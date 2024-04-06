От чего страхуют детей в Чехии и какая компенсация положена?
8 апреля 2024
21:00
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Более четверти заявлений на компенсацию по страхованию жизни подают от имени детей в возрасте до 18 лет. В случае с маленькими детьми причиной часто являются болезни, а в случае со старшими — несчастные случаи.
Об этом говорится в анализе Чешской ассоциации страховых компаний. Согласно анализу, средний возраст человека, на которого распространяется требование о компенсации, составляет 36 лет. Примерно 27% всех страховых случаев, связанных с риском, приходится на детей.
Хотя среди дошкольников и детей младшей школы преобладают травмы, как и во всех других возрастных категориях, причиной обращения за компенсацией чаще, чем среди детей старшего возраста, является болезнь. Конечно, не обычная простуда или тонзиллит, а те, что имеют более серьезное течение или последствия.
У детей в возрасте до четырех лет самый высокий риск госпитализации среди всех детей, затем риск снова начинает расти примерно с 15 лет.
Травмы среди подростков
«Число травм увеличивается в возрастной группе старше 10 лет. Затем в течение 12 и 14 лет мы фиксируем наибольшее количество страховых случаев. Наиболее распространены травмы, на которые приходится до 99% всех страховых случаев в этой возрастной группе», — говорит Петр Едличка, аналитик ассоциации.
Доля серьезных заболеваний снова начинает расти после 25-го года жизни. С увеличением возраста она резко возрастает и составляет около 20% страховых случаев для тех, кому за 60, наряду со смертью.
«Учитывая демографические прогнозы, мы ожидаем увеличения числа страховых случаев, связанных с неспособностью самостоятельно ухаживать за собой. Беспомощность уже давно является самой большой тревогой чехов», — говорит Ян Матоушек, директор ассоциации.
В среднем люди страхуют жизнь в возрасте 28 лет. «Относительно низкий средний показатель обусловлен в основном детьми в возрасте до четырех лет, которые часто страхуются родителями как дополнительное лицо в договоре», — отметил Матоушек.
По словам финансовых консультантов, хороший полис страхования детей можно купить примерно за 300 крон в месяц, в зависимости от объема и условий страхования. Эксперты рекомендуют обязательно покрывать необратимые последствия несчастного случая со страховой суммой не менее одного, а лучше полутора миллионов крон.
Хотя среди дошкольников и детей младшей школы преобладают травмы, как и во всех других возрастных категориях, причиной обращения за компенсацией чаще, чем среди детей старшего возраста, является болезнь. Конечно, не обычная простуда или тонзиллит, а те, что имеют более серьезное течение или последствия.
У детей в возрасте до четырех лет самый высокий риск госпитализации среди всех детей, затем риск снова начинает расти примерно с 15 лет.
Травмы среди подростков
«Число травм увеличивается в возрастной группе старше 10 лет. Затем в течение 12 и 14 лет мы фиксируем наибольшее количество страховых случаев. Наиболее распространены травмы, на которые приходится до 99% всех страховых случаев в этой возрастной группе», — говорит Петр Едличка, аналитик ассоциации.
Доля серьезных заболеваний снова начинает расти после 25-го года жизни. С увеличением возраста она резко возрастает и составляет около 20% страховых случаев для тех, кому за 60, наряду со смертью.
«Учитывая демографические прогнозы, мы ожидаем увеличения числа страховых случаев, связанных с неспособностью самостоятельно ухаживать за собой. Беспомощность уже давно является самой большой тревогой чехов», — говорит Ян Матоушек, директор ассоциации.
В среднем люди страхуют жизнь в возрасте 28 лет. «Относительно низкий средний показатель обусловлен в основном детьми в возрасте до четырех лет, которые часто страхуются родителями как дополнительное лицо в договоре», — отметил Матоушек.
По словам финансовых консультантов, хороший полис страхования детей можно купить примерно за 300 крон в месяц, в зависимости от объема и условий страхования. Эксперты рекомендуют обязательно покрывать необратимые последствия несчастного случая со страховой суммой не менее одного, а лучше полутора миллионов крон.
