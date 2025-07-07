Министр культуры Мартин Бакса и другие члены правительства премьер-министра Петра Фиалы обнародовали данные о своем имуществе
7 июля 2025
08:00
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Министр культуры Мартин Бакса в прошлом году купил семейный дом. Часть из 15,25 миллиона он взял в ипотеку, однако откуда он взял 11,25 миллиона, он уточнил только после запроса Seznam Zprávу.
Министр культуры Мартин Бакса (ODS) в прошлом году, вскоре после своего 49-летия, совершил крупную сделку с недвижимостью.
До сих пор он жил с женой в съемной квартире, а в прошлом году они приобрели семейный дом в Пльзене. Как свидетельствует договор купли-продажи из кадастра недвижимости, они заплатили за него 15,25 миллиона крон. О том, что это была сделка всей жизни, намекнул сам Бакса. «До прошлогодней покупки данной недвижимости мы с женой никогда не владели никакой другой недвижимостью», — отметил он в ответах на вопросы редакции.
Однако в декларации о доходах, которую министр культуры, как и все другие члены правительства, должен был подать до конца июня, он не указал, как именно осуществил свою мечту о недвижимости.
Seznam Zprávy обнаружили это, изучив декларации о доходах всех членов правительства Фиалы за весь срок полномочий. В декларации министра Баксы можно увидеть, что в качестве источника средств на новый дом он указал только ипотечный кредит в размере 4 миллионов крон. В декларации о доходах министр не указал, как он финансировал оставшуюся часть покупки недвижимости. Он уточнил это только после запроса редакции.
Мартин Бакса написал, что оставшаяся часть на покупку дома, то есть 11,25 миллиона, была сбережениями всей семьи. Его жена, которая работает врачом, по словам Баксы, внесла 2,25 миллиона. Остальные 9 миллионов министр, по его словам, накопил за последние 25 лет.
Он пишет, что на сберегательном счете у него было более 1,58 миллиона, а еще около 7,41 миллиона он получил после продажи ценных бумаг в прошлом году. «С 2005 года я регулярно переводил часть сбережений в ценные бумаги», — сказал Бакса для Seznam Zprávy.
Однако тот факт, что он продал ценные бумаги осенью прошлого года, он также не указал в декларации о доходах. На вопрос редакции министр культуры признал это. «Я не подумал об этом, поскольку они были сразу использованы для покупки дома», — сказал Бакса.
По этой причине заявление министра Мартина Баксы можно считать неполным, и в соответствии с законом о конфликте интересов в таком случае ему грозит штраф от 1 000 до 50 000 крон.
«За указание явно неточных, неполных или ложных сведений в декларации о имуществе государственному служащему грозит штраф в размере до 50 000 крон», — заявил Михал Плескот из пресс-службы Министерства юстиции.
Однако в случае, если политик дополнительно дополнит или уточнит информацию, по мнению министерства, «вредность» его действий будет снижена. Затем ведомство может заявить, что в данном случае речь не шла о правонарушении, и даже отказаться от наложения штрафа.
Бакса не единственный министр, который в декларации указал, что стал новым владельцем недвижимости. Половину семейного дома в Колинском районе в прошлом году приобрел также министр внутренних дел Вит Ракушан. Однако, в отличие от Баксы, ему не пришлось ничего платить, поскольку недвижимость ему и его брату подарили родители.
Декларации о доходах членов правительства Фиалы также показывают, как им удавалось в последние четыре года выплачивать ипотечные кредиты и ссуды, а также как росла часть их доходов.
Например, премьер-министр Фиала еще в 2022 году указал, что получил 103 000 крон за аренду недвижимости. В прошлом году эта сумма уже составила 376 000. В этом году Фиала также признал дополнительный доход. А именно, что покупка облигаций компании T-Development принесла ему 137 000. Различные доходы в размере сотен тысяч крон указали в своих декларациях и другие министры.
Министр образования Микулаш Бек четыре года назад имел ипотеку в размере 6,49 миллиона. К концу прошлого года он сумел выплатить 1,27 миллиона.
