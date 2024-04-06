От чего страхуют детей в Чехии и какая компенсация положена?

Об этом говорится в анализе Чешской ассоциации страховых компаний. Согласно анализу, средний возраст человека, на которого распространяется требование о компенсации, составляет 36 лет. Примерно 27% всех страховых случаев, связанных с риском, приходится на детей.



Хотя среди дошкольников и детей младшей школы преобладают травмы, как и во всех других возрастных категориях, причиной обращения за компенсацией чаще, чем среди детей старшего возраста, является болезнь. Конечно, не обычная простуда или тонзиллит, а те, что имеют более серьезное течение или последствия.



У детей в возрасте до четырех лет самый высокий риск госпитализации среди всех детей, затем риск снова начинает расти примерно с 15 лет.



Травмы среди подростков

«Число травм увеличивается в возрастной группе старше 10 лет. Затем в течение 12 и 14 лет мы фиксируем наибольшее количество страховых случаев. Наиболее распространены травмы, на которые приходится до 99% всех страховых случаев в этой возрастной группе», — говорит Петр Едличка, аналитик ассоциации.



Доля серьезных заболеваний снова начинает расти после 25-го года жизни. С увеличением возраста она резко возрастает и составляет около 20% страховых случаев для тех, кому за 60, наряду со смертью.



«Учитывая демографические прогнозы, мы ожидаем увеличения числа страховых случаев, связанных с неспособностью самостоятельно ухаживать за собой. Беспомощность уже давно является самой большой тревогой чехов», — говорит Ян Матоушек, директор ассоциации.



В среднем люди страхуют жизнь в возрасте 28 лет. «Относительно низкий средний показатель обусловлен в основном детьми в возрасте до четырех лет, которые часто страхуются родителями как дополнительное лицо в договоре», — отметил Матоушек.



По словам финансовых консультантов, хороший полис страхования детей можно купить примерно за 300 крон в месяц, в зависимости от объема и условий страхования. Эксперты рекомендуют обязательно покрывать необратимые последствия несчастного случая со страховой суммой не менее одного, а лучше полутора миллионов крон.





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