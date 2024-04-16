Уровень жизни чехов приблизился к уровню Западной Европы
18 апреля 2024
16:30
415
За последние два десятилетия уровень жизни чехов приблизился к уровню Западной Европы. В прошлом году валовой внутренний продукт на душу населения (ВВП) по отношению к паритету покупательной способности достиг 91% от среднеевропейского уровня, в то время как на момент вступления чехов в Европейский союз этот показатель составлял 80%. Об этом говорится в экономическом анализе, представленном сегодня журналистам компанией Česká spořitelna. Однако авторы отметили, что некоторые регионы, такие как Карловарский и Устецкий края, уходят все дальше. Среди чешских регионов уровень жизни больше всего вырос в Южноморавском крае. Некоторые страны, которые, как и Чехия, вступили в ЕС в 2004 году, росли быстрее. В Польше уровень жизни вырос с 50 до 80%, а в Литве — с 43 до 90% от среднего уровня по ЕС.
Реальный валовой внутренний продукт на душу населения в Чехии после вступления в ЕС вырос на 40% — с 249 000 крон в 2004 году до 675 000 крон в 2023 году. Потребление домохозяйств за этот период увеличилось со 150 000 до 302 000 крон, говорится в анализе. Согласно анализу, если бы Чехия не была частью ЕС, экономические показатели страны были бы хуже. ВВП на душу населения в прошлом году был бы на пятую часть ниже — 130 000 крон. Потребление домохозяйств сократилось бы на треть, то есть на 100 000 крон.
«В целом Чешская Республика приближается к среднему уровню жизни в ЕС, но некоторые регионы все дальше от него уходят. В частности, в Карловарском и Устецком краях уровень жизни после вступления в ЕС повышался медленнее, чем в других регионах, даже по сравнению со средним уровнем ЕС. Среди чешских регионов уровень жизни больше всего вырос в Южноморавском крае», — говорит Давид Навратил, главный экономист компании Česká spořitelna.
В среднем Чешская Республика получает из бюджета ЕС 100-150 миллиардов крон в год, а взносы в бюджет ЕС составляют 50-70 миллиардов крон. Таким образом, благодаря бюджету ЕС Чешская Республика ежегодно имеет в своем распоряжении около 70 миллиардов крон, что превышает годовой бюджет большинства ее министерств.
«С 2004 года мы получили в общей сложности более 1 триллиона крон из средств ЕС. Две трети этих денег были использованы на цели политики сплочения, то есть на развитие отдельных регионов. Около четверти бюджета направлено на общую сельскохозяйственную политику, а остальные деньги — на централизованные программы, такие как программа по науке и инновациям», — рассказывает Петр Заградник, аналитик Česká spořitelna.
Уровень безработицы в Чехии уже долгое время остается самым низким в ЕС. С момента вступления в ЕС он снизился с 6% до менее чем 3%, а с 2016 года даже стал самым низким в ЕС.
Благодаря быстрому росту в последние годы уровень цен вырос с 55 до 81% от среднего уровня по ЕС в период с 2004 по 2022 год. Однако уровень заработной платы по-прежнему составляет 60% от среднего уровня по ЕС.
В результате вступления в ЕС уровень бедности в Чешской Республике сократился почти вдвое — с 20 до 11%. Это около 750 000 человек. Этому положительному развитию способствовало использование средств ЕС, особенно в рамках проектов, направленных на координацию работы в социально изолированных населенных пунктах, поддержку социального предпринимательства и повышение потенциала служб и социальной работы, говорится в анализе ČS.
«В целом Чешская Республика приближается к среднему уровню жизни в ЕС, но некоторые регионы все дальше от него уходят. В частности, в Карловарском и Устецком краях уровень жизни после вступления в ЕС повышался медленнее, чем в других регионах, даже по сравнению со средним уровнем ЕС. Среди чешских регионов уровень жизни больше всего вырос в Южноморавском крае», — говорит Давид Навратил, главный экономист компании Česká spořitelna.
В среднем Чешская Республика получает из бюджета ЕС 100-150 миллиардов крон в год, а взносы в бюджет ЕС составляют 50-70 миллиардов крон. Таким образом, благодаря бюджету ЕС Чешская Республика ежегодно имеет в своем распоряжении около 70 миллиардов крон, что превышает годовой бюджет большинства ее министерств.
«С 2004 года мы получили в общей сложности более 1 триллиона крон из средств ЕС. Две трети этих денег были использованы на цели политики сплочения, то есть на развитие отдельных регионов. Около четверти бюджета направлено на общую сельскохозяйственную политику, а остальные деньги — на централизованные программы, такие как программа по науке и инновациям», — рассказывает Петр Заградник, аналитик Česká spořitelna.
Уровень безработицы в Чехии уже долгое время остается самым низким в ЕС. С момента вступления в ЕС он снизился с 6% до менее чем 3%, а с 2016 года даже стал самым низким в ЕС.
