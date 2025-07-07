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Австрийская полиция поймала трех чехов, которые крали велосипеды и грабили автомобили

Новости 420on
7 июля 2025
10:30
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В последние дни австрийская полиция задержала в общей сложности трех чехов, которые на территории альпийской республики крали велосипеды и грабили автомобили.
Двоих из них, мужчин в возрасте 39 и 32 лет, полиция арестовала в городе Фрайштадт в Австрии после того, как свидетели видели, как они пытались украсть велосипед возле одной из школ. Патруль задержал обоих и обнаружил в их автомобиле предметы, которые, по всей видимости, были украдены.

После дальнейшего расследования криминалисты обвинили пару в нескольких кражах, трех взломах автомобилей и двух взломах недвижимости в период с 27 июня по 1 июля. Полицейские также нашли у них небольшое количество неустановленных наркотиков, сообщило управление полиции в пресс-релизе.

За решетку попал и другой чех, которого австрийские полицейские поймали после нескольких месяцев розыска за многочисленные кражи велосипедов и денег в районе Рорбах, также недалеко от границы с южной Чехией. Он нанес ущерб на сумму более 160 000 евро (почти 4 миллиона чешских крон), сообщил сайт Tips.at.

48-летний мужчина чаще всего пересекал границу с Австрией пешком. Полиция поймала его в ночь на вторник в Ульрихсберге, когда он ехал на электровелосипеде, украденном в одном из отелей. У него нашли кусачки, перцовый баллончик и связку ключей от аварийных и противопожарных дверей.

Велосипеды и другие похищенные вещи чех продавал на барахолках и рынках, поэтому полиция считает маловероятным, что похищенные велосипеды вернутся к своим прежним владельцам.
Чехия полиция
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