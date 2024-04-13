ČMKOS подаст жалобу на Чехию в Европейскую комиссию в связи с отменой гарантированной зарплаты
16 апреля 2024
16:30
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Чешско-моравская конфедерация профсоюзов (ČMKOS) подаст жалобу в Европейскую комиссию в связи с намерением отменить гарантированную заработную плату на предприятиях в Чешской Республике. Она рассматривает планируемую отмену как нарушение директивы ЕС о справедливой минимальной заработной плате. Об этом заявил Йозеф Стржедула, глава профсоюзного штаба, после заседания совета ČMKOS. Гарантированные зарплаты должны быть отменены на предприятиях и изменены в бюджетной сфере с января поправкой к Трудовому кодексу, которая была одобрена правительством и находится в Палате депутатов. Профсоюзы не согласны с поправкой. Министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) заявил на прошлой неделе, что не разделяет мнения профсоюзов и что планируемые изменения не нарушают директивы.
«ČMKOS решила подать жалобу на Чешскую Республику в связи с тем, что мы считаем плохим выполнением директивы о минимальной заработной плате. Мы убеждены, что эта директива нарушается отменой гарантированных зарплат в сочетании с тем, что они будут в одном секторе, а не в другом», — сказал Стржедула. По его словам, основа жалобы уже готова, теперь она будет доработана юристами и может быть подана в течение 14 дней. Профсоюз хочет предотвратить принятие изменений, сказал Стржедула.
Согласно поправкам, минимальная зарплата в Чехии должна постепенно достичь 47% от средней зарплаты к 2029 году. В настоящее время она составляет около 41%. Гарантированная зарплата, которая представляет собой самый низкий заработок в зависимости от квалификации, сложности и ответственности работы и выплачивается в восемь этапов от минимальной зарплаты до двукратного ее увеличения, должна быть отменена в компаниях с января. В государственном секторе она должна остаться, но в размере четырех ступеней от минимальной зарплаты до 1,6 раза больше.
По словам Юречки, изменения в гарантированной заработной плате не нарушают директивы ЕС. На прошлой неделе министр заявил, что не согласен с юридическим мнением профсоюзов, но не отказал им в праве подать жалобу. «С учетом того, как мы применяем директиву, это беспрецедентное повышение минимальной заработной платы. Оно окажет стимулирующее воздействие на оплату труда на всем рынке труда. Это логически приведет к росту доходов», — сказал Юречка на прошлой неделе.
Минимальная заработная плата с января составляет 18 900 крон. В январе она должна быть снова скорректирована. В следующем году она должна составить примерно 42% от средней заработной платы. Согласно готовящейся поправке к кодексу, эта сумма должна быть определена к концу сентября.
Государства — члены ЕС должны до середины ноября этого года ввести в действие принятую в прошлом году директиву ЕС о справедливой минимальной заработной плате. Директива рекомендует установить минимальный уровень заработка в размере 60% от медианной брутто-зарплаты или 50% от средней брутто-зарплаты. ČMKOS отмечает, что принятие европейского постановления не должно ухудшить существующие условия.
Согласно поправкам, минимальная зарплата в Чехии должна постепенно достичь 47% от средней зарплаты к 2029 году. В настоящее время она составляет около 41%. Гарантированная зарплата, которая представляет собой самый низкий заработок в зависимости от квалификации, сложности и ответственности работы и выплачивается в восемь этапов от минимальной зарплаты до двукратного ее увеличения, должна быть отменена в компаниях с января. В государственном секторе она должна остаться, но в размере четырех ступеней от минимальной зарплаты до 1,6 раза больше.
По словам Юречки, изменения в гарантированной заработной плате не нарушают директивы ЕС. На прошлой неделе министр заявил, что не согласен с юридическим мнением профсоюзов, но не отказал им в праве подать жалобу. «С учетом того, как мы применяем директиву, это беспрецедентное повышение минимальной заработной платы. Оно окажет стимулирующее воздействие на оплату труда на всем рынке труда. Это логически приведет к росту доходов», — сказал Юречка на прошлой неделе.
Минимальная заработная плата с января составляет 18 900 крон. В январе она должна быть снова скорректирована. В следующем году она должна составить примерно 42% от средней заработной платы. Согласно готовящейся поправке к кодексу, эта сумма должна быть определена к концу сентября.
Государства — члены ЕС должны до середины ноября этого года ввести в действие принятую в прошлом году директиву ЕС о справедливой минимальной заработной плате. Директива рекомендует установить минимальный уровень заработка в размере 60% от медианной брутто-зарплаты или 50% от средней брутто-зарплаты. ČMKOS отмечает, что принятие европейского постановления не должно ухудшить существующие условия.
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