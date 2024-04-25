Большинство продуктов питания в апреле подорожали, больше всего — яблоки
27 апреля 2024
16:00
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Большинство продуктов питания, регулярно отслеживаемых Чешским статистическим управлением (ČSÚ), в апреле подорожали в месячном исчислении. Больше всего подорожал килограмм яблок — на 9,07%, до 37,28 кроны. Килограмм пшеничной муки также стал стоить на 7,04% больше — 21,14 кроны.
По данным ČSÚ, некоторые товары подорожали и в сравнении с прошлым годом. Если в апреле прошлого года килограмм картофеля стоил 21,98 кроны, то в этом году цена составила 27,42 кроны, что на 24,75% больше.
Эти данные основаны на регулярном ежемесячном обследовании ČSÚ. Цены исследуются один раз на месте и не входят в расчет ежемесячных потребительских цен.
В апреле по сравнению с мартом выросли цены на 9 из 13 товаров, отслеживаемых ČSÚ. Стаканчик белого йогурта подорожал на те же 3%, т.е. на 10,66 кроны, а килограмм сыра Eidam — на 180,95 кроны. Килограмм свиного жаркого подорожал на 3,22%, до 180,42 кроны, а картофель, светлое бутылочное пиво, сахар и сливочное масло подорожали на 1-2% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с мартом подорожали cыр, белый йогурт, мука и сахар, однако в годовом исчислении цены на них снизились.
Десяток яиц, наоборот, подешевел на 5%, до 43,62 кроны, в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении они подешевели более чем на четверть. Сахар также значительно подешевел — на 18,39% по сравнению с прошлым годом, а литр полуобезжиренного молока подешевел на 14,27%, до 23,85 кроны.
По сравнению с прошлым годом в апреле подорожали пять товаров. За картофелем с большим отрывом следует пиво, которое продавалось на 5% дороже, чем в прошлом году. Также немного подорожали свинина жареная, яблоки и сливочное масло.
Данные ČSÚ за март показывают, что цены производителей промышленных товаров не изменились в годовом исчислении, цены на сельскохозяйственную продукцию упали на 13,2%, цены на строительные работы выросли на 1,6%, а на бизнес-услуги — на 4,1%. В месячном исчислении цены производителей сельскохозяйственной продукции выросли на 3,2%, строительных работ — на 0,3%, рыночных услуг — на 0,7%, а цены производителей промышленной продукции, напротив, снизились на 0,1%. По мнению аналитиков, эти события не дают оснований для оживления потребительской инфляции. Однако в ближайшие месяцы темпы роста цен на продукты питания будут снижаться, прокомментировали они тогда.
По данным ČSÚ, годовой рост потребительских цен в марте составил 2%, как и в феврале. По сравнению с мартом прошлого года людям пришлось больше платить за жилье, продукты питания и проживание. Цены снизились только на продукты питания и безалкогольные напитки, сообщал ранее ČSÚ.
Изменение цен на продукты в Чехии
Эти данные основаны на регулярном ежемесячном обследовании ČSÚ. Цены исследуются один раз на месте и не входят в расчет ежемесячных потребительских цен.
В апреле по сравнению с мартом выросли цены на 9 из 13 товаров, отслеживаемых ČSÚ. Стаканчик белого йогурта подорожал на те же 3%, т.е. на 10,66 кроны, а килограмм сыра Eidam — на 180,95 кроны. Килограмм свиного жаркого подорожал на 3,22%, до 180,42 кроны, а картофель, светлое бутылочное пиво, сахар и сливочное масло подорожали на 1-2% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с мартом подорожали cыр, белый йогурт, мука и сахар, однако в годовом исчислении цены на них снизились.
Десяток яиц, наоборот, подешевел на 5%, до 43,62 кроны, в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении они подешевели более чем на четверть. Сахар также значительно подешевел — на 18,39% по сравнению с прошлым годом, а литр полуобезжиренного молока подешевел на 14,27%, до 23,85 кроны.
По сравнению с прошлым годом в апреле подорожали пять товаров. За картофелем с большим отрывом следует пиво, которое продавалось на 5% дороже, чем в прошлом году. Также немного подорожали свинина жареная, яблоки и сливочное масло.
Данные ČSÚ за март показывают, что цены производителей промышленных товаров не изменились в годовом исчислении, цены на сельскохозяйственную продукцию упали на 13,2%, цены на строительные работы выросли на 1,6%, а на бизнес-услуги — на 4,1%. В месячном исчислении цены производителей сельскохозяйственной продукции выросли на 3,2%, строительных работ — на 0,3%, рыночных услуг — на 0,7%, а цены производителей промышленной продукции, напротив, снизились на 0,1%. По мнению аналитиков, эти события не дают оснований для оживления потребительской инфляции. Однако в ближайшие месяцы темпы роста цен на продукты питания будут снижаться, прокомментировали они тогда.
По данным ČSÚ, годовой рост потребительских цен в марте составил 2%, как и в феврале. По сравнению с мартом прошлого года людям пришлось больше платить за жилье, продукты питания и проживание. Цены снизились только на продукты питания и безалкогольные напитки, сообщал ранее ČSÚ.
|Продукт
|Апрель 2023 (в чешских кронах)
|Март 2024 (в чешских кронах)
|Апрель 2024 (в чешских кронах)
|Апрель 2024/апрель 2023
|Апрель 2024/март 2024
|Свинина (1 кг)
|175,06
|174,80
|180,42
|3,06%
|3,22%
|Молоко (1 л)
|27,82
|24,72
|23,85
|-14,27%
|-3,52%
|Сыр (1 кг)
|196,91
|175,64
|180,95
|-8,11%
|3,02%
|Обезжиренный белый йогурт (150 г)
|11,41
|10,35
|10,66
|-6,57%
|3,00%
|Куриные яйца (10 шт.)
|58,59
|45,68
|43,32
|-26,06%
|-5,17%
|Масло сливочное (1 кг)
|203,05
|202,45
|206,39
|1,64%
|1,95%
|Мука пшеничная гладкая (1 кг)
|24,08
|19,75
|21,14
|-12,21%
|7,04%
|Хлеб тминный (1 кг)
|39,84
|38,56
|38,12
|-4,32%
|-1,14%
|Белый пшеничный хлеб (1 кг)
|70,37
|67,09
|66,81
|-5,06%
|-0,42%
|Сахар (1 кг)
|35,34
|28,42
|28,84
|-18,39%
|1,48%
|Пиво светлое, бутылочное (0,5 л)
|14,47
|14,97
|15,20
|5,04%
|1,54%
|Картофель (1 кг)
|21,98
|27,14
|27,42
|24,75%
|1,03%
|Яблоки (1 кг)
|36,67
|34,18
|37,28
|1,66%
|9,07%
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