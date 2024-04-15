Слабая крона сводит на нет преимущества покупок за границей
17 апреля 2024
21:00
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Еще прошлым летом при покупке автомобиля Škoda за границей можно было сэкономить до 100 000 крон по сравнению с Чехией. Сейчас, однако, разница сократилась, а кое-где автомобили за границей стоят дороже. То же можно сказать и о мебели, которая раньше была дешевле. Причиной этого, помимо политики компаний, стал обменный курс кроны, которая заметно ослабла по отношению к некоторым валютам.
Чехи уже сократили покупки продуктов питания в Польше, но сокращение разрыва стало еще более заметным в отношении более дорогих товаров, таких как автомобили.
Если еще в апреле прошлого года за польский злотый давали пять крон, то теперь — почти на крону больше. Таким образом, товары из Польши стоят почти на пятую часть дороже, чем год назад. Крона также теряет позиции по отношению к евро: если год назад, по данным Kurzy.cz, евро стоил меньше 23,50 кроны, то сейчас его курс составляет 25,30 кроны.
Если рассматривать автомобили производства Škoda Auto, то цены на модели Fabia и Octavia в Чехии в базовой комплектации не изменились. В Польше в прошлом году Fabia была на 12 000 крон дешевле, а сейчас разница составляет уже 57 000 крон не в пользу Польши.
«Разница в ценах, вероятно, связана с обесцениванием чешской кроны по отношению к польскому злотому. С августа крона обесценилась по отношению к злотому примерно на 18%. Цены на автомобили в злотых почти не изменились, но при пересчете в кроны более слабая валюта означает более высокую сумму в кронах», — сказал аналитик Finlord Борис Томчак.
В Словакии автомобиль можно купить на 14 000 крон дешевле. 15 000 можно сэкономить, купив Octavia в комплектации Ambition в Болгарии. Это версия до фейслифтинга 2024 года, но у нее более мощный двигатель, за который вы доплатите 50 000 крон в Чехии. На 25 000 крон дороже в Болгарии с более мощным двигателем, чем в Чехии, стоит Octavia Combi.
Мебель стала дешевле
По сравнению с прошлым годом производитель мебели IKEA удешевил ряд товаров в Чехии и других странах. Например, двухместный диван Vimle стал дешевле на 4 000 крон по сравнению с прошлой осенью, но он по-прежнему остается самым дорогим в Чехии. В Польше он стоит на 5 000 дешевле.
А вот популярный диван-кровать Hemnes наиболее дешев в Чехии, его цена составляет чуть менее 8 000 крон, на 3 5000 крон меньше по сравнению с 2023 годом. Кровать с мягкой обивкой Idanäs и местом для хранения в настоящее время дешевле, чем в Чехии, только в Польше, но лишь на 800 крон; в прошлом году разница в цене составляла 3 700 крон.
Подгузники стоят дороже за границей
Несмотря на ослабление кроны, у магазинных товаров сохраняются довольно большие различия. Журналисты сравнили ценники на отдельные товары в аптеке dm, которая работает во всех сравниваемых странах.
Если у вас есть маленькие дети, при большой покупке подгузников или детского питания можно сэкономить немало денег. Например, молочная смесь Hipp Bio Combiotik стоит в Польше на 10 крон дешевле за 100 граммов. На каждом подгузнике также можно сэкономить 1 крону, что означает экономию более 200 крон в месяц. Цена одного литра ополаскивателя для полости рта Listerine в Польше почти в два раза ниже, чем в Чехии.
Таблетка для посудомоечной машины в Австрии на 1,80 кроны дешевле, чем в Чехии, а таблетка для стиральной машины — более чем на 2 кроны дешевле в Словакии.
Если еще в апреле прошлого года за польский злотый давали пять крон, то теперь — почти на крону больше. Таким образом, товары из Польши стоят почти на пятую часть дороже, чем год назад. Крона также теряет позиции по отношению к евро: если год назад, по данным Kurzy.cz, евро стоил меньше 23,50 кроны, то сейчас его курс составляет 25,30 кроны.
Если рассматривать автомобили производства Škoda Auto, то цены на модели Fabia и Octavia в Чехии в базовой комплектации не изменились. В Польше в прошлом году Fabia была на 12 000 крон дешевле, а сейчас разница составляет уже 57 000 крон не в пользу Польши.
«Разница в ценах, вероятно, связана с обесцениванием чешской кроны по отношению к польскому злотому. С августа крона обесценилась по отношению к злотому примерно на 18%. Цены на автомобили в злотых почти не изменились, но при пересчете в кроны более слабая валюта означает более высокую сумму в кронах», — сказал аналитик Finlord Борис Томчак.
В Словакии автомобиль можно купить на 14 000 крон дешевле. 15 000 можно сэкономить, купив Octavia в комплектации Ambition в Болгарии. Это версия до фейслифтинга 2024 года, но у нее более мощный двигатель, за который вы доплатите 50 000 крон в Чехии. На 25 000 крон дороже в Болгарии с более мощным двигателем, чем в Чехии, стоит Octavia Combi.
Мебель стала дешевле
По сравнению с прошлым годом производитель мебели IKEA удешевил ряд товаров в Чехии и других странах. Например, двухместный диван Vimle стал дешевле на 4 000 крон по сравнению с прошлой осенью, но он по-прежнему остается самым дорогим в Чехии. В Польше он стоит на 5 000 дешевле.
А вот популярный диван-кровать Hemnes наиболее дешев в Чехии, его цена составляет чуть менее 8 000 крон, на 3 5000 крон меньше по сравнению с 2023 годом. Кровать с мягкой обивкой Idanäs и местом для хранения в настоящее время дешевле, чем в Чехии, только в Польше, но лишь на 800 крон; в прошлом году разница в цене составляла 3 700 крон.
Подгузники стоят дороже за границей
Несмотря на ослабление кроны, у магазинных товаров сохраняются довольно большие различия. Журналисты сравнили ценники на отдельные товары в аптеке dm, которая работает во всех сравниваемых странах.
Если у вас есть маленькие дети, при большой покупке подгузников или детского питания можно сэкономить немало денег. Например, молочная смесь Hipp Bio Combiotik стоит в Польше на 10 крон дешевле за 100 граммов. На каждом подгузнике также можно сэкономить 1 крону, что означает экономию более 200 крон в месяц. Цена одного литра ополаскивателя для полости рта Listerine в Польше почти в два раза ниже, чем в Чехии.
Таблетка для посудомоечной машины в Австрии на 1,80 кроны дешевле, чем в Чехии, а таблетка для стиральной машины — более чем на 2 кроны дешевле в Словакии.
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