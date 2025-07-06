Большинство фруктов и овощей в этом году подешевеют
6 июля 2025
18:00
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Большинство фруктов и овощей в этом году будут стоить дешевле, чем в прошлом. В частности, урожай абрикосов и яблок был более обильным, чем раньше, поэтому цены на сезонные фрукты будут немного снижаться. По мнению экспертов, аналогичная ситуация будет и с овощами. Помимо яблок, значительно подешевеет и лук.
«В целом цены, вероятно, будут немного ниже, чем в прошлом году. Причиной является ожидаемый в этом году более высокий урожай, особенно за рубежом, а в случае фруктов — и в Чехии», — сообщил Novinky аграрный аналитик Петр Гавел.
Чехия самодостаточна в производстве фруктов только на 40%, а овощей — еще меньше.
«Обычно в период перед сбором урожая цены на фрукты и овощи растут. Затем в Чехию начинает поступать продукция из стран, где сбор урожая начинается раньше, и из-за ограниченного предложения и транспортировки на большие расстояния она дорогая. Цены обычно стабилизируются, когда начинается сбор урожая у нас и он поступает в магазины», — сообщила пресс-секретарь Аграрной палаты Чешской Республики Барбора Панкова.
В мае цены на фрукты выросли на 15 % по сравнению с прошлым годом. Таким образом, чехи еще будут ждать снижения цен на некоторые виды фруктов.
Самостоятельный сбор — самый выгодный вариант
В настоящее время самые высокие цены наблюдаются на яблоки. По статистическим данным, килограмм яблок стоит более 40 крон. Однако, по словам Гавла, во второй половине лета яблоки должны начать дешеветь. И даже на десять и более крон.
Иинститут сельского хозяйства оценивает урожай этого года на 107 процентов от пятилетнего среднего показателя. В то же время в прошлом году из-за весенних заморозков он составил всего 32 процента.
Значительно дешевле должны стать абрикосы, урожай которых в этом году оценивается на 175 процентов от пятилетнего среднего показателя. В супермаркетах их уже можно купить по 45 крон за килограмм, но в продуктовых магазинах они стоят в три раза дороже. При самостоятельном сборе килограмм обойдется всего в 15 крон. Однако главный сезон абрикосов еще впереди.
Самостоятельный сбор ягод также однозначно выгоден. В то время как в супермаркетах килограмм обычно стоит 280 крон, при самостоятельном сборе цена начинается от 60 крон.
«Большинство видов овощей в настоящее время предлагается в достаточном количестве, и с наступлением сезона цены будут немного снижаться. Это касается в первую очередь раннего картофеля, лука и корнеплодов», — добавил исполнительный директор компании Hanka Mochov Петр Ханка.
Например, огурцы сейчас дешевле, чем в прошлом году. Год назад килограмм стоил пятьдесят крон, в мае они были примерно на шесть крон дешевле. Дешевеют и перцы. Еще в апреле они стоили в среднем почти 120 крон за килограмм, в мае уже на 30 крон меньше. Сегодня в акции их можно купить даже за 40 крон за килограмм.
По сравнению с прошлым годом в магазинах подешевели более чем на десятую часть даже помидоры.
Разница в ценах зимой и летом составляет десятки процентов. Как правило, чем дольше можно хранить овощи или фрукты, тем больше цены различаются в разные периоды. В целом, по данным Союза овощеводов Чехии и Моравии, за последние пять лет цены на овощи в Чехии выросли на 20-30 процентов в зависимости от вида.
«В последние годы значительно подорожал лук в результате климатических изменений и ограничений, связанных с ограниченной доступностью средств защиты растений. Аналогичная проблема наблюдается с капустой и капустой, где нет эффективной защиты от моли», — сказал Ханка.
По его мнению, именно лук должен значительно подешеветь. Примерно в сентябре цена может упасть ниже 20 крон за килограмм, то есть примерно на треть от сегодняшней.
Напротив, по его мнению, не подешевеют цветная капуста, салат и клубника. «Более сложная ситуация с видами, требующими большого объема ручного труда. Здесь ежегодно растут затраты и становится все труднее обеспечить достаточную квалифицированную рабочую силу. Поэтому снижения цен не следует ожидать», — добавил Ханка.
