Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Большинство продуктов питания в апреле подорожали, больше всего — яблоки

Анастасия Князева
27 апреля 2024
16:00
59
Большинство продуктов питания, регулярно отслеживаемых Чешским статистическим управлением (ČSÚ), в апреле подорожали в месячном исчислении. Больше всего подорожал килограмм яблок — на 9,07%, до 37,28 кроны. Килограмм пшеничной муки также стал стоить на 7,04% больше — 21,14 кроны.
По данным ČSÚ, некоторые товары подорожали и в сравнении с прошлым годом. Если в апреле прошлого года килограмм картофеля стоил 21,98 кроны, то в этом году цена составила 27,42 кроны, что на 24,75% больше.

Эти данные основаны на регулярном ежемесячном обследовании ČSÚ. Цены исследуются один раз на месте и не входят в расчет ежемесячных потребительских цен.

В апреле по сравнению с мартом выросли цены на 9 из 13 товаров, отслеживаемых ČSÚ. Стаканчик белого йогурта подорожал на те же 3%, т.е. на 10,66 кроны, а килограмм сыра Eidam — на 180,95 кроны. Килограмм свиного жаркого подорожал на 3,22%, до 180,42 кроны, а картофель, светлое бутылочное пиво, сахар и сливочное масло подорожали на 1-2% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с мартом подорожали cыр, белый йогурт, мука и сахар, однако в годовом исчислении цены на них снизились.

Десяток яиц, наоборот, подешевел на 5%, до 43,62 кроны, в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении они подешевели более чем на четверть. Сахар также значительно подешевел — на 18,39% по сравнению с прошлым годом, а литр полуобезжиренного молока подешевел на 14,27%, до 23,85 кроны.

По сравнению с прошлым годом в апреле подорожали пять товаров. За картофелем с большим отрывом следует пиво, которое продавалось на 5% дороже, чем в прошлом году. Также немного подорожали свинина жареная, яблоки и сливочное масло.

Данные ČSÚ за март показывают, что цены производителей промышленных товаров не изменились в годовом исчислении, цены на сельскохозяйственную продукцию упали на 13,2%, цены на строительные работы выросли на 1,6%, а на бизнес-услуги — на 4,1%. В месячном исчислении цены производителей сельскохозяйственной продукции выросли на 3,2%, строительных работ — на 0,3%, рыночных услуг — на 0,7%, а цены производителей промышленной продукции, напротив, снизились на 0,1%. По мнению аналитиков, эти события не дают оснований для оживления потребительской инфляции. Однако в ближайшие месяцы темпы роста цен на продукты питания будут снижаться, прокомментировали они тогда.

По данным ČSÚ, годовой рост потребительских цен в марте составил 2%, как и в феврале. По сравнению с мартом прошлого года людям пришлось больше платить за жилье, продукты питания и проживание. Цены снизились только на продукты питания и безалкогольные напитки, сообщал ранее ČSÚ.

Изменение цен на продукты в Чехии
Изменение цен на продукты в Чехии
Продукт Апрель 2023 (в чешских кронах) Март 2024 (в чешских кронах) Апрель 2024 (в чешских кронах) Апрель 2024/апрель 2023 Апрель 2024/март 2024
Свинина (1 кг) 175,06 174,80 180,42 3,06% 3,22%
Молоко (1 л) 27,82 24,72 23,85 -14,27% -3,52%
Сыр (1 кг) 196,91 175,64 180,95 -8,11% 3,02%
Обезжиренный белый йогурт (150 г) 11,41 10,35 10,66 -6,57% 3,00%
Куриные яйца (10 шт.) 58,59 45,68 43,32 -26,06% -5,17%
Масло сливочное (1 кг) 203,05 202,45 206,39 1,64% 1,95%
Мука пшеничная гладкая (1 кг) 24,08 19,75 21,14 -12,21% 7,04%
Хлеб тминный (1 кг) 39,84 38,56 38,12 -4,32% -1,14%
Белый пшеничный хлеб (1 кг) 70,37 67,09 66,81 -5,06% -0,42%
Сахар (1 кг) 35,34 28,42 28,84 -18,39% 1,48%
Пиво светлое, бутылочное (0,5 л) 14,47 14,97 15,20 5,04% 1,54%
Картофель (1 кг) 21,98 27,14 27,42 24,75% 1,03%
Яблоки (1 кг) 36,67 34,18 37,28 1,66% 9,07%


