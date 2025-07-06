Большинство фруктов и овощей в этом году подешевеют

Новости 420on 6 июля 2025 18:00 341

Большинство фруктов и овощей в этом году будут стоить дешевле, чем в прошлом. В частности, урожай абрикосов и яблок был более обильным, чем раньше, поэтому цены на сезонные фрукты будут немного снижаться. По мнению экспертов, аналогичная ситуация будет и с овощами. Помимо яблок, значительно подешевеет и лук.