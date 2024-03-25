Не строятся ни квартиры, ни офисы. Только автострады
28 марта 2024
08:00
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Строительная отрасль в Чехии погружается в глубокий кризис. Больше всего страдает строительство квартир и офисов. Сейчас отрасль тянут вниз государственные закупки строительных работ.
Чешская строительная отрасль демонстрировала спад в годовом исчислении на протяжении большей части второй половины прошлого года, и эта тенденция сохраняется, согласно анализу Ассоциации архитектуры и развития (SAR).
Помимо экономического спада, причиной динамики рынка стало ухудшение доступности кредитов и продолжающееся охлаждение спроса. И это пронизывает весь сегмент, причем наиболее значительное падение наблюдается в гражданском строительстве.
«Количество разрешений на строительство, выданных во второй половине 2023 года, сократилось на 9% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее падение (-15%) было зафиксировано в сфере строительства жилых зданий», — отметил Павел Климент, партнер KPMG, на Саммите по развитию строительства.
«Причиной этого стал перенос сроков реализации ряда проектов, в основном из-за высокой стоимости строительных материалов и дорогого кредитного финансирования. В столице объем предложения весь год оставался на уровне около 5 500 квартир, — говорит Душан Куновский, основатель девелоперской компании Central Group.
Помимо квартир, значительный спад переживает и офисное строительство: уже почти два года в Праге не появляется ни одного нового офисного здания.
О ситуации в гражданском строительстве с точки зрения замороженного спроса свидетельствует и значительное снижение инвестиций в недвижимость.
«Общий объем сделок в 2023 году был на 50% ниже среднего 10-летнего показателя и стал самым низким с 2013 года. Снижение связано с оттоком иностранного капитала из-за геополитической ситуации и более интересными возможностями на наиболее развитых зарубежных рынках», — говорится в анализе SAR.
Напротив, промышленное строительство развивается высокими темпами, и гражданское строительство продолжает развиваться в основном за счет транспортного строительства, говорится в анализе.
По вкладу в отечественную экономику государственные закупки в сфере гражданского строительства поменялись местами с сегментом жилищного строительства, составив около 40% от общего объема во второй половине прошлого года.
Строительные эксперты говорят, что стоимость строительных материалов и дорогое кредитное финансирование будут продолжать влиять на отрасль, особенно в плане количества новых строительных контрактов.
Спрос на жилье будет расти
Однако ситуация должна постепенно улучшиться благодаря ожидаемому снижению процентных ставок Чешским национальным банком (ЧНБ). Коммерческие кредиты могут стать дешевле как для застройщиков, так и для конечных инвесторов.
«Выплаты по ипотеке постепенно приблизятся к сумме ежемесячной арендной платы, что вернет отложенный спрос. В этом году в Праге может быть продано более 5 000 новых квартир», — считает Душан Куновский.
По мнению экспертов, однако, значительно возросший спрос не будет удовлетворен недостаточным предложением, и цены на новые квартиры вернутся к росту в этом году. ЧНБ в своем отчете о финансовой стабильности на этот год ожидает, что цены вырастут примерно на 5%.
По мнению Ондржея Богача, директора Института планирования и развития столицы Праги, дальнейшее развитие строительной отрасли будет зависеть от введения в действие нового строительного закона.
Как он заявил в ходе Саммита по развитию строительства, планируемое ускорение процесса выдачи разрешений будет определяться, например, правильным определением исполнительных постановлений, над которыми в настоящее время работает Министерство регионального развития.
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