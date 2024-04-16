Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Правительство одобрило регулирование криптовалютного рынка, включая надзор ЧНБ

Анастасия Князева
18 апреля 2024
18:00
178
Вчера правительство одобрило Закон о цифровых финансах, который устанавливает регулирование криптовалютного рынка и наделяет Чешский национальный банк (ЧНБ) полномочиями по надзору за ним. Закон поможет защитить потребителей в этой части финансового рынка, заявили в Министерстве финансов. Теперь закон будет рассмотрен парламентом.
«Люди часто инвестируют значительные суммы денег в криптоактивы, и до сих пор не было специального законодательства для этих продуктов. Законопроект позволит установить защиту потребителей и в этой сфере, а также повысит стабильность финансовой среды и обеспечит справедливый фон для поставщиков криптоактивов», — говорится в пресс-релизе министра финансов Збынека Станюры (ODS). Глава МВД Вит Ракушан сказал журналистам, что правительство хочет, чтобы закон отвечал современным тенденциям в финансовом секторе.

Министерство финансов представило законопроект в контексте ожидаемого вступления в силу европейского регламента, известного под аббревиатурой MiCA. Этот регламент является самым строгим международным стандартом для торговли на рынке виртуальных активов. В соответствии со стандартом посредники должны будут регистрироваться в ЕС и собирать данные о продавцах и покупателях, что призвано предотвратить отмывание денег или затруднить обход санкций ЕС. Стандарт также позволит властям получать доступ к некоторым данным о сделках.

Европейский регламент имеет прямое действие, а предлагаемый Закон о цифровых финансах дополняет чешские правила. В первую очередь в нем прописаны обязательства эмитентов и торговцев криптоактивами. Они должны будут предоставлять в ЧНБ подтвержденную аудитом финансовую отчетность, а также регулярно оценивать меры по защите активов, доверенных им клиентами. Закон также устанавливает условия профессиональной компетенции для криптовалютных трейдеров.

ЧНБ как надзорный орган будет иметь право наложить штраф в размере до 50 миллионов крон за нарушение правил или даже запретить деятельность поставщика услуг, связанных с криптоактивами. Кроме того, ведомство будет вести списки эмитентов криптовалют, которым была выдана лицензия на деятельность или которые получили лицензию на деятельность в другой стране — члене ЕС.

