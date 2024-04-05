Liberty Ostrava выдаст некоторым сотрудникам только 70% зарплаты, приостановив часть производства
8 апреля 2024
16:30
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Сотрудники металлургического комбината Liberty Ostrava, которые с декабря не выходят на работу в связи с остановкой производства, большую часть времени будут получать только 70% зарплаты. Компания отложила возвращение работников еще на шесть недель. Профсоюз утверждает, что решение было поспешным, и сейчас им занимаются юристы. Liberty также временно приостанавливает производство некоторых категорий продукции, пользующейся низким спросом. Компания уже некоторое время испытывает трудности с выплатой долгов. По мнению Бориса Томчияка, экономиста инвестиционного портала Finlord, последние действия Liberty свидетельствуют о том, что у компании заканчиваются резервные накопления.
Из 5 400 сотрудников Liberty Ostrava на работу сейчас выходят около 2 100 человек. Большинство операций на заводе остановлены, а большинство сотрудников завода и его поставщика Tameh Czech с 22 декабря прошлого года не выходят на работу, поскольку компании не могут договориться о ценах и поставках энергии.
За последние три месяца компания выплачивала невышедшим на работу людям до 100 процентов средней заработной платы. По словам председателя головной организации Liberty CR OS KOVO Петра Сланины, это изменение было обосновано тем, что причина, по которой работники находились дома из-за препятствий со стороны работодателя, прошла, а санитарно-гигиенические условия уже решены. Сланина отметил, что коллективный договор устанавливает срок объявления такой меры в шесть недель. «В течение этих шести недель 30 рабочих дней, и из них 21 день работники могут получать только 70% зарплаты. В остальные дни они либо выйдут на работу, либо получат 100%», — говорит Сланина.
Компания уже остановила производство на некоторых заводах и пока не остановила на других. Спрос на выпускаемую продукцию практически отсутствует. «Это решение позволит компании продолжать управлять своими расходами максимально эффективно, одновременно выполняя план реструктуризации. В результате сотрудники, работающие в пострадавших районах, все еще не смогут приступить к работе, и на них по-прежнему будет распространяться режим препятствий со стороны работодателя», — заявил Чешскому агентству новостей Иво Штерба от имени компании.
Решение действует с 8 апреля по 19 мая. «Остравский металлургический завод делает все возможное, чтобы его сотрудники как можно скорее вернулись к работе», — сказал Штерба.
Йозеф Белица (ANO), новый губернатор Моравско-Силезского края, планирует разобраться с ситуацией на заводе на следующей неделе. Он планирует встретиться с представителями профсоюза и руководством предприятия. Мэр Остравы Ян Дохнал (Spolu) сказал, что город не может слишком сильно вмешиваться в то, что происходит в частной компании. По его словам, снижение зарплаты может привести к оттоку работников.
Остравское бюро по трудоустройству пока не заметило повышенного интереса работников завода к вакансиям. Однако работодатели сообщают, что хотели бы нанять людей из Liberty.
Завод Liberty Ostrava производит сталь в основном для строительной, машиностроительной и нефтехимической промышленности. Компания долгое время не могла расплатиться с долгами, но с декабря ее защитил от кредиторов введенный судом мораторий. Ее поставщик, компания Tameh Czech, обанкротилась в декабре на том основании, что металлургический завод, ее единственный клиент, не заплатил ей. Компания Tameh утверждает, что в настоящее время Liberty должна ей около 2,2 миллиарда чешских крон. Кредиторы Liberty сейчас голосуют по плану реструктуризации, представленному компанией. Они соберутся в понедельник 8 апреля, чтобы проголосовать лично, но у них есть время до 15 апреля, чтобы сделать это с помощью бюллетеней. По данным суда, кредиторов насчитывается более 1300.
