Что происходит с ценами на энергоносители в Чехии
26 марта 2024
19:30
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Снижение цен на энергоносители, произошедшее на рынке в начале этого года, отразится на потребительских ценах с задержкой и, вероятно, станет более значительным в следующем году. Так считают аналитики, опрошенные сегодня агентством ČTK. Они не ожидают дальнейших колебаний на энергетическом рынке, как в сторону повышения, так и в сторону понижения, в этом году. Энергия в первые месяцы этого года стала на десятки процентов дешевле. Мегаватт-час (МВт-ч) электроэнергии стоит на бирже 83,4 евро (примерно 2 110 чешских крон), что примерно на 40% меньше, чем в прошлом году. Цена на газ упала еще значительнее — на 50%, до нынешних 34 евро (более 860 крон) за МВт-ч.
По словам аналитика XTB Йиржи Тылечека, одним из основных факторов снижения цен в этом году стала теплая зима в Европе и США. Кроме того, дешевый американский газ в виде СПГ поступает в Европу во все больших объемах. «Запасы газа в ЕС не сократились даже наполовину», — подчеркнул он. По его словам, слабое экономическое развитие на континенте также способствовало падению цен. «Лично я считаю, что падение цен в конце зимы лишь немного менее экстремально, чем рекордный рост цен в конце лета 2022 года», — сказал Тылечек.
По мнению Михала Маценуэра, директора по стратегии консалтинговой компании EGU Brno, энергетические рынки в среднем имеют тенденцию к снижению цен после шока, вызванного перебоями в поставках из России. «Но проблема российского газа практически решена», — сказал он.
Аналитики считают, что нынешнее падение цен будет отражаться на ценах конечных потребителей постепенно и с задержкой. В этой связи коммерческий директор UCED Вацлав Скоблик напомнил, что некоторые поставщики все еще покупают энергию на рынке заранее по более высоким ценам. Поэтому он не ожидает больших скидок для потребителей в этом году. «Однако цены по крайней мере не вырастут и будут стабильными», — сказал он. По его словам, тенденция к снижению цен должна усилиться в отопительном сезоне следующего года.
Скоблик отметил, что приток новых поставщиков, которые будут покупать электроэнергию на краткосрочных и спотовых рынках по ценам на несколько сотен крон за МВт-ч ниже, может повлиять на предложение на рынке в этом году. В связи с этим он рекомендовал учитывать все риски. «Мы все хорошо помним крах ряда крупных или более мелких трейдеров, использовавших спекулятивные стратегии покупки», — сказал он.
По словам Маценуэра, использование краткосрочного рыночного ценообразования в настоящее время особенно уместно для потребителей с высоким уровнем потребления, таких как промышленность. В случае же с розничным потреблением, по его словам, ситуация на рынке не такова, чтобы можно было получить большую прибыль, какую бы стратегию ни выбрал потребитель. Радим Дохнал, аналитик Capitalinked.com, рекомендует подождать, пока крупные поставщики распродадут ранее купленную электроэнергию, прежде чем делать более длительную фиксацию.
По мнению аналитиков, цены на рынке будут стабильными до конца этого года, и они не ожидают дальнейшего значительного удешевления в этом году. «Если колебания и будут, то, скорее всего, это будет разовый эффект, который не окажет существенного влияния на потребителей», — говорит Ивана Данчакова из Bidli Energy. По ее словам, в следующем году цены на электроэнергию могут снизиться с большей вероятностью. «По нашим оценкам, примерно на 8%», — сказала она.
Внутренние поставщики постепенно снижают цены в своих предложениях для потребителей и в этом году, часто на сотни крон за МВт-ч по сравнению с предложениями конца прошлого года. Крупные поставщики продают газ по фиксированной цене в среднем от 1 300 чешских крон за МВт-ч без учета НДС, а фиксированная стоимость электроэнергии составляет около 3 500 крон за МВт-ч. В прошлом году большинство потребителей большую часть года платили по ценам на уровне установленного правительством предела: МВт-ч газа стоил 2 500 крон без учета НДС, а МВт-ч электроэнергии — 5 000 крон без учета НДС.
По мнению Михала Маценуэра, директора по стратегии консалтинговой компании EGU Brno, энергетические рынки в среднем имеют тенденцию к снижению цен после шока, вызванного перебоями в поставках из России. «Но проблема российского газа практически решена», — сказал он.
Аналитики считают, что нынешнее падение цен будет отражаться на ценах конечных потребителей постепенно и с задержкой. В этой связи коммерческий директор UCED Вацлав Скоблик напомнил, что некоторые поставщики все еще покупают энергию на рынке заранее по более высоким ценам. Поэтому он не ожидает больших скидок для потребителей в этом году. «Однако цены по крайней мере не вырастут и будут стабильными», — сказал он. По его словам, тенденция к снижению цен должна усилиться в отопительном сезоне следующего года.
Скоблик отметил, что приток новых поставщиков, которые будут покупать электроэнергию на краткосрочных и спотовых рынках по ценам на несколько сотен крон за МВт-ч ниже, может повлиять на предложение на рынке в этом году. В связи с этим он рекомендовал учитывать все риски. «Мы все хорошо помним крах ряда крупных или более мелких трейдеров, использовавших спекулятивные стратегии покупки», — сказал он.
По словам Маценуэра, использование краткосрочного рыночного ценообразования в настоящее время особенно уместно для потребителей с высоким уровнем потребления, таких как промышленность. В случае же с розничным потреблением, по его словам, ситуация на рынке не такова, чтобы можно было получить большую прибыль, какую бы стратегию ни выбрал потребитель. Радим Дохнал, аналитик Capitalinked.com, рекомендует подождать, пока крупные поставщики распродадут ранее купленную электроэнергию, прежде чем делать более длительную фиксацию.
По мнению аналитиков, цены на рынке будут стабильными до конца этого года, и они не ожидают дальнейшего значительного удешевления в этом году. «Если колебания и будут, то, скорее всего, это будет разовый эффект, который не окажет существенного влияния на потребителей», — говорит Ивана Данчакова из Bidli Energy. По ее словам, в следующем году цены на электроэнергию могут снизиться с большей вероятностью. «По нашим оценкам, примерно на 8%», — сказала она.
Внутренние поставщики постепенно снижают цены в своих предложениях для потребителей и в этом году, часто на сотни крон за МВт-ч по сравнению с предложениями конца прошлого года. Крупные поставщики продают газ по фиксированной цене в среднем от 1 300 чешских крон за МВт-ч без учета НДС, а фиксированная стоимость электроэнергии составляет около 3 500 крон за МВт-ч. В прошлом году большинство потребителей большую часть года платили по ценам на уровне установленного правительством предела: МВт-ч газа стоил 2 500 крон без учета НДС, а МВт-ч электроэнергии — 5 000 крон без учета НДС.
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