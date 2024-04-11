Налоговую декларацию все еще можно подать онлайн

Бумажная декларация должна была быть подана до 2 апреля, но в электронном виде ее можно подать до 2 мая. Более того, этот способ обязателен для предпринимателей и индивидуальных предпринимателей с ящиком данных («датова схранка»). Крайний срок подачи декларации через налогового консультанта — 1 июля.



Подать декларацию в электронном виде можно несколькими способами. Например, через Online finanční úřad, приложение Elektronická podání pro finanční správu (Электронная подача деклараций для налоговой службы) или через вышеупомянутый ящик данных.



Более подробную информацию, включая доступ к приложениям, можно найти на портале Moje daně (Мои налоги) или на сайте налоговой службы.



За работника декларацию обычно подает работодатель. Лица, чей годовой налогооблагаемый доход составляет менее 50 000 чешских крон, как правило, не обязаны подавать декларацию. В основном это пенсионеры, студенты или матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.



«Однако люди иногда не понимают, что для целей этого лимита необходимо рассматривать общий валовой доход, а не доход за вычетом расходов», — говорит налоговый эксперт Моника Лодрова.



Кроме того, тем, кто получает доход от одного работодателя или нескольких работодателей последовательно, не нужно подавать декларацию. Однако они должны подписать декларацию налогоплательщика за каждого из них. В то же время у них не должно быть других доходов, например, от аренды или акций, превышающих 20 000 крон.



И наоборот, самозанятый, который находится в режиме фиксированной ставки, но нарушил его условия, например работал по найму, также должен подать декларацию.



К понедельнику, 8 апреля, налоговая служба зарегистрировала 1 774 334 поданные декларации, что соответствует примерно 63% от общего предполагаемого количества. «В настоящее время около 59% деклараций поданы в электронном виде, но в течение апреля мы будем получать только электронные декларации. Поэтому можно ожидать, что их доля значительно возрастет и превысит 70 %», — сообщила пресс-секретарь администрации Клара Кржехлова.



В прошлом году впервые доля электронных деклараций превысила половину — 66%.