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Серьезные заболевания, травмы или нетрудоспособность у детей могут длиться долгие годы, и страхового возмещения в размере около одного миллиона крон может быстро стать недостаточно.
Дети составляют примерно одну пятую часть застрахованных по страхованию жизни и от несчастных случаев. Предлагается широкий спектр многих дополнительных страховок, таких как страхование на случай потери трудоспособности, уход, ежедневная компенсация в случае несчастного случая, тяжелой болезни, госпитализации, необратимых последствий
Детская страховка редко связана с накопительным компонентом. «Это связано с невозможностью использовать налоговые льготы или взносы работодателя», — отметил он.
На что следует обратить внимание при страховании детей
При страховании маленьких детей важно следить за возможными исключениями, такими как врожденные дефекты. Также следует опасаться высоких страховых сумм по серьезным рискам.
Например, ČPP в рамках страховки для всей семьи предлагает возможность застраховать до пяти детей, и неограниченное количество детей может быть застраховано в рамках страхования взрослого застрахованного от несчастного случая. В случае возникновения претензий необходимо лишь подтверждение родства со взрослым застрахованным, например, свидетельство о рождении ребенка.
В контексте госпитализации с сопровождением ČPP покрывает взрослого со стороны в виде ежедневного возмещения, если он/она сопровождает застрахованного ребенка в больнице в связи с несчастным случаем или болезнью. Во время пребывания в отделении первой помощи или реанимации пособие удваивается.
Когда лечением занимается член семьи, снова выплачивается ежедневное пособие, если взрослый лечит несовершеннолетнего ребенка. Это не обязательно должен быть родитель, это может быть и бабушка, просто необходимо, чтобы данный член семьи имел право на пособие по уходу согласно соответствующему законодательству.
Allianz предлагает страхование жизни детей до 25 лет, которое покрывает не только ежедневную компенсацию с немедленной выплатой и прогрессией до 500% и постоянные последствия с прогрессией до 800%, связанные с несчастным случаем, но и госпитализацию с первого дня и инвалидность в результате несчастного случая и болезни.
«Если ребенок получает социальную пенсию по инвалидности, мы сразу выплачиваем 100%, если он находится на иждивении взрослого. Если третья или четвертая степень зависимости, то мы выплачиваем двести процентов от оговоренной страховой суммы. Важно также застраховать серьезные заболевания, такие как диабет первого типа, астма, доброкачественные и злокачественные опухоли, операции на клапанах сердца, менингит и другие. Отдельно, заполнив простую анкету, можно застраховаться на случай борьбы с раком», — говорит представитель Allianz Мари Петрова.
Клиенты Generali Česká pojišt’ovna, по словам пресс-секретаря Яна Марека, чаще всего выбирают семейный договор, который включает страховую защиту как родителей, так и детей, но могут оформить страховку только для детей. «Мы также можем упомянуть, например, страхование от несчастного случая только для определенного события — лыжной тренировки или летнего лагеря», — добавил он.
«Самое главное — застраховать возможные ситуации с фатальными последствиями для ребенка и его близких, то есть необратимые последствия несчастного случая, инвалидность, очень тяжелые заболевания и нетрудоспособность. Другие покрытия, такие как ежедневные выплаты во время болезни, уход за ребенком во время болезни, ежедневные выплаты во время пребывания в больнице — это уже надстройка, в них нет необходимости», — резюмировала представитель Uniqa Ева Свободова.
По ее словам, ребенок просто должен быть адекватно застрахован. «В большинстве случаев главное, чтобы родители были застрахованы на случай серьезных неблагоприятных событий, чтобы дети не пострадали», — добавила она.
Риск несчастных случаев для детей довольно высок, особенно для маленьких детей. Даже непродолжительная болезнь ребенка может серьезно подорвать семейный бюджет, поскольку может привести к потере дохода одного из родителей. Договор страхования должен обсуждаться индивидуально, и это касается и детей, например, для маленьких детей он будет отличаться, а для ребенка в период полового созревания или ребенка, занимающегося спортом, договор будет выглядеть иначе.
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