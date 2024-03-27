Опрос: более 70% жителей Чехии не ориентируются в инвестициях

«Семь из десяти чехов не знакомы с инвестициями, в основном потому, что им не хватает долгосрочного опыта. Однако они хотят инвестировать и имеют для этого средства», — прокомментировал Михал Страка, аналитик агентства.



Чехи обычно доверяют инвестициям в недвижимость, облигации, пенсионные накопления и дополнительное страхование. С другой стороны, инвестиции в криптовалюты они считают наименее безопасными. Эти опасения могут быть вызваны повышенной рискованностью таких инвестиций или неудачным опытом знакомства с мошенническими предложениями в интернете или социальных сетях.



Согласно опросу, половина инвесторов считают себя консервативными. «Исследование подтверждает то, что мы уже давно знаем о населении. Большинство ведет себя консервативно или даже сверхконсервативно при инвестировании. И наоборот, меньшая часть не боится даже довольно рискованных ставок. То есть большинство не достигает того роста стоимости, который они могли бы получить при разумном риске. Напротив, меньшинство подвергается ненужному риску потери денег», — заявил Моймир Хампл, председатель Национального бюджетного совета.



Согласно опросу, около четверти людей, которые инвестируют или планируют инвестировать, хотят приобрести новый продукт в ближайшие 12 месяцев, чаще всего в виде отдельных акций, криптовалют, недвижимости, облигаций и DIP, то есть долгосрочного инвестиционного продукта.



Михал Скоржепа, аналитик компании Česká spořitelna, считает признаком низкой финансовой грамотности чехов тот факт, что половина тех, кто откладывает деньги на пенсию, по-прежнему используют для этого трансформированные пенсионные фонды. По его словам, плохо продуманное регулирование делает эти фонды совершенно неподходящими инструментами для долгосрочных инвестиций. «Гораздо выгоднее, за исключением, возможно, людей перед самым выходом на пенсию, перевести деньги, размещенные в этих фондах, в участвующие фонды в рамках пенсионных накоплений», — добавил он.



Продукты, предоставляемые пенсионными компаниями, то есть дополнительные пенсионные накопления или пенсионное страхование на дожитие, явно преобладают среди чехов, откладывающих деньги на пенсию. Дополнительные пенсионные накопления представляют собой высококонкурентный продукт с четко установленным регулированием, ориентированным в пользу клиента, заявил Йиржи Руснок, советник совета директоров страховой компании Allianz и бывший управляющий Чешского национального банка.



По данным опроса, почти половине чехов в тот или иной момент предлагали инвестиции, которые, по их мнению, были мошенническими. Чаще всего люди сталкивались с подобными предложениями в интернете, в виде рекламы или электронных писем. «Четверть людей опасаются стать жертвой инвестиционного мошенничества в будущем. Это довольно большая группа людей, на которую следует обратить внимание, проводя разъяснительную работу», — заключил Страка.