать начала восстановления», — заявила чешский комиссар ЕС. «Речь идет о 3 миллиардах евро в год. 90% пойдет на боеприпасы, остальное будет подготовлено для восстановления», — добавила она.



Западные страны заморозили активы российских центральных банков на сумму около 210 миллиардов евро (примерно 5,3 триллиона евро) в ответ на нападение российских войск на Украину более двух лет назад. Большая часть этих активов находится в Европе, в частности в международном расчетном центре Euroclear в Бельгии. Именно средства, полученные от этих активов, Еврокомиссия хочет предоставить Украине.



Точная сумма, которую Киев сможет получать каждый год, будет зависеть от мировых процентных ставок. В дополнение к этим деньгам, как сообщает Reuters, Украина также будет ежегодно получать финансирование в размере 25% налога, который бельгийское правительство взимает с этих поступлений. На 2024 год эта сумма составит 1,7 миллиарда евро, из которых 1,5 миллиарда должны быть выплачены в этом году. Таким образом, общий финансовый вклад в Украину от замороженных российских активов в ЕС может составить до 4,5 миллиарда евро (113,4 миллиарда крон) в этом году.



После того как предложение Комиссии будет одобрено министрами иностранных дел ЕС, финансирование Украины будет предоставляться дважды в год, причем первый транш может поступить в страну уже в июле. «У нас есть сигналы от нескольких стран, у которых есть большая проблема с отправкой оружия в Украину. Мы подождем, чтобы увидеть, как страны к этому отнесутся, я не могу предсказать», — сказала Йоурова. В прошлом Венгрия и Словакия, в частности, выступали против отправки оружия Киеву.



По словам комиссара ЕС, система устроена таким образом, что она должна реагировать и на текущую ситуацию в стране. «Это означает, что каждый год государства-члены должны иметь возможность проверить, правильно ли соотношение 90 к 10 или не пора ли изменить соотношение и вернуться к использованию в основном для восстановления Украины», — пояснила она.



Киев ожидает, что Европейский союз и страны «Большой семерки», которые в совокупности держат около 260 миллиардов евро замороженных российских активов, предпримут дальнейшие шаги по изъятию самих активов Москвы, а не только доходов от них. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время своего сегодняшнего визита в Брюссель.



«С юридической точки зрения это очень сложно и, я бы даже сказала, противоречит международному праву», — отреагировала на эти предложения комиссар ЕС от Чехии. «Эти деньги будут заморожены до тех пор, пока действуют санкции, так гласит международное право», — сказала она.