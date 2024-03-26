Немецкая экономика ослабевает и может потянуть за собой тесно связанную с ней Чехию
28 марта 2024
10:30
569
Экономика Германии, скорее всего, будет расти гораздо медленнее, чем предполагалось, и это может негативно сказаться на Чехии. «Чешская экономика в определенной степени является субподрядчиком Германии», — говорит экономист Петр Дуфек.
Пять ведущих экономических институтов Германии объявили сегодня, что видят экономическое будущее страны в темных тонах. Они ожидают, что в 2024 году экономика вырастет на 0,1%, в то время как их более ранний прогноз был гораздо более оптимистичным и составлял 1,3%.
Институты охарактеризовали немецкую экономику как нездоровую, добавив, что развитие осложняют как проблемы роста, так и структурные проблемы.
Это связано с высокими процентными ставками, из-за которых компаниям сложно брать кредиты для дальнейшего развития, слабым мировым спросом и политической неопределенностью. Все это может оказать серьезное влияние на Чешскую Республику. Германия — наш крупнейший торговый партнер, и рано или поздно любое немецкое отклонение будет ощущаться и в Чехии.
«Чехия тесно связана с Германией в экономическом плане, мы экспортируем в эту страну около трети своей продукции, поэтому, как открытая экономика, события в соседней стране сильно влияют на нас, и результаты чешской промышленности (производство и заказы), естественно, отражают это», — говорит Богуслав Чижек, директор отдела экономической политики и главный экономист Конфедерации промышленности Чешской Республики.
Экономическая стагнация
Экономист Мирослав Замечник, отвечая на вопрос SZ Byznys, также отметил, что ситуация может повлиять на чешскую экономику. «Для нас определяющим является то, как развивается внутреннее потребление в Германии, а также ее импорт и экспорт. Это может повлиять на чешский экспорт в Германию, но в первую очередь это зависит от того, как будет развиваться внешний спрос». Он также считает, что если спрос на чешские товары в Германии снизится, это может поставить под угрозу чешскую обрабатывающую промышленность.
Петр Дуфек, главный экономист банка Creditas, согласен с этим утверждением. «Ухудшение прогноза Германии связано с ослаблением перспектив немецкого экспорта, а значит, и промышленности. Учитывая, что экономика Чехии в определенной степени является субподрядчиком Германии, это также окажет негативное влияние на отечественные компании».
«У Германии есть структурная проблема, которая может привести к ее деиндустриализации и изменению общей экономической модели. Дорогая энергия может стать путем к процветанию энергетических компаний, но ценой потери конкурентоспособности, за которую будет расплачиваться остальная экономика», — предупреждает Дуфек.
По мнению немецких институтов, опубликовавших предупреждающий прогноз, частное потребление, поддерживаемое сильным рынком труда, станет самым важным двигателем экономики в этом году, а в следующем году за ним последует более сильный экспорт.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
28 МАРТА 2024
488
Водителями автобуса Flixbus, который в среду съехал с автобана под Лейпцигом, были 62-летний чех и 53-летний словак. В результате ДТП погибли четыре пассажира. Саксонская полиция подтвердила, что...
13:00
28 МАРТА 2024
297
У ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕЙ ЮЛИИ ИЗ УКРАИНЫ БЫЛО ОБОЖЖЕНО 60% ТЕЛА. ПРАЖСКИЕ ВРАЧИ СПАСЛИ ЕЙ ЖИЗНЬ БЛАГОДАРЯ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕ
Новый метод лечения ожогов помогает маленькой девочке из Украины. Сейчас Юля вернулась в Чехию, чтобы пройти еще один уникальный курс лечения. Чешские врачи в сотрудничестве с украинскими коллегами...
12:38
28 МАРТА 2024
715
Густой дым поднимается изнутри здания в центральной части Вацлавской площади в Праге. На месте пожара работают 16 пожарных команд. Согласно предварительной информации, загорелась крыша отеля,...
12:00
28 МАРТА 2024
345
Государственный институт здравоохранения уже подготовил пункты постановления, которое изменит питание в школьных столовых. В школьных обедах будет сокращено количество мяса и увеличена доля рыбы....
09:30
28 МАРТА 2024
870
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не имеет планов в отношении НАТО и не будет нападать на Польшу, страны Балтии или Чехию. «У нас нет агрессивных намерений в отношении этих...
08:00
28 МАРТА 2024
637
Строительная отрасль в Чехии погружается в глубокий кризис. Больше всего страдает строительство квартир и офисов. Сейчас отрасль тянут вниз государственные закупки строительных работ.
22:00
27 МАРТА 2024
417
Правительство Чехии 27 марта одобрило выделение дополнительных средств на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины по инициативе Чехии. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) не раскрыл сумму.
16:30
27 МАРТА 2024
1235
Правительство премьер-министра Петра Фиалы (ODS) расширило в среду чешский санкционный список за счет двух россиян и одной компании. По его словам, они пытались развить деятельность по оказанию...
09:30
27 МАРТА 2024
1298
Спустя всего два с половиной часа после пятничной стрельбы в подмосковном Красногорске, произошедшей на прошлой неделе, экс-президент России Дмитрий Медведев косвенно обвинил Украину. В субботу с...
22:00
26 МАРТА 2024
3132
В преддверии приближающейся Пасхи украинские активисты в Германии призвали сети супермаркетов убрать с полок шоколадные конфеты марки Milka. По их мнению, эта мера должна действовать до тех пор,...
19:30
26 МАРТА 2024
1176
Снижение цен на энергоносители, произошедшее на рынке в начале этого года, отразится на потребительских ценах с задержкой и, вероятно, станет более значительным в следующем году. Так считают...
16:30
26 МАРТА 2024
856
Ночью в Чехии стоял мороз. Температура опустилась до отметки от −2 до −5 градусов. В горах было еще холоднее. В Рокицка-Слать на Шумаве была зафиксирована температура −15 градусов по Цельсию, о чем...
15:45
26 МАРТА 2024
24558
Как оформлять документы? Где купить проездной? Как подобрать аналог лекарства? Что покрывает страховка и где ее оформить? Где искать работу? Ссылки на эти и другие важные материалы и ресурсы ищите...
15:00
26 МАРТА 2024
5055
Hyundai был самым быстро продаваемым брендом подержанных автомобилей в Чешской Республике в прошлом году со средним временем предложения в 53 дня.
14:30
26 МАРТА 2024
732
Президент Чехии Петр Павел во вторник совершил исторически уникальный визит в штаб-квартиру секретной службы BIS. Он провел переговоры с директором службы контрразведки Михалом Коуделкой, которого...