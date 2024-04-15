Почему бензин в Чехии стоит 40 крон? Только три игрока контролируют рынок, говорит эксперт

С начала года бензин подорожал на четыре кроны, а дизельное топливо — примерно на три. По мнению Петра Заица, старшего портфельного менеджера Amundi, цены на бензин будут расти и дальше. «Мы еще не полностью преодолели потолок цен на бензин, есть еще некоторый запас», — сказал он в эфире программы SZ Byznys.





По данным CCS, Natural 95 продавался во вторник в среднем по 40,05 чешских крон за литр, а дизельное топливо стоило в среднем 39,19 чешских крон. По мнению Петра Заица, повышение цен неоправданно.





«Если мы посмотрим на цены на дизельное топливо на мировых рынках, то это будет повышение на одну или две кроны с начала года, а не три», — сказал Заиц и считает, что автозаправочные станции компенсируют недостаточные наценки на бензин.





«Мне кажется, что заправки компенсируют низкую маржу на дизельном топливе более высокой маржой на бензине, потому что не хотят так резко повышать цены на него».





Резкий рост





На цены на топливо влияют несколько факторов. Цена на нефть, потребление нефти, обменные курсы, налоги и маржа. Большинство из них сейчас приводят к росту цен на бензин.





«В случае с бензином это просто идеальный шторм. У нас есть рост цен на нефть, обесценивание кроны. Автомобильный сезон начинается в апреле, затем наступает сезон отпусков, поэтому цены на бензин выше. Плюс к этому — неопределенность и обострение ситуации на Ближнем Востоке. Худшая из возможных комбинаций, поэтому мы и наблюдаем такой резкий рост», — говорит Петр Заиц.





Израиль пообещал Ирану ответные меры за ракетную атаку и атаку беспилотников, проведенную в выходные. По словам Петра Заица, такой неопределенности в отношении будущего развития региона не было уже почти 50 лет. «Иран никогда не признавал существование государства Израиль со времен Исламской революции 1979 года, но он никогда и не нападал. Сегодня мы впервые видим прямое нападение со стороны Ирана».





Цена на нефть марки Brent поднялась выше отметки в 90 долларов за баррель. До нападения ХАМАС на Израиль в октябре она была на десять долларов ниже. «Сегодня в цене на нефть заложена десятидолларовая премия за риск безопасности. Чистая экономика не даст фундаментальных оснований для такого роста. Если бы произошла дальнейшая эскалация, закрытие Ормузского пролива и т. д., тогда мы могли бы говорить о повышении цены до 30 долларов», — предупреждает эксперт Amundi.





Российская нефть продолжает поступать в Чехию





Чем выше спрос на нефть, тем выше ее цена. По словам Петра Заица, в настоящее время спрос находится в равновесии. С одной стороны, он поддерживается растущей экономикой Соединенных Штатов, в то время как Китай — крупнейший потребитель нефти в мире — значительно ослаблен. Хотя ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) убрала с рынка два миллиона баррелей, добыча нефти в США находится на рекордно высоком уровне.





В Чехию также поступает много «путинской» нефти, несмотря на российские санкции — на некоторое время Чехия все еще имеет исключение. Нефть из российского трубопровода «Дружба» составила 58% от общего объема импорта в Чехию.





«Эта цифра как бы вводит в заблуждение, и мы здесь немного жертва внутренней политики Польши. Восприятие контактов с Россией как угрозы там гораздо строже, чем в Чехии, поэтому Orlen больше не перерабатывает российскую нефть на своих НПЗ в Польше. С другой стороны, у них, вероятно, есть долгосрочные контракты, которые они должны выполнять, поэтому они, вероятно, в значительной степени перенаправляют нефть в Чехию, поскольку НПЗ в Литвинове все еще перерабатывает ее. Именно по этой причине наша доля растет», — считает Заиц.





В то же время в стране нет альтернативных мощностей для замены российской нефти. В настоящее время ведется расширение трансальпийского трубопровода TAL и трубопровода IKL (Ингольштадт — Кралупы-над-Влтавой — Литвинов), которые должны полностью заменить российскую нефть к середине 2025 года.





На автозаправочных станциях маржа составляет около одной кроны за литр бензина и почти три кроны за литр дизельного топлива, подсчитал Петр Заиц. В прошлом году, до лета, наценки на «бензоколонках» были значительно выше. Государство контролировало их до конца года.





Чешский рынок топлива достаточно концентрирован, на нем присутствуют три крупных игрока — Čepro, Orlen и MOL.





«По сравнению с Германией рынок гораздо более концентрированный, но это в целом проблема чешской экономики. В сфере розничной торговли продуктами питания ситуация очень похожа. В Чехии у нас не монополия, а несколько олигополистическая сеть автозаправочных станций. Три крупнейших игрока на рынке имеют относительно значительную долю, и в то же время за ними стоят нефтеперерабатывающие заводы, а за двумя из них — дистрибьюторы», — говорит Заиц.