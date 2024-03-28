Инфляцию в Чехии удалось остановить, но сфера услуг является исключением

В некоторых отелях в центре Праги сейчас посетителей как перед пандемией. «Повышение цен было только в 2023 году, мы смогли сделать это благодаря повышенному спросу в основном в Праге, в то время как в регионах мы все еще отстаем. Мы не смогли отразить в ценах 30-процентную инфляцию за последние три года в регионах», — говорит Лукаш Пытлун, директор одной из гостиничных сетей.





Больше всего выросли расходы на заработную плату и сырье. Так, в среднем в 14 отелях они выросли на 28%. В некоторых из них цены будут повышены и в этом году. А вот в ресторанах ситуация иная. Несмотря на то, что они платят за сырье больше, чем год назад, они не могут повысить цены так сильно. «Там мы повышаем примерно на процент, к сожалению, мы не можем повышать цены только на основании того, что стоимость потребительской корзины растет», — сказал Пытлун.





Цены на услуги, такие как проживание и питание, по-прежнему растут в Чехии гораздо быстрее, чем на товары. «В настоящее время это самая важная статья расходов, которая еще не застопорилась. Я думаю, что если мы будем более строгими в течение более длительного периода времени, мы также усмирим инфляцию цен на услуги», — говорит глава Чешского национального банка (ЧНБ) Алеш Михл.





По мнению Доминика Штроукала, члена Национального экономического совета при правительстве, почти наверняка инфляция в сфере услуг сейчас будет выше целевого показателя центрального банка в 2%. «И это может длиться многие месяцы. Это один из рисков, и наряду с ослаблением кроны это, вероятно, две вещи, из-за которых процентные ставки могут снижаться не так быстро, как рынок думал до сих пор», — отметил Строукал.





Рестораны и гостиницы за год подорожали почти на 9%, а за культуру и отдых чехи будут платить почти на 4,5% больше. «Потенциальному росту цен в сфере услуг способствует и тот факт, что при уже снижающемся индексе потребительских цен зарплата чехов в реальном выражении будет расти, а значит, и их аппетит к тратам будет выше», — отметил аналитик XTB Томаш Чверна.





Более дорогая аренда





Аналогичная ситуация сложилась и с жильем. По данным статистиков, в феврале арендная плата выросла почти на 7%, а другие статьи расходов, такие как вода и канализация, также увеличились. В настоящее время двухкомнатную квартиру в Брно можно снять за 20 000 крон, но при этом необходимо учитывать и другие расходы. Несмотря на рост цен, количество людей, заинтересованных в аренде жилья, растет.





По мнению главного экономиста Moneta Money Bank Петра Гапека, рост цен должен стабилизироваться по всем направлениям. «В конце концов, покупательная способность населения немного ниже, чем несколько лет назад, поэтому резкого роста цен не предвидится», — считает Гапек.





Именно поэтому, по мнению экономистов, центральные банки будут более осторожны в снижении ставок в ближайшие месяцы. Существует риск роста цен, хотя бы потому, что люди уже к ним привыкли. В марте ЧНБ снизил ставки на полпроцента.





Ослабление чешской валюты, из-за которого дорожают товары из-за рубежа, также является риском для дальнейшего развития инфляции.



