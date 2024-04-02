Чехия должна вернуть в ЕС часть субсидий, полученных крупными фермерами

Европейская комиссия заявляет, что Чешская Республика должна обеспечить возврат финансовой помощи, полученной в 2017 и 2018 годах некоторыми крупными сельскохозяйственными предприятиями. Об этом Комиссия сообщила сегодня в пресс-релизе. Сообщение ЕК не содержит названий компаний и информации о размере помощи.





Помощь была предоставлена для инвестиций в ирригацию и реструктуризацию фруктовых садов. Комиссия начала углубленное расследование в 2021 г. Она обнаружила, что некоторые бенефициары были ошибочно определены чешскими властями как малые и средние предприятия (МСП), в то время как на самом деле они являлись крупными компаниями. Помощь предназначалась только для МСП.





По результатам углубленного расследования Комиссия установила, что соответствующие крупные сельскохозяйственные предприятия на самом деле получили помощь в рамках чешских схем, на которые распространяется исключение в соответствии с Постановлением о блочном исключении для сельского хозяйства. Эти схемы были открыты только для МСП, однако некоторые бенефициары, получившие помощь в 2017 и 2018 годах, были ошибочно классифицированы чешскими властями как МСП, в то время как на самом деле они являлись крупными предприятиями, говорится в сообщении Комиссии на ее сайте.





Теперь Чешская Республика должна обеспечить возврат нарушенной помощи с процентами. Она должна определить все крупные компании, которые получили помощь в нарушение правил, и установить сумму, подлежащую возмещению.





«Поэтому на данном этапе общая сумма помощи, подлежащая взысканию, неизвестна», — заявила Комиссия. Она отметила, что правила ЕС требуют незамедлительного возмещения помощи для устранения искажений конкуренции.