А, например, министр финансов Збынек Станюра (ODS) и министр обороны Яна Чернохова (ODS) в прошлом году, согласно своим декларациям о имуществе, не имели никаких побочных доходов, расходов и долгов.
До сих пор он жил с женой в съемной квартире, а в прошлом году они приобрели семейный дом в Пльзене. Как свидетельствует договор купли-продажи из кадастра недвижимости, они заплатили за него 15,25 миллиона крон. О том, что это была сделка всей жизни, намекнул сам Бакса. «До прошлогодней покупки данной недвижимости мы с женой никогда не владели никакой другой недвижимостью», — отметил он в ответах на вопросы редакции.
Однако в декларации о доходах, которую министр культуры, как и все другие члены правительства, должен был подать до конца июня, он не указал, как именно осуществил свою мечту о недвижимости.
Seznam Zprávy обнаружили это, изучив декларации о доходах всех членов правительства Фиалы за весь срок полномочий. В декларации министра Баксы можно увидеть, что в качестве источника средств на новый дом он указал только ипотечный кредит в размере 4 миллионов крон. В декларации о доходах министр не указал, как он финансировал оставшуюся часть покупки недвижимости. Он уточнил это только после запроса редакции.
Мартин Бакса написал, что оставшаяся часть на покупку дома, то есть 11,25 миллиона, была сбережениями всей семьи. Его жена, которая работает врачом, по словам Баксы, внесла 2,25 миллиона. Остальные 9 миллионов министр, по его словам, накопил за последние 25 лет.
Он пишет, что на сберегательном счете у него было более 1,58 миллиона, а еще около 7,41 миллиона он получил после продажи ценных бумаг в прошлом году. «С 2005 года я регулярно переводил часть сбережений в ценные бумаги», — сказал Бакса для Seznam Zprávy.
Однако тот факт, что он продал ценные бумаги осенью прошлого года, он также не указал в декларации о доходах. На вопрос редакции министр культуры признал это. «Я не подумал об этом, поскольку они были сразу использованы для покупки дома», — сказал Бакса.
По этой причине заявление министра Мартина Баксы можно считать неполным, и в соответствии с законом о конфликте интересов в таком случае ему грозит штраф от 1 000 до 50 000 крон.
«За указание явно неточных, неполных или ложных сведений в декларации о имуществе государственному служащему грозит штраф в размере до 50 000 крон», — заявил Михал Плескот из пресс-службы Министерства юстиции.
Однако в случае, если политик дополнительно дополнит или уточнит информацию, по мнению министерства, «вредность» его действий будет снижена. Затем ведомство может заявить, что в данном случае речь не шла о правонарушении, и даже отказаться от наложения штрафа.
Бакса не единственный министр, который в декларации указал, что стал новым владельцем недвижимости. Половину семейного дома в Колинском районе в прошлом году приобрел также министр внутренних дел Вит Ракушан. Однако, в отличие от Баксы, ему не пришлось ничего платить, поскольку недвижимость ему и его брату подарили родители.
Декларации о доходах членов правительства Фиалы также показывают, как им удавалось в последние четыре года выплачивать ипотечные кредиты и ссуды, а также как росла часть их доходов.
Например, премьер-министр Фиала еще в 2022 году указал, что получил 103 000 крон за аренду недвижимости. В прошлом году эта сумма уже составила 376 000. В этом году Фиала также признал дополнительный доход. А именно, что покупка облигаций компании T-Development принесла ему 137 000. Различные доходы в размере сотен тысяч крон указали в своих декларациях и другие министры.
Министр образования Микулаш Бек четыре года назад имел ипотеку в размере 6,49 миллиона. К концу прошлого года он сумел выплатить 1,27 миллиона.
А, например, министр финансов Збынек Станюра (ODS) и министр обороны Яна Чернохова (ODS) в прошлом году, согласно своим декларациям о имуществе, не имели никаких побочных доходов, расходов и долгов.
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