Экономист Томчак говорит, что последние действия Liberty Ostrava показывают, что у компании заканчиваются резервные накопления. По его словам, ближайшие несколько недель могут решить, станет ли завод неплатежеспособным в этом году. Он и другие аналитики согласились с тем, что приход крупного инвестора был бы идеальным решением для компании. Однако цена, которую завод имеет сейчас, будет низкой для нынешнего владельца.
Liberty Ostrava принадлежит Liberty Steel, которая испытывает трудности после краха своего основного кредитора Greensill Capital в 2021 г. Помимо Чехии, компания также столкнулась с экономическим спадом и долгами в Великобритании и Румынии. Liberty Steel принадлежит Сандживу Гупте, британскому бизнесмену индийского происхождения.
За последние три месяца компания выплачивала невышедшим на работу людям до 100 процентов средней заработной платы. По словам председателя головной организации Liberty CR OS KOVO Петра Сланины, это изменение было обосновано тем, что причина, по которой работники находились дома из-за препятствий со стороны работодателя, прошла, а санитарно-гигиенические условия уже решены. Сланина отметил, что коллективный договор устанавливает срок объявления такой меры в шесть недель. «В течение этих шести недель 30 рабочих дней, и из них 21 день работники могут получать только 70% зарплаты. В остальные дни они либо выйдут на работу, либо получат 100%», — говорит Сланина.
Компания уже остановила производство на некоторых заводах и пока не остановила на других. Спрос на выпускаемую продукцию практически отсутствует. «Это решение позволит компании продолжать управлять своими расходами максимально эффективно, одновременно выполняя план реструктуризации. В результате сотрудники, работающие в пострадавших районах, все еще не смогут приступить к работе, и на них по-прежнему будет распространяться режим препятствий со стороны работодателя», — заявил Чешскому агентству новостей Иво Штерба от имени компании.
Решение действует с 8 апреля по 19 мая. «Остравский металлургический завод делает все возможное, чтобы его сотрудники как можно скорее вернулись к работе», — сказал Штерба.
Йозеф Белица (ANO), новый губернатор Моравско-Силезского края, планирует разобраться с ситуацией на заводе на следующей неделе. Он планирует встретиться с представителями профсоюза и руководством предприятия. Мэр Остравы Ян Дохнал (Spolu) сказал, что город не может слишком сильно вмешиваться в то, что происходит в частной компании. По его словам, снижение зарплаты может привести к оттоку работников.
Остравское бюро по трудоустройству пока не заметило повышенного интереса работников завода к вакансиям. Однако работодатели сообщают, что хотели бы нанять людей из Liberty.
Завод Liberty Ostrava производит сталь в основном для строительной, машиностроительной и нефтехимической промышленности. Компания долгое время не могла расплатиться с долгами, но с декабря ее защитил от кредиторов введенный судом мораторий. Ее поставщик, компания Tameh Czech, обанкротилась в декабре на том основании, что металлургический завод, ее единственный клиент, не заплатил ей. Компания Tameh утверждает, что в настоящее время Liberty должна ей около 2,2 миллиарда чешских крон. Кредиторы Liberty сейчас голосуют по плану реструктуризации, представленному компанией. Они соберутся в понедельник 8 апреля, чтобы проголосовать лично, но у них есть время до 15 апреля, чтобы сделать это с помощью бюллетеней. По данным суда, кредиторов насчитывается более 1300.
Экономист Томчак говорит, что последние действия Liberty Ostrava показывают, что у компании заканчиваются резервные накопления. По его словам, ближайшие несколько недель могут решить, станет ли завод неплатежеспособным в этом году. Он и другие аналитики согласились с тем, что приход крупного инвестора был бы идеальным решением для компании. Однако цена, которую завод имеет сейчас, будет низкой для нынешнего владельца.
Liberty Ostrava принадлежит Liberty Steel, которая испытывает трудности после краха своего основного кредитора Greensill Capital в 2021 г. Помимо Чехии, компания также столкнулась с экономическим спадом и долгами в Великобритании и Румынии. Liberty Steel принадлежит Сандживу Гупте, британскому бизнесмену индийского происхождения.
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