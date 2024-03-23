ЕК предлагает баснословные тарифы на российское и белорусское зерно
25 марта 2024
16:30
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Европейская комиссия предложила повысить тарифы на зерновые, масличные и другие производные продукты из России и Беларуси, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот. Об этом ЕК сообщила сегодня в своем заявлении. Повышение тарифов должно быть одобрено государствами-членами квалифицированным большинством голосов, что ожидается в ближайшее время; согласие Европейского парламента не требуется. Предложение ЕК приветствовал, в частности, министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный. Чешская Республика, а также Польша и три страны Балтии добиваются принятия аналогичных мер. Москва утверждает, что этот шаг ударит по европейским потребителям.
Новые тарифы должны быть достаточно высокими, чтобы препятствовать текущему российскому импорту в ЕС, но они не должны повлиять на экспорт в третьи страны, заявили в Еврокомиссии. В зависимости от конкретного продукта ранее низкие тарифы будут увеличены до 95 евро за тонну или 50% от стоимости товара.
«Эти меры призваны предотвратить дестабилизацию рынка ЕС в результате любой будущей значительной утечки российской зерновой продукции», — говорится в заявлении Еврокомиссии. Введение высоких тарифов также призвано предотвратить попадание в Евросоюз зерна, украденного с оккупированных Россией территорий Украины. «Этот способ нелегального экспорта больше не будет выгодным», — добавили в Комиссии. Третья цель — не дать России использовать доходы от экспорта для финансирования агрессии против Украины, которая продолжается уже более двух лет.
«Мы предлагаем ввести новые тарифы на российский импорт, чтобы смягчить растущий риск для наших рынков и наших фермеров. (Эти меры) сократят возможности России использовать ЕС в интересах своих боевых действий», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Повышение тарифов распространяется и на Беларусь, учитывая тесные политические и экономические связи этой страны с Россией. Кроме того, включение Беларуси в новую меру призвано помешать России использовать Минск для обхода новых тарифов. Транзит зерновых, масличных культур и продуктов их переработки в третьи страны план не затрагивает, сообщает Еврокомиссия.
«Сегодняшнее предложение — своевременный и необходимый шаг: до сих пор российское и белорусское зерно и связанные с ним продукты могли поступать на рынок ЕС с низкими или нулевыми тарифами, и мы наблюдаем значительный рост этого импорта в 2023 году», — заявил Валдис Домбровскис, комиссар ЕС по торговле. «Мы тщательно следим за соблюдением глобальной продовольственной безопасности, эта мера не повлияет на транзит российских и белорусских продуктов в третьи страны», — добавил он.
«Я приветствую предложение Европейской комиссии о повышении тарифов на зерновые, масличные и другие продукты из России и Беларуси. Это то, к чему я неоднократно призывал ее вместе с некоторыми моими коллегами по ЕС. Пошлины должны быть достаточно высокими, чтобы практически исключить импорт зерновых, что и было нашей целью», — написал министр Выборный в социальной сети X.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, по сообщению агентства ТАСС, что европейские потребители пострадают от ограничений на импорт из России и Белоруссии. С другой стороны, по его словам, у России есть много альтернатив, куда экспортировать.
В 2023 году Россия экспортировала 4,2 млн тонн зерна, масличных культур и продуктов их переработки на сумму 1,3 млрд евро (32,8 млрд крон). Беларусь экспортировала 610 000 тонн на сумму 246 млн евро (6,2 млрд чешских крон).
В письме, направленном в Комиссию на этой неделе пятью странами, включая Чешскую Республику, также содержится призыв к ограничению импорта зерна из России и Беларуси в ЕС. «Этим письмом мы пытаемся решить общую и неотложную проблему, которая объединяет всех нас, — импорт зерна из России в ЕС», — говорится в письме, адресованном комиссарам ЕС Валдису Домбровскису и Янушу Войцеховскому. «В то время как Российская Федерация продолжает вести жестокую, незаконную и неоправданную агрессивную войну против Украины, ее зерно продолжает поступать на рынок ЕС», — говорится в документе, который подписали министры сельского хозяйства Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и, от имени Чешской Республики, министр Марек Выборный.
«Эти меры призваны предотвратить дестабилизацию рынка ЕС в результате любой будущей значительной утечки российской зерновой продукции», — говорится в заявлении Еврокомиссии. Введение высоких тарифов также призвано предотвратить попадание в Евросоюз зерна, украденного с оккупированных Россией территорий Украины. «Этот способ нелегального экспорта больше не будет выгодным», — добавили в Комиссии. Третья цель — не дать России использовать доходы от экспорта для финансирования агрессии против Украины, которая продолжается уже более двух лет.
«Мы предлагаем ввести новые тарифы на российский импорт, чтобы смягчить растущий риск для наших рынков и наших фермеров. (Эти меры) сократят возможности России использовать ЕС в интересах своих боевых действий», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Повышение тарифов распространяется и на Беларусь, учитывая тесные политические и экономические связи этой страны с Россией. Кроме того, включение Беларуси в новую меру призвано помешать России использовать Минск для обхода новых тарифов. Транзит зерновых, масличных культур и продуктов их переработки в третьи страны план не затрагивает, сообщает Еврокомиссия.
«Сегодняшнее предложение — своевременный и необходимый шаг: до сих пор российское и белорусское зерно и связанные с ним продукты могли поступать на рынок ЕС с низкими или нулевыми тарифами, и мы наблюдаем значительный рост этого импорта в 2023 году», — заявил Валдис Домбровскис, комиссар ЕС по торговле. «Мы тщательно следим за соблюдением глобальной продовольственной безопасности, эта мера не повлияет на транзит российских и белорусских продуктов в третьи страны», — добавил он.
«Я приветствую предложение Европейской комиссии о повышении тарифов на зерновые, масличные и другие продукты из России и Беларуси. Это то, к чему я неоднократно призывал ее вместе с некоторыми моими коллегами по ЕС. Пошлины должны быть достаточно высокими, чтобы практически исключить импорт зерновых, что и было нашей целью», — написал министр Выборный в социальной сети X.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, по сообщению агентства ТАСС, что европейские потребители пострадают от ограничений на импорт из России и Белоруссии. С другой стороны, по его словам, у России есть много альтернатив, куда экспортировать.
В 2023 году Россия экспортировала 4,2 млн тонн зерна, масличных культур и продуктов их переработки на сумму 1,3 млрд евро (32,8 млрд крон). Беларусь экспортировала 610 000 тонн на сумму 246 млн евро (6,2 млрд чешских крон).
В письме, направленном в Комиссию на этой неделе пятью странами, включая Чешскую Республику, также содержится призыв к ограничению импорта зерна из России и Беларуси в ЕС. «Этим письмом мы пытаемся решить общую и неотложную проблему, которая объединяет всех нас, — импорт зерна из России в ЕС», — говорится в письме, адресованном комиссарам ЕС Валдису Домбровскису и Янушу Войцеховскому. «В то время как Российская Федерация продолжает вести жестокую, незаконную и неоправданную агрессивную войну против Украины, ее зерно продолжает поступать на рынок ЕС», — говорится в документе, который подписали министры сельского хозяйства Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и, от имени Чешской Республики, министр Марек Выборный.
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