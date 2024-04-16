Уровень жизни чехов приблизился к уровню Западной Европы

Реальный валовой внутренний продукт на душу населения в Чехии после вступления в ЕС вырос на 40% — с 249 000 крон в 2004 году до 675 000 крон в 2023 году. Потребление домохозяйств за этот период увеличилось со 150 000 до 302 000 крон, говорится в анализе. Согласно анализу, если бы Чехия не была частью ЕС, экономические показатели страны были бы хуже. ВВП на душу населения в прошлом году был бы на пятую часть ниже — 130 000 крон. Потребление домохозяйств сократилось бы на треть, то есть на 100 000 крон.



«В целом Чешская Республика приближается к среднему уровню жизни в ЕС, но некоторые регионы все дальше от него уходят. В частности, в Карловарском и Устецком краях уровень жизни после вступления в ЕС повышался медленнее, чем в других регионах, даже по сравнению со средним уровнем ЕС. Среди чешских регионов уровень жизни больше всего вырос в Южноморавском крае», — говорит Давид Навратил, главный экономист компании Česká spořitelna.



В среднем Чешская Республика получает из бюджета ЕС 100-150 миллиардов крон в год, а взносы в бюджет ЕС составляют 50-70 миллиардов крон. Таким образом, благодаря бюджету ЕС Чешская Республика ежегодно имеет в своем распоряжении около 70 миллиардов крон, что превышает годовой бюджет большинства ее министерств.



«С 2004 года мы получили в общей сложности более 1 триллиона крон из средств ЕС. Две трети этих денег были использованы на цели политики сплочения, то есть на развитие отдельных регионов. Около четверти бюджета направлено на общую сельскохозяйственную политику, а остальные деньги — на централизованные программы, такие как программа по науке и инновациям», — рассказывает Петр Заградник, аналитик Česká spořitelna.



Уровень безработицы в Чехии уже долгое время остается самым низким в ЕС. С момента вступления в ЕС он снизился с 6% до менее чем 3%, а с 2016 года даже стал самым низким в ЕС.



Благодаря быстрому росту в последние годы уровень цен вырос с 55 до 81% от среднего уровня по ЕС в период с 2004 по 2022 год. Однако уровень заработной платы по-прежнему составляет 60% от среднего уровня по ЕС.



В результате вступления в ЕС уровень бедности в Чешской Республике сократился почти вдвое — с 20 до 11%. Это около 750 000 человек. Этому положительному развитию способствовало использование средств ЕС, особенно в рамках проектов, направленных на координацию работы в социально изолированных населенных пунктах, поддержку социального предпринимательства и повышение потенциала служб и социальной работы, говорится в анализе ČS.