Правительство одобрило регулирование криптовалютного рынка, включая надзор ЧНБ
18 апреля 2024
18:00
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Вчера правительство одобрило Закон о цифровых финансах, который устанавливает регулирование криптовалютного рынка и наделяет Чешский национальный банк (ЧНБ) полномочиями по надзору за ним. Закон поможет защитить потребителей в этой части финансового рынка, заявили в Министерстве финансов. Теперь закон будет рассмотрен парламентом.
«Люди часто инвестируют значительные суммы денег в криптоактивы, и до сих пор не было специального законодательства для этих продуктов. Законопроект позволит установить защиту потребителей и в этой сфере, а также повысит стабильность финансовой среды и обеспечит справедливый фон для поставщиков криптоактивов», — говорится в пресс-релизе министра финансов Збынека Станюры (ODS). Глава МВД Вит Ракушан сказал журналистам, что правительство хочет, чтобы закон отвечал современным тенденциям в финансовом секторе.
Министерство финансов представило законопроект в контексте ожидаемого вступления в силу европейского регламента, известного под аббревиатурой MiCA. Этот регламент является самым строгим международным стандартом для торговли на рынке виртуальных активов. В соответствии со стандартом посредники должны будут регистрироваться в ЕС и собирать данные о продавцах и покупателях, что призвано предотвратить отмывание денег или затруднить обход санкций ЕС. Стандарт также позволит властям получать доступ к некоторым данным о сделках.
Европейский регламент имеет прямое действие, а предлагаемый Закон о цифровых финансах дополняет чешские правила. В первую очередь в нем прописаны обязательства эмитентов и торговцев криптоактивами. Они должны будут предоставлять в ЧНБ подтвержденную аудитом финансовую отчетность, а также регулярно оценивать меры по защите активов, доверенных им клиентами. Закон также устанавливает условия профессиональной компетенции для криптовалютных трейдеров.
ЧНБ как надзорный орган будет иметь право наложить штраф в размере до 50 миллионов крон за нарушение правил или даже запретить деятельность поставщика услуг, связанных с криптоактивами. Кроме того, ведомство будет вести списки эмитентов криптовалют, которым была выдана лицензия на деятельность или которые получили лицензию на деятельность в другой стране — члене ЕС.
Вступление закона в силу должно последовать за вступлением в силу отдельных положений европейского регламента. Часть мер должна вступить в силу с 30 июня, другая часть — с 30 декабря, а оставшаяся часть — с 17 января.
Министерство финансов представило законопроект в контексте ожидаемого вступления в силу европейского регламента, известного под аббревиатурой MiCA. Этот регламент является самым строгим международным стандартом для торговли на рынке виртуальных активов. В соответствии со стандартом посредники должны будут регистрироваться в ЕС и собирать данные о продавцах и покупателях, что призвано предотвратить отмывание денег или затруднить обход санкций ЕС. Стандарт также позволит властям получать доступ к некоторым данным о сделках.
Европейский регламент имеет прямое действие, а предлагаемый Закон о цифровых финансах дополняет чешские правила. В первую очередь в нем прописаны обязательства эмитентов и торговцев криптоактивами. Они должны будут предоставлять в ЧНБ подтвержденную аудитом финансовую отчетность, а также регулярно оценивать меры по защите активов, доверенных им клиентами. Закон также устанавливает условия профессиональной компетенции для криптовалютных трейдеров.
ЧНБ как надзорный орган будет иметь право наложить штраф в размере до 50 миллионов крон за нарушение правил или даже запретить деятельность поставщика услуг, связанных с криптоактивами. Кроме того, ведомство будет вести списки эмитентов криптовалют, которым была выдана лицензия на деятельность или которые получили лицензию на деятельность в другой стране — члене ЕС.
Вступление закона в силу должно последовать за вступлением в силу отдельных положений европейского регламента. Часть мер должна вступить в силу с 30 июня, другая часть — с 30 декабря, а оставшаяся часть — с 17 января.
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