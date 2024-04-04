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Чехи не хотят тратить. Уровень сбережений будет падать медленно, говорит экономист

Новости 420on
7 апреля 2024
14:00
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Чехи все еще ждут худших времен. Об этом свидетельствует высокая норма сбережений, которая, по мнению экономистов, не достигнет допандемического уровня даже в ближайшем будущем.
Норма сбережений чешских домохозяйств продолжает расти. По данным Чешского статистического управления, в конце прошлого года она выросла до 19,4%, что на 1,2 процентных пункта больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время чешская норма сбережений является одной из самых высоких во всем Европейском союзе, но, по мнению экспертов, в ближайшие годы она снова должна медленно снижаться.

«Норма сбережений значительно превышает долгосрочный средний уровень, но есть аргументы в пользу того, что нормализация нормы сбережений будет постепенной. Основная причина заключается в том, что процентные ставки все еще будут оставаться относительно высокими по сравнению с тем, к чему мы привыкли до пандемии», — пояснил SZ Byznys Ян Буреш, главный экономист Patria Finance.

Кроме того, по его словам, увеличение нормы сбережений происходит в основном за счет групп с более высокими доходами. «Эти домохозяйства в значительной степени пресыщены потреблением, и у них нет возможности сократить сбережения. У домохозяйств с более низкими доходами такой нормы сбережений не было, и при росте реальной заработной платы можно ожидать, что она останется стабильной или даже немного увеличится».

Экономисты согласны с тем, что норма сбережений будет снижаться, однако они расходятся во мнениях относительно того, насколько быстрым будет это снижение. Например, Мартин Лоботка, главный аналитик компании Conseq, в своем комментарии, опубликованном в феврале на сайте Investiční webu, утверждает, что в первой половине следующего года норма сбережений может приблизиться к вышеупомянутому среднему уровню в 12% до пандемии.

Кризисы оказывают большое влияние на сбережения домохозяйств. Наибольший рост нормы сбережений в европейских домохозяйствах произошел во время пандемии ковида-19 благодаря феномену «вынужденных сбережений», возникшему из-за недоступности некоторых товаров и услуг, которые люди просто не могли получить из-за гигиенических мер. К ним относились, например, посещения ресторанов или путешествия.

Но процент ежемесячных сбережений чехов от их доходов не вернулся к своему первоначальному значению после того, как пандемия утихла, и после первоначального спада снова начал расти. В отличие от большей части Европы. Этому есть несколько причин. Одна из них заключается в том, что большая часть сбережений находится в руках домохозяйств с высоким уровнем дохода, которым, в отличие от домохозяйств с низким уровнем дохода, не приходится так резко корректировать свои расходы в соответствии с текущей экономической ситуацией. Кроме того, вторжение российской армии в Украину и связанный с этим рост цен на энергоносители, а также опасения по поводу энергетического кризиса оказывают влияние на уровень сбережений. И последнее, но не менее важное: Чешский национальный банк значительно повышает процентные ставки.

«В настоящее время уровень сбережений выше по двум основным причинам. Первая заключается в том, что чешские домохозяйства, особенно с высоким уровнем дохода, откладывают больше средств просто потому, что боятся и беспокоятся из-за возросшей в прошлом году глобальной неопределенности. Вторая причина — беспрецедентно жесткая монетарная политика, таких высоких процентных ставок не было с 1999 года», — говорит Ян Буреш.

Норма сбережений в Германии традиционно высока. Для сравнения, в соседней Польше, например, домохозяйства почти ничего не сберегают, а норма сбережений в конце прошлого года составляла около 4%.
Чехия деньги

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