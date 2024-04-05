Крупнейшая инвестиция Чешской Республики в ее современной истории
8 апреля 2024
19:30
297
Чехии в будущем понадобятся четыре новых ядерных реактора, вопрос в том, когда будет необходимо и выгодно их строить. Об этом заявил сегодня в эфире Чешского телевидения министр окружающей среды Петр Хладик (KDU-ČSL). Правительство должно принять решение по предложениям претендентов на строительство новых энергоблоков в Чехии до конца июня. По словам министра, экономические условия заявок будут решающими при принятии решения о количестве выбранных блоков.
В конце января правительство предложило компаниям EDF и KHNP, участвовавшим в тендере на строительство АЭС в Чехии, представить обязательные предложения на строительство до четырех новых реакторов на АЭС «Дукованы» и «Темелин». Обе компании должны представить свои предложения до конца апреля. Ожидается, что летом правительство определит победителя, а также количество реакторов, которые оно хочет построить.
По словам Хладика, совершенно очевидно, что Чехии в будущем понадобятся все четыре новых реактора. Однако будут споры о том, в какие сроки их нужно будет построить. От формы предложений участников будет зависеть, сколько блоков правительство выделит в ходе нынешнего тендера. По словам Хладика, в процессе отбора решающим фактором будет то, что здания обеспечат долгосрочные низкие цены на электроэнергию и энергетическую безопасность на протяжении длительного времени. Если окажется, что выгодно присудить сразу все четыре реактора, правительство так и поступит, сказал он.
Радим Фиала, заместитель председателя оппозиционной SPD, также согласился с необходимостью строительства большего количества ядерных реакторов. Фиала считает атомную энергетику будущим Чехии и критикует государство за задержку в освоении ядерных ресурсов на 12 лет.
Ожидается, что проект строительства новых реакторов станет крупнейшей инвестицией Чешской Республики в ее современной истории. Строительство первого из них должно начаться в 2029 году, а тестовая эксплуатация — в 2036 году. Согласно более ранним заявлениям правительства и компании ČEZ, стоимость одного нового реактора составит около 160 миллиардов чешских крон в ценах 2020 года. Представители правительства отказались комментировать цены, предложенные в первоначальных заявках на строительство одного блока, но заявили, что эти заявки показывают, что имеет смысл рассмотреть возможность строительства большего количества реакторов, что будет необходимо с учетом закрытия угольных электростанций и ожидаемого роста потребления электроэнергии. По оценкам экспертов, строительство четырех новых реакторов может обойтись примерно в 2 триллиона чешских крон.
В Чехии имеется шесть ядерных блоков на двух электростанциях. Два блока мощностью около 1 000 мегаватт (МВт) находятся в Темелине в Южной Богемии. Четыре меньших блока мощностью 510 МВт находятся в Дукованах в регионе Требич. Помимо новых традиционных реакторов, ČEZ также готовится к строительству малых модульных реакторов. Первый из них должен быть построен в Темелине.
По словам Хладика, совершенно очевидно, что Чехии в будущем понадобятся все четыре новых реактора. Однако будут споры о том, в какие сроки их нужно будет построить. От формы предложений участников будет зависеть, сколько блоков правительство выделит в ходе нынешнего тендера. По словам Хладика, в процессе отбора решающим фактором будет то, что здания обеспечат долгосрочные низкие цены на электроэнергию и энергетическую безопасность на протяжении длительного времени. Если окажется, что выгодно присудить сразу все четыре реактора, правительство так и поступит, сказал он.
Радим Фиала, заместитель председателя оппозиционной SPD, также согласился с необходимостью строительства большего количества ядерных реакторов. Фиала считает атомную энергетику будущим Чехии и критикует государство за задержку в освоении ядерных ресурсов на 12 лет.
Ожидается, что проект строительства новых реакторов станет крупнейшей инвестицией Чешской Республики в ее современной истории. Строительство первого из них должно начаться в 2029 году, а тестовая эксплуатация — в 2036 году. Согласно более ранним заявлениям правительства и компании ČEZ, стоимость одного нового реактора составит около 160 миллиардов чешских крон в ценах 2020 года. Представители правительства отказались комментировать цены, предложенные в первоначальных заявках на строительство одного блока, но заявили, что эти заявки показывают, что имеет смысл рассмотреть возможность строительства большего количества реакторов, что будет необходимо с учетом закрытия угольных электростанций и ожидаемого роста потребления электроэнергии. По оценкам экспертов, строительство четырех новых реакторов может обойтись примерно в 2 триллиона чешских крон.
