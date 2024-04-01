Как пожаловаться на неправильные счета и платежи за электроэнергию

Сама постановка вопроса об авансовом платеже иногда становится предметом спора. Так случилось в прошлом году с Томашем Форкашем из Праги, который переехал в новую квартиру. «В старой квартире я платил около 1 000 крон за электричество, которое также использовалось для отопления, а в новой, такой же по площади, даже в том же здании, поставщик хотел больше 3 000», — рассказал он.



Жалобы не помогли, и в конце концов Томаш заплатил положенную сумму. «В этом году мне вернули переплату в размере около 20 000 крон», — добавил он.



«Согласно закону, авансовые платежи должны быть установлены в размере, не превышающем разумно ожидаемого потребления электроэнергии, газа или тепловой энергии в следующем расчетном периоде», — комментирует Эдуарда Хекшова, директор организации потребителей dTest.



По ее словам, если вы считаете, что с вас берут слишком много, вы можете обратиться к поставщику и попросить снизить цену. В случае неудачи можно обратиться к регулятору энергетики. «В то же время мы не рекомендуем пытаться экономить на авансовых платежах, иначе вы можете быть неприятно удивлены большими задолженностями», — предупреждает она.



Поэтому авансы должны устанавливаться в соответствии с прежним нормальным потреблением, а также с учетом ожидаемых изменений, например, недавно установленного теплового насоса.



Однако даже если предоплата установлена правильно, люди могут получить счет, с которым они не согласны. Это может быть ошибка в самом счете — например, опечатка или неправильная цена, но может быть и ошибка счетчика. В результате может возникнуть неоправданно высокая недоплата.



«В случае недовольства или подозрения на ошибку люди могут обратиться к поставщику энергии с жалобой», — говорит Эдуарда Хекшова.



Право на «поздний платеж»

По ее словам, людям не нужно беспокоиться о долгих разбирательствах. «По закону поставщик обязан удовлетворить претензию в течение 15 дней с момента ее подачи, — говорит Хекшова. — После этого потребители имеют право на компенсацию. Это 750 крон за электроэнергию за каждый день задержки, до 7 500 крон. Для газа — 600 крон за каждый день задержки до 24 000 чешских крон»,.



Важно отметить, что претензии по счетам не имеют приостанавливающего действия. «Люди должны оплатить счет, иначе они рискуют просрочить оплату, и тогда компания может потребовать проценты на сумму долга», — предупреждает Хекшова.



Однако, по ее словам, если сумма явно неверна, например из-за того, что запятая стоит в неправильном месте, а общение с компанией затруднено, люди могут рассмотреть возможность оплаты только части счета. «При этом они рискуют понести дополнительные расходы, поэтому в целом такие действия рекомендовать нельзя», — сказала она.



А что делать в случае большой просроченной задолженности, которую люди не могут оплатить в данный момент? «Большинство поставщиков предлагают планы рассрочки, поэтому мы рекомендуем связаться с ними и договориться о взаимоприемлемом решении», — заключила Хекшова.