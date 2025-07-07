Бабиш признал, что получил 2,2 миллиона крон от своей жены Моники в качестве подарка

Новости 420on 7 июля 2025 09:30 1253

Среди политиков бывший премьер-министр и нынешний депутат Андрей Бабиш публикует самые большие доходы. Однако на этот раз в обязательной декларации он указал более низкие доходы, чем в предыдущие годы. Он продал квартиру, а жена Моника отправила ему 2,2 миллиона в качестве подарка.