В Чехии имеется шесть ядерных блоков на двух электростанциях. Два блока мощностью около 1 000 мегаватт (МВт) находятся в Темелине в Южной Богемии. Четыре меньших блока мощностью 510 МВт находятся в Дукованах в регионе Требич. Помимо новых традиционных реакторов, ČEZ также готовится к строительству малых модульных реакторов. Первый из них должен быть построен в Темелине.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
8 АПРЕЛЯ 2024
142
Более четверти заявлений на компенсацию по страхованию жизни подают от имени детей в возрасте до 18 лет. В случае с маленькими детьми причиной часто являются болезни, а в случае со старшими —...
18:00
8 АПРЕЛЯ 2024
499
Цветение фруктовых деревьев в этом году наступило слишком рано, на три-четыре недели ранее, чем обычно. Это означает большой риск для будущего урожая, так как сады могут пострадать от весенних...
16:30
8 АПРЕЛЯ 2024
594
Сотрудники металлургического комбината Liberty Ostrava, которые с декабря не выходят на работу в связи с остановкой производства, большую часть времени будут получать только 70% зарплаты. Компания...
16:20
8 АПРЕЛЯ 2024
779
В ЧЕХИИ АФЕРА НА МИЛЛИОНЫ КРОН С ПОДДЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПРИВЕЛА К СДЕЛКАМ С ОРУЖИЕМ ДЛЯ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ
Трем лицам предъявлены обвинения в мошенничестве на миллионы крон, построенном на подделке государственных документов. Делом занимается Национальный центр по борьбе с организованной преступностью...
15:45
8 АПРЕЛЯ 2024
380
Эстония выступила с такой же инициативой по поиску боеприпасов для поддержки Украины, как и Чехия. Министр обороны этой страны Ханно Певкур недавно заявил, что стране удалось обнаружить от 800 000...
15:00
8 АПРЕЛЯ 2024
245
Управляющая Сбербанком Йиржина Лужова просит суд продлить срок выплаты кредиторам. Срок истекает 15 апреля, и руководитель предлагает продлить его на 30 дней. Причиной, по ее словам, является...
09:30
8 АПРЕЛЯ 2024
662
Второй тур президентских выборов в Словакии завершился. В субботу избиратели выбрали президентом страны лидера партии Hlas-SD Петера Пеллегрини. Он объявил, что посетит Прагу во время своей первой...
08:00
8 АПРЕЛЯ 2024
1366
Повышение налогов на недвижимость заставит большое количество людей в Праге, Брно и других городах продать свою собственность.
14:00
7 АПРЕЛЯ 2024
517
Чехи все еще ждут худших времен. Об этом свидетельствует высокая норма сбережений, которая, по мнению экономистов, не достигнет допандемического уровня даже в ближайшем будущем.
10:30
7 АПРЕЛЯ 2024
1870
Относительно неожиданная победа Петера Пеллегрини на президентских выборах в Словакии, где его оппонент Иван Корчок был фаворитом по опросам, вызывает большие эмоции на чешской политической сцене....
09:10
7 АПРЕЛЯ 2024
955
Петер Пеллегрини, победивший Ивана Корчока во втором туре президентских выборов, станет новым президентом Словакии. Об этом свидетельствуют результаты подсчета голосов на данный момент. Пеллегрини...
18:00
6 АПРЕЛЯ 2024
1663
В связи с большим количеством несчастных случаев пражская служба скорой помощи была вынуждена объявить в субботу травматический план во время проведения Пражского полумарафона. Он объявляется в том...
12:00
6 АПРЕЛЯ 2024
818
После вступления в Европейский союз более бедные страны росли быстрее, причем выравнивание экономического уровня происходило не только между новыми и старыми государствами-членами, но и между...
09:00
6 АПРЕЛЯ 2024
834
Сегодня словаки решают, кто станет новым президентом страны. Они выбирают между победителем первого тура выборов, карьерным дипломатом Иваном Корчоком, и Петером Пеллегрини, спикером парламента и...
21:00
5 АПРЕЛЯ 2024
3956
«РОССИЯ ПЫТАЕТСЯ САБОТИРОВАТЬ ЕВРОПЕЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕШСКИЕ», — ГОВОРИТ МИНИСТР ТРАНСПОРТА
Россия предприняла тысячи попыток нарушить работу европейской железнодорожной сети в попытке дестабилизировать Евросоюз и саботировать его ключевую инфраструктуру. Об этом заявил министр транспорта...