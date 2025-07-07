Австрийская полиция поймала трех чехов, которые крали велосипеды и грабили автомобили

Новости 420on 7 июля 2025 10:30 1046

В последние дни австрийская полиция задержала в общей сложности трех чехов, которые на территории альпийской республики крали велосипеды и грабили автомобили.