Самые свежие и часто самые выгодные овощи можно купить напрямую у производителя. Ближайшую ферму можно найти, например, с помощью карты производителей. То же самое касается фруктов, где к тому же чаще всего есть возможность самостоятельного сбора, что зачастую обходится на десятки, а то и сотни процентов дешевле, чем покупка в супермаркете.
Однако, по словам Гавла, именно фрукты и овощи являются самыми волатильными товарами, и их цена может значительно меняться даже в течение нескольких недель.
Чехия самодостаточна в производстве фруктов только на 40%, а овощей — еще меньше.
«Обычно в период перед сбором урожая цены на фрукты и овощи растут. Затем в Чехию начинает поступать продукция из стран, где сбор урожая начинается раньше, и из-за ограниченного предложения и транспортировки на большие расстояния она дорогая. Цены обычно стабилизируются, когда начинается сбор урожая у нас и он поступает в магазины», — сообщила пресс-секретарь Аграрной палаты Чешской Республики Барбора Панкова.
В мае цены на фрукты выросли на 15 % по сравнению с прошлым годом. Таким образом, чехи еще будут ждать снижения цен на некоторые виды фруктов.
Самостоятельный сбор — самый выгодный вариант
В настоящее время самые высокие цены наблюдаются на яблоки. По статистическим данным, килограмм яблок стоит более 40 крон. Однако, по словам Гавла, во второй половине лета яблоки должны начать дешеветь. И даже на десять и более крон.
Иинститут сельского хозяйства оценивает урожай этого года на 107 процентов от пятилетнего среднего показателя. В то же время в прошлом году из-за весенних заморозков он составил всего 32 процента.
Значительно дешевле должны стать абрикосы, урожай которых в этом году оценивается на 175 процентов от пятилетнего среднего показателя. В супермаркетах их уже можно купить по 45 крон за килограмм, но в продуктовых магазинах они стоят в три раза дороже. При самостоятельном сборе килограмм обойдется всего в 15 крон. Однако главный сезон абрикосов еще впереди.
Самостоятельный сбор ягод также однозначно выгоден. В то время как в супермаркетах килограмм обычно стоит 280 крон, при самостоятельном сборе цена начинается от 60 крон.
«Большинство видов овощей в настоящее время предлагается в достаточном количестве, и с наступлением сезона цены будут немного снижаться. Это касается в первую очередь раннего картофеля, лука и корнеплодов», — добавил исполнительный директор компании Hanka Mochov Петр Ханка.
Например, огурцы сейчас дешевле, чем в прошлом году. Год назад килограмм стоил пятьдесят крон, в мае они были примерно на шесть крон дешевле. Дешевеют и перцы. Еще в апреле они стоили в среднем почти 120 крон за килограмм, в мае уже на 30 крон меньше. Сегодня в акции их можно купить даже за 40 крон за килограмм.
По сравнению с прошлым годом в магазинах подешевели более чем на десятую часть даже помидоры.
Разница в ценах зимой и летом составляет десятки процентов. Как правило, чем дольше можно хранить овощи или фрукты, тем больше цены различаются в разные периоды. В целом, по данным Союза овощеводов Чехии и Моравии, за последние пять лет цены на овощи в Чехии выросли на 20-30 процентов в зависимости от вида.
«В последние годы значительно подорожал лук в результате климатических изменений и ограничений, связанных с ограниченной доступностью средств защиты растений. Аналогичная проблема наблюдается с капустой и капустой, где нет эффективной защиты от моли», — сказал Ханка.
По его мнению, именно лук должен значительно подешеветь. Примерно в сентябре цена может упасть ниже 20 крон за килограмм, то есть примерно на треть от сегодняшней.
Напротив, по его мнению, не подешевеют цветная капуста, салат и клубника. «Более сложная ситуация с видами, требующими большого объема ручного труда. Здесь ежегодно растут затраты и становится все труднее обеспечить достаточную квалифицированную рабочую силу. Поэтому снижения цен не следует ожидать», — добавил Ханка.
Самые свежие и часто самые выгодные овощи можно купить напрямую у производителя. Ближайшую ферму можно найти, например, с помощью карты производителей. То же самое касается фруктов, где к тому же чаще всего есть возможность самостоятельного сбора, что зачастую обходится на десятки, а то и сотни процентов дешевле, чем покупка в супермаркете.
Однако, по словам Гавла, именно фрукты и овощи являются самыми волатильными товарами, и их цена может значительно меняться даже в течение нескольких недель.
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