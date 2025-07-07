Бабиш признал, что получил 2,2 миллиона крон от своей жены Моники в качестве подарка
7 июля 2025
09:30
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Среди политиков бывший премьер-министр и нынешний депутат Андрей Бабиш публикует самые большие доходы. Однако на этот раз в обязательной декларации он указал более низкие доходы, чем в предыдущие годы. Он продал квартиру, а жена Моника отправила ему 2,2 миллиона в качестве подарка.
Бывший премьер-министр Андрей Бабиш, согласно декларации о доходах, в прошлом году не был так успешен, как в предыдущие годы.
В недавно поданной декларации, которую все политики должны сдать до конца июня, Бабиш указал две дебиторские задолженности. Одна составляет 1 719 725 189 крон, вторая — 27 965 313 крон. По сравнению с прошлым годом эти задолженности в целом выросли на 64,9 миллиона крон.
С другой стороны, бывший премьер-министр, седьмой в рейтинге журнала Forbes среди самых богатых чехов, признал высокие доходы, хотя и не такие, как в предыдущие годы. Его холдинг Agrofert выплатил Бабишу в прошлом году более 74 миллионов крон, например, в 2023 году он получил от Agrofert 111 миллионов, а годом ранее — 153,2 миллиона.
Однако в доходах привлек внимание пункт, который ранее не указывался в декларации. Бабиш сообщил, что в прошлом году получил подарок в размере 2,2 миллиона от своей жены Моники. Подарок пришел за 2024 год, когда Бабиш публично объявил, что после 30 лет отношений они больше не являются парой.
Подробности подарка в декларации указывать не обязательно, и они там не указаны. Редакция Seznam Zprávy попыталась связаться с Моникой и Андреем Бабишем для получения более подробных объяснений, но на вопросы пока не ответили.
Согласно декларации, которую политики вносят в базу данных Министерства юстиции и доступ к которой необходимо запрашивать, Андрей Бабиш в конце 2023 года продал квартиру на улице Под Каштаны в пражском районе Бубенеч. Поскольку сделка была завершена только в прошлом году, он опубликовал в своей последней декларации, что за продажу этой недвижимости получил 15,9 миллиона крон.
Среди доходов Бабиш также указал, что банк Vontobel перечислил ему на счет более 1,054 миллиона и 26,3 миллиона. Компания Imoba, которая владеет, например, Čapí hnízdo, перечислила ему 10,3 миллиона. А от другой компании, входящей в Agrofert, První žatecké, он получил 13 714 крон. Движение ANO, возглавляемое Бабишем, отправило ему 1 300 крон.
Чешская администрация социального обеспечения выплатила депутатам ANO 291 932 кроны. От словацкой социальной страховой компании он получил 222 927 крон.
В течение прошлого года он также купил акции и паи нескольких компаний, например Swatch group, Ems — chemie, Roche holding или Nestlé. Сколько акций он купил и на какую сумму, Бабиш в декларации не указал.
В недавно поданной декларации, которую все политики должны сдать до конца июня, Бабиш указал две дебиторские задолженности. Одна составляет 1 719 725 189 крон, вторая — 27 965 313 крон. По сравнению с прошлым годом эти задолженности в целом выросли на 64,9 миллиона крон.
С другой стороны, бывший премьер-министр, седьмой в рейтинге журнала Forbes среди самых богатых чехов, признал высокие доходы, хотя и не такие, как в предыдущие годы. Его холдинг Agrofert выплатил Бабишу в прошлом году более 74 миллионов крон, например, в 2023 году он получил от Agrofert 111 миллионов, а годом ранее — 153,2 миллиона.
Однако в доходах привлек внимание пункт, который ранее не указывался в декларации. Бабиш сообщил, что в прошлом году получил подарок в размере 2,2 миллиона от своей жены Моники. Подарок пришел за 2024 год, когда Бабиш публично объявил, что после 30 лет отношений они больше не являются парой.
Подробности подарка в декларации указывать не обязательно, и они там не указаны. Редакция Seznam Zprávy попыталась связаться с Моникой и Андреем Бабишем для получения более подробных объяснений, но на вопросы пока не ответили.
Согласно декларации, которую политики вносят в базу данных Министерства юстиции и доступ к которой необходимо запрашивать, Андрей Бабиш в конце 2023 года продал квартиру на улице Под Каштаны в пражском районе Бубенеч. Поскольку сделка была завершена только в прошлом году, он опубликовал в своей последней декларации, что за продажу этой недвижимости получил 15,9 миллиона крон.
Среди доходов Бабиш также указал, что банк Vontobel перечислил ему на счет более 1,054 миллиона и 26,3 миллиона. Компания Imoba, которая владеет, например, Čapí hnízdo, перечислила ему 10,3 миллиона. А от другой компании, входящей в Agrofert, První žatecké, он получил 13 714 крон. Движение ANO, возглавляемое Бабишем, отправило ему 1 300 крон.
Чешская администрация социального обеспечения выплатила депутатам ANO 291 932 кроны. От словацкой социальной страховой компании он получил 222 927 крон.
В течение прошлого года он также купил акции и паи нескольких компаний, например Swatch group, Ems — chemie, Roche holding или Nestlé. Сколько акций он купил и на какую сумму, Бабиш в декларации не указал.
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