Чехия продукты еда

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:00
27 АПРЕЛЯ 2024
273
ОБЩЕСТВО
УРЕГУЛИРОВАТЬ ПРЕТЕНЗИИ ТЕПЕРЬ МОЖНО БЫСТРЕЕ, СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ УЛОЖИТСЯ В НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ
Вместо нескольких недель или дней страховые компании перечисляют деньги на счета своих клиентов в течение нескольких часов после автомобильных аварий. За последние десять лет процесс урегулирования...
22:00
26 АПРЕЛЯ 2024
1317
ОБЩЕСТВО
«МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ КИЕВУ С ВОЗВРАЩЕНИЕМ МУЖЧИН ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА», — СКАЗАЛ ПОЛЬСКИЙ МИНИСТР
Варшава может помочь Киеву с возвращением украинских граждан призывного возраста, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. «Я думаю, что многие наши соотечественники были и остаются...
19:30
26 АПРЕЛЯ 2024
1066
ПОЛИТИКА
ЧТО ДАЛЕЕ ЗАДУМАЛ ПУТИН? РОССИЯ СЕЙЧАС ПРОИЗВОДИТ БОЛЬШЕ ОРУЖИЯ, ЧЕМ ЕЙ НУЖНО ДЛЯ УКРАИНЫ
Россия уже производит больше оружия и боеприпасов, чем ей нужно для вторжения в Украину, по оценкам министра обороны Германии Бориса Писториуса. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала ARD.
19:30
26 АПРЕЛЯ 2024
690
ЭКОНОМИКА
«ГАЗПРОМ» ПОДАЛ В СУД НА CEZ И ДРУГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ КОМПАНИИ
Российская газовая компания «Газпром» подала иск в суд Санкт-Петербурга к трем компаниям Центральной Европы, в том числе чешской энергетической компании CEZ и словацкой ZSE, сообщает ТАСС.
18:00
26 АПРЕЛЯ 2024
1717
ЭКОНОМИКА
ПОПРАВКА К ЗАКОНУ О ДОСРОЧНОМ ПОГАШЕНИИ КРЕДИТОВ. В ЧЕМ СУТЬ?
В Чешской Республике, согласно Закону о потребительском кредите, потребитель имеет право досрочно погасить весь кредит или его часть в любое время в течение срока действия кредитного договора....
16:30
26 АПРЕЛЯ 2024
484
ПОЛИТИКА
ЕВРОПА НЕ СПОСОБНА КОМПЕНСИРОВАТЬ СОКРАЩЕНИЕ ПОМОЩИ США ДЛЯ УКРАИНЫ
За первые два месяца этого года европейские страны выделили в общей сложности около 6 миллиардов евро (более 150 миллиардов крон) на помощь Украине, подвергающейся нападению российской армии,...
15:00
26 АПРЕЛЯ 2024
473
ПОЛИТИКА
ЛИПАВСКИЙ: НАДО ОТКРОВЕННО ГОВОРИТЬ С ВЕНГРИЕЙ, НЕСМОТРЯ НА РАЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА РОССИЙСКУЮ УГРОЗУ
Несмотря на разные взгляды на российскую угрозу, важно вести честный разговор с партнерами. Об этом министр иностранных дел Ян Липавский заявил журналистам перед своим сегодняшним отъездом в...
13:30
26 АПРЕЛЯ 2024
1030
ОБЩЕСТВО
СТУДЕНТ, УСТРОИВШИЙ СТРЕЛЬБУ НА ФИЛОСОФСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ В ПРАГЕ, НЕ СТРАДАЛ ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ, УТВЕРЖДАЕТ ПРОКУРОР
Мотив преступника, устроившего в прошлом году трагическую стрельбу на философском факультете Карлова университета, не связан с психическим расстройством. Об этом, ссылаясь на результаты экспертизы...
12:00
26 АПРЕЛЯ 2024
589
ОБЩЕСТВО
МОРОЗЫ В ЧЕХИИ ПОВРЕДИЛИ ВИНОГРАДНИКИ. НЕКОТОРЫЕ ЧЕШСКИЕ ВИНОДЕЛЬНИ ПОТЕРЯЛИ ВЕСЬ УРОЖАЙ
Несколько морозных ночей на неделе уничтожили большую часть урожая винограда этого года. От морозов пострадали в основном винодельческие районы Богемии, в то время как в Моравии большая часть...
10:30
26 АПРЕЛЯ 2024
809
ЭКОНОМИКА
РОССИЯ ОСТАЕТСЯ ДОМИНИРУЮЩИМ ИМПОРТЕРОМ НЕФТИ В ЧЕХИЮ, НО СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА СИТУАЦИЯ ИЗМЕНИТСЯ
Хотя к следующему году Чехия должна избавиться от зависимости от российской нефти, на долю России по-прежнему приходится более половины общего объема импорта. Это следует из данных Чешского...
08:00
26 АПРЕЛЯ 2024
505
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ И ГАЗ В ЕС ПОДЕШЕВЕЛИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 2023 ГОДА, В ЧЕХИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПОДОРОЖАЛО
Во второй половине 2023 года цены на электроэнергию и газ в Европейском союзе снизились по сравнению с предыдущим годом. Однако между странами существуют значительные различия, и, например, счета...
22:00
25 АПРЕЛЯ 2024
1268
ОБЩЕСТВО
УЩЕРБ УРОЖАЮ ФРУКТОВ ОТ ЗАМОРОЗКОВ В ЧЕХИИ ПРЕВЫСИТ МИЛЛИАРД КРОН
По оценкам садоводов, ущерб, нанесенный урожаю фруктов из-за заморозков, превысит 1 миллиард крон. Большинство фруктовых деревьев в Чехии уже повреждены, морозы уничтожили почти 100% урожая....
21:00
25 АПРЕЛЯ 2024
1931
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ ШКОЛЬНИЦЫ НЕ ВЫДЕРЖАЛИ ЛЕКЦИИ ПСИХОЛОГА И ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ
Три ученицы Кутногорского среднего профессионального училища были доставлены в больницу службой скорой помощи, сотрудникам которой также пришлось оказывать помощь еще трем девочкам, эмоционально...
12:00
25 АПРЕЛЯ 2024
1548
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ СМОЖЕТ «ОТКУПИТЬСЯ» ОТ ПРИЕМА МИГРАНТОВ
Чехия не будет обязана принимать мигрантов даже во время кризиса, когда пострадавшие от миграции страны будут просить о помощи и перераспределении беженцев. У Чехии всегда будет возможность оказать...
10:30
25 АПРЕЛЯ 2024
1236
ОБЩЕСТВО
ДОМА ЗЛОДЕЙ, ЗА РУБЕЖОМ ГЕРОЙ: ДВА ЛИЦА ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕХИИ ПЕТРА ФИАЛЫ
Разница все больше бьет в глаза. В Вашингтоне к нему прислушиваются, в Брюсселе ему предлагают должности — а дома чешскому премьер-министру Петру Фиале доверяет минимум людей, пишет обозреватель...