Вступление закона в силу должно последовать за вступлением в силу отдельных положений европейского регламента. Часть мер должна вступить в силу с 30 июня, другая часть — с 30 декабря, а оставшаяся часть — с 17 января.
криптовалюта Европейский банк Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
18 АПРЕЛЯ 2024
415
ЭКОНОМИКА
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ЧЕХОВ ПРИБЛИЗИЛСЯ К УРОВНЮ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
За последние два десятилетия уровень жизни чехов приблизился к уровню Западной Европы. В прошлом году валовой внутренний продукт на душу населения (ВВП) по отношению к паритету покупательной...
15:00
18 АПРЕЛЯ 2024
635
ОБЩЕСТВО
РОССИЯНЕ НЕ ВЕРНУТ АННЕКСИРОВАННЫЙ КРЫМ УКРАИНЕ, МИР БУДЕТ СТОИТЬ ДОРОГО, ГОВОРИТ ФИЦО
Россияне никогда не вернут Украине аннексированный полуостров Крым и не покинут восточный Донбасс, заявил сегодня премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, признание принципа...
11:30
18 АПРЕЛЯ 2024
455
ОБЩЕСТВО
СЛОВАКИ ЗА 41 ЧАС СОБРАЛИ МИЛЛИОН ЕВРО НА ПОКУПКУ БОЕПРИПАСОВ ДЛЯ УКРАИНЫ
Гражданской инициативе «Мир для Украины» удалось за 41 час собрать 1 миллион евро (более 25 миллионов крон) в поддержку чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины. Сбор, который на...
08:00
18 АПРЕЛЯ 2024
796
ОБЩЕСТВО
ЧЕХ ВЫИГРАЛ ПОЧТИ 130 МИЛЛИОНОВ КРОН В ЛОТЕРЕЮ
Европейская лотерея Eurojackpot сделала чеха миллионером. Во вторник житель Праги выиграл второй приз лотереи и теперь может наслаждаться баснословным выигрышем в размере почти 130 млн чешских...
22:00
17 АПРЕЛЯ 2024
939
ПОЛИТИКА
КАМПАНИЯ БАБИША ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА И АРМИИ В САМОМ РАЗГАРЕ
Председатель оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш отправил бы на фронт боевых действий всех, кто говорит о войне и имеет освобождение от призыва. По его мнению, политики из коалиции являются...
21:00
17 АПРЕЛЯ 2024
1943
ЭКОНОМИКА
СЛАБАЯ КРОНА СВОДИТ НА НЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПОК ЗА ГРАНИЦЕЙ
Еще прошлым летом при покупке автомобиля Škoda за границей можно было сэкономить до 100 000 крон по сравнению с Чехией. Сейчас, однако, разница сократилась, а кое-где автомобили за границей стоят...
19:30
17 АПРЕЛЯ 2024
552
ОБЩЕСТВО
ПОЧТА СТОЛКНУЛАСЬ С ОЧЕРЕДНОЙ ВОЛНОЙ МОШЕННИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ, ВЫМАНИВАЮЩИХ ДАННЫЕ СЧЕТОВ
Чешская почта столкнулась с очередной волной мошенничества, в ходе которого ее название используется в мошеннических сообщениях о доставке. Цель злоумышленников — получить от клиентов почты...
14:00
17 АПРЕЛЯ 2024
861
ЭКОНОМИКА
ПОЧЕМУ БЕНЗИН В ЧЕХИИ СТОИТ 40 КРОН? ТОЛЬКО ТРИ ИГРОКА КОНТРОЛИРУЮТ РЫНОК, ГОВОРИТ ЭКСПЕРТ
Топливо в Чехии дороже всего с октября прошлого года. Цена на бензин впервые в этом году поднялась выше 40 крон за литр и будет расти дальше. Почти все основные факторы говорят о дальнейшем росте...
11:30
17 АПРЕЛЯ 2024
340
ПОЛИТИКА
ОПРОС: 60% ЕВРОПЕЙЦЕВ ИНТЕРЕСУЮТСЯ ВЫБОРАМИ В ЕВРОПАРЛАМЕНТ, СРЕДИ ЧЕХОВ ТАКИХ ТОЛЬКО 38%
Выборами в Европейский парламент (ЕП) в этом году интересуется больше европейцев, чем перед голосованием 2019 года, свидетельствуют данные опроса Eurobarometer, который стал последним перед...
09:30
17 АПРЕЛЯ 2024
1536
ПОЛИТИКА
«Я НЕ ХОЧУ БОЛЬШЕ ВИДЕТЬ РУССКИЕ ТАНКИ В СВОЕМ ГОРОДЕ». ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЧЕХИИ ОБРАТИЛСЯ К АМЕРИКАНЦАМ
Петр Фиала провел переговоры со спикером Палаты депутатов и другими политиками в Конгрессе США. Встреча состоялась в тот момент, когда в США говорят о скором разблокировании помощи Украине....
22:00
16 АПРЕЛЯ 2024
971
ОБЩЕСТВО
ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ В ЧЕХИИ ПРОВЕРЯЕТ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ВНЕДОРОЖНИКОВ HILUX СТОИМОСТЬЮ В МИЛЛИАРД КРОН
Военная полиция проводила оперативные мероприятия в здании Генерального штаба в пражском районе Дейвице, чтобы собрать доказательства для расследования контракта на поставку внедорожников Hilux,...
21:00
16 АПРЕЛЯ 2024
906
ОБЩЕСТВО
СРАВНЕНИЕ И ДИНАМИКА ЦЕН НА СЛИВОЧНОЕ МАСЛО В ЧЕХИИ И ГЕРМАНИИ. ПОЧТИ КАК ПОД КОПИРКУ
Согласно статистике, цены на сливочное масло в Чехии, которые после вторжения России в Украину поднялись выше 60 крон за штуку, стабилизировались. Пачку весом в четверть килограмма теперь можно...
16:30
16 АПРЕЛЯ 2024
3529
ЭКОНОМИКА
ČMKOS ПОДАСТ ЖАЛОБУ НА ЧЕХИЮ В ЕВРОПЕЙСКУЮ КОМИССИЮ В СВЯЗИ С ОТМЕНОЙ ГАРАНТИРОВАННОЙ ЗАРПЛАТЫ
Чешско-моравская конфедерация профсоюзов (ČMKOS) подаст жалобу в Европейскую комиссию в связи с намерением отменить гарантированную заработную плату на предприятиях в Чешской Республике. Она...
13:00
16 АПРЕЛЯ 2024
1011
ПОЛИТИКА
ФИЦО ОТВЕРГ НОВОЕ МИГРАЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЕС. ОН СЧИТАЕТ, ЧТО ЭТО ДИКТАТ СО СТОРОНЫ БРЮССЕЛЯ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 16 апреля отверг миграционный план Европейского союза и хочет призвать всех депутатов правящей коалиции никогда не соглашаться на пакт о миграции и...
10:30
16 АПРЕЛЯ 2024
1514
ПОЛИТИКА
ЧЕХИ ЗАПЛАТЯТ ЗА ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ, ПРИГРОЗИЛ ГОСТЬ В ПРОГРАММЕ СОЛОВЬЕВА НА РОССИЙСКОМ ТВ
Политический обозреватель российского агентства РИА Новости Владимир Корнилов заявил, что Чехия заплатит за гражданские объекты на территории России, по которым украинская армия нанесла удары из...