Крупнейшая инвестиция Чешской Республики в ее современной истории

В конце января правительство предложило компаниям EDF и KHNP, участвовавшим в тендере на строительство АЭС в Чехии, представить обязательные предложения на строительство до четырех новых реакторов на АЭС «Дукованы» и «Темелин». Обе компании должны представить свои предложения до конца апреля. Ожидается, что летом правительство определит победителя, а также количество реакторов, которые оно хочет построить.



По словам Хладика, совершенно очевидно, что Чехии в будущем понадобятся все четыре новых реактора. Однако будут споры о том, в какие сроки их нужно будет построить. От формы предложений участников будет зависеть, сколько блоков правительство выделит в ходе нынешнего тендера. По словам Хладика, в процессе отбора решающим фактором будет то, что здания обеспечат долгосрочные низкие цены на электроэнергию и энергетическую безопасность на протяжении длительного времени. Если окажется, что выгодно присудить сразу все четыре реактора, правительство так и поступит, сказал он.



Радим Фиала, заместитель председателя оппозиционной SPD, также согласился с необходимостью строительства большего количества ядерных реакторов. Фиала считает атомную энергетику будущим Чехии и критикует государство за задержку в освоении ядерных ресурсов на 12 лет.



Ожидается, что проект строительства новых реакторов станет крупнейшей инвестицией Чешской Республики в ее современной истории. Строительство первого из них должно начаться в 2029 году, а тестовая эксплуатация — в 2036 году. Согласно более ранним заявлениям правительства и компании ČEZ, стоимость одного нового реактора составит около 160 миллиардов чешских крон в ценах 2020 года. Представители правительства отказались комментировать цены, предложенные в первоначальных заявках на строительство одного блока, но заявили, что эти заявки показывают, что имеет смысл рассмотреть возможность строительства большего количества реакторов, что будет необходимо с учетом закрытия угольных электростанций и ожидаемого роста потребления электроэнергии. По оценкам экспертов, строительство четырех новых реакторов может обойтись примерно в 2 триллиона чешских крон.



В Чехии имеется шесть ядерных блоков на двух электростанциях. Два блока мощностью около 1 000 мегаватт (МВт) находятся в Темелине в Южной Богемии. Четыре меньших блока мощностью 510 МВт находятся в Дукованах в регионе Требич. Помимо новых традиционных реакторов, ČEZ также готовится к строительству малых модульных реакторов. Первый из них должен быть построен в Темелине.