Благодаря быстрому росту в последние годы уровень цен вырос с 55 до 81% от среднего уровня по ЕС в период с 2004 по 2022 год. Однако уровень заработной платы по-прежнему составляет 60% от среднего уровня по ЕС.
В результате вступления в ЕС уровень бедности в Чешской Республике сократился почти вдвое — с 20 до 11%. Это около 750 000 человек. Этому положительному развитию способствовало использование средств ЕС, особенно в рамках проектов, направленных на координацию работы в социально изолированных населенных пунктах, поддержку социального предпринимательства и повышение потенциала служб и социальной работы, говорится в анализе ČS.
Комментарии:
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
18 АПРЕЛЯ 2024
177
Вчера правительство одобрило Закон о цифровых финансах, который устанавливает регулирование криптовалютного рынка и наделяет Чешский национальный банк (ЧНБ) полномочиями по надзору за ним. Закон...
15:00
18 АПРЕЛЯ 2024
635
Россияне никогда не вернут Украине аннексированный полуостров Крым и не покинут восточный Донбасс, заявил сегодня премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, признание принципа...
11:30
18 АПРЕЛЯ 2024
455
Гражданской инициативе «Мир для Украины» удалось за 41 час собрать 1 миллион евро (более 25 миллионов крон) в поддержку чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины. Сбор, который на...
08:00
18 АПРЕЛЯ 2024
796
Европейская лотерея Eurojackpot сделала чеха миллионером. Во вторник житель Праги выиграл второй приз лотереи и теперь может наслаждаться баснословным выигрышем в размере почти 130 млн чешских...
22:00
17 АПРЕЛЯ 2024
939
Председатель оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш отправил бы на фронт боевых действий всех, кто говорит о войне и имеет освобождение от призыва. По его мнению, политики из коалиции являются...
21:00
17 АПРЕЛЯ 2024
1943
Еще прошлым летом при покупке автомобиля Škoda за границей можно было сэкономить до 100 000 крон по сравнению с Чехией. Сейчас, однако, разница сократилась, а кое-где автомобили за границей стоят...
19:30
17 АПРЕЛЯ 2024
552
Чешская почта столкнулась с очередной волной мошенничества, в ходе которого ее название используется в мошеннических сообщениях о доставке. Цель злоумышленников — получить от клиентов почты...
14:00
17 АПРЕЛЯ 2024
861
Топливо в Чехии дороже всего с октября прошлого года. Цена на бензин впервые в этом году поднялась выше 40 крон за литр и будет расти дальше. Почти все основные факторы говорят о дальнейшем росте...
11:30
17 АПРЕЛЯ 2024
340
Выборами в Европейский парламент (ЕП) в этом году интересуется больше европейцев, чем перед голосованием 2019 года, свидетельствуют данные опроса Eurobarometer, который стал последним перед...
09:30
17 АПРЕЛЯ 2024
1536
«Я НЕ ХОЧУ БОЛЬШЕ ВИДЕТЬ РУССКИЕ ТАНКИ В СВОЕМ ГОРОДЕ». ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЧЕХИИ ОБРАТИЛСЯ К АМЕРИКАНЦАМ
Петр Фиала провел переговоры со спикером Палаты депутатов и другими политиками в Конгрессе США. Встреча состоялась в тот момент, когда в США говорят о скором разблокировании помощи Украине....
22:00
16 АПРЕЛЯ 2024
971
ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ В ЧЕХИИ ПРОВЕРЯЕТ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ВНЕДОРОЖНИКОВ HILUX СТОИМОСТЬЮ В МИЛЛИАРД КРОН
Военная полиция проводила оперативные мероприятия в здании Генерального штаба в пражском районе Дейвице, чтобы собрать доказательства для расследования контракта на поставку внедорожников Hilux,...
21:00
16 АПРЕЛЯ 2024
906
Согласно статистике, цены на сливочное масло в Чехии, которые после вторжения России в Украину поднялись выше 60 крон за штуку, стабилизировались. Пачку весом в четверть килограмма теперь можно...
16:30
16 АПРЕЛЯ 2024
3529
Чешско-моравская конфедерация профсоюзов (ČMKOS) подаст жалобу в Европейскую комиссию в связи с намерением отменить гарантированную заработную плату на предприятиях в Чешской Республике. Она...
13:00
16 АПРЕЛЯ 2024
1011
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 16 апреля отверг миграционный план Европейского союза и хочет призвать всех депутатов правящей коалиции никогда не соглашаться на пакт о миграции и...
10:30
16 АПРЕЛЯ 2024
1514
Политический обозреватель российского агентства РИА Новости Владимир Корнилов заявил, что Чехия заплатит за гражданские объекты на территории России, по которым украинская армия нанесла удары из...