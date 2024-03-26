Немецкая экономика ослабевает и может потянуть за собой тесно связанную с ней Чехию

Пять ведущих экономических институтов Германии объявили сегодня, что видят экономическое будущее страны в темных тонах. Они ожидают, что в 2024 году экономика вырастет на 0,1%, в то время как их более ранний прогноз был гораздо более оптимистичным и составлял 1,3%.





Институты охарактеризовали немецкую экономику как нездоровую, добавив, что развитие осложняют как проблемы роста, так и структурные проблемы.





Это связано с высокими процентными ставками, из-за которых компаниям сложно брать кредиты для дальнейшего развития, слабым мировым спросом и политической неопределенностью. Все это может оказать серьезное влияние на Чешскую Республику. Германия — наш крупнейший торговый партнер, и рано или поздно любое немецкое отклонение будет ощущаться и в Чехии.





«Чехия тесно связана с Германией в экономическом плане, мы экспортируем в эту страну около трети своей продукции, поэтому, как открытая экономика, события в соседней стране сильно влияют на нас, и результаты чешской промышленности (производство и заказы), естественно, отражают это», — говорит Богуслав Чижек, директор отдела экономической политики и главный экономист Конфедерации промышленности Чешской Республики.





Экономическая стагнация





Экономист Мирослав Замечник, отвечая на вопрос SZ Byznys, также отметил, что ситуация может повлиять на чешскую экономику. «Для нас определяющим является то, как развивается внутреннее потребление в Германии, а также ее импорт и экспорт. Это может повлиять на чешский экспорт в Германию, но в первую очередь это зависит от того, как будет развиваться внешний спрос». Он также считает, что если спрос на чешские товары в Германии снизится, это может поставить под угрозу чешскую обрабатывающую промышленность.





Петр Дуфек, главный экономист банка Creditas, согласен с этим утверждением. «Ухудшение прогноза Германии связано с ослаблением перспектив немецкого экспорта, а значит, и промышленности. Учитывая, что экономика Чехии в определенной степени является субподрядчиком Германии, это также окажет негативное влияние на отечественные компании».





«У Германии есть структурная проблема, которая может привести к ее деиндустриализации и изменению общей экономической модели. Дорогая энергия может стать путем к процветанию энергетических компаний, но ценой потери конкурентоспособности, за которую будет расплачиваться остальная экономика», — предупреждает Дуфек.





По мнению немецких институтов, опубликовавших предупреждающий прогноз, частное потребление, поддерживаемое сильным рынком труда, станет самым важным двигателем экономики в этом году, а в следующем году за ним последует более сильный экспорт.