Министр культуры Мартин Бакса и другие члены правительства премьер-министра Петра Фиалы обнародовали данные о своем имуществе

Новости 420on 7 июля 2025 08:00 1153

Министр культуры Мартин Бакса в прошлом году купил семейный дом. Часть из 15,25 миллиона он взял в ипотеку, однако откуда он взял 11,25 миллиона, он уточнил только после запроса Seznam Zprávу.