Большинство продуктов питания в апреле подорожали, больше всего — яблоки

Изменение цен на продукты в Чехии Изменение цен на продукты в Чехии Продукт Апрель 2023 (в чешских кронах) Март 2024 (в чешских кронах) Апрель 2024 (в чешских кронах) Апрель 2024/апрель 2023 Апрель 2024/март 2024 Свинина (1 кг) 175,06 174,80 180,42 3,06% 3,22% Молоко (1 л) 27,82 24,72 23,85 -14,27% -3,52% Сыр (1 кг) 196,91 175,64 180,95 -8,11% 3,02% Обезжиренный белый йогурт (150 г) 11,41 10,35 10,66 -6,57% 3,00% Куриные яйца (10 шт.) 58,59 45,68 43,32 -26,06% -5,17% Масло сливочное (1 кг) 203,05 202,45 206,39 1,64% 1,95% Мука пшеничная гладкая (1 кг) 24,08 19,75 21,14 -12,21% 7,04% Хлеб тминный (1 кг) 39,84 38,56 38,12 -4,32% -1,14% Белый пшеничный хлеб (1 кг) 70,37 67,09 66,81 -5,06% -0,42% Сахар (1 кг) 35,34 28,42 28,84 -18,39% 1,48% Пиво светлое, бутылочное (0,5 л) 14,47 14,97 15,20 5,04% 1,54% Картофель (1 кг) 21,98 27,14 27,42 24,75% 1,03% Яблоки (1 кг) 36,67 34,18 37,28 1,66% 9,07%

По данным ČSÚ, некоторые товары подорожали и в сравнении с прошлым годом. Если в апреле прошлого года килограмм картофеля стоил 21,98 кроны, то в этом году цена составила 27,42 кроны, что на 24,75% больше.Эти данные основаны на регулярном ежемесячном обследовании ČSÚ. Цены исследуются один раз на месте и не входят в расчет ежемесячных потребительских цен.В апреле по сравнению с мартом выросли цены на 9 из 13 товаров, отслеживаемых ČSÚ. Стаканчик белого йогурта подорожал на те же 3%, т.е. на 10,66 кроны, а килограмм сыра Eidam — на 180,95 кроны. Килограмм свиного жаркого подорожал на 3,22%, до 180,42 кроны, а картофель, светлое бутылочное пиво, сахар и сливочное масло подорожали на 1-2% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с мартом подорожали cыр, белый йогурт, мука и сахар, однако в годовом исчислении цены на них снизились.Десяток яиц, наоборот, подешевел на 5%, до 43,62 кроны, в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении они подешевели более чем на четверть. Сахар также значительно подешевел — на 18,39% по сравнению с прошлым годом, а литр полуобезжиренного молока подешевел на 14,27%, до 23,85 кроны.По сравнению с прошлым годом в апреле подорожали пять товаров. За картофелем с большим отрывом следует пиво, которое продавалось на 5% дороже, чем в прошлом году. Также немного подорожали свинина жареная, яблоки и сливочное масло.Данные ČSÚ за март показывают, что цены производителей промышленных товаров не изменились в годовом исчислении, цены на сельскохозяйственную продукцию упали на 13,2%, цены на строительные работы выросли на 1,6%, а на бизнес-услуги — на 4,1%. В месячном исчислении цены производителей сельскохозяйственной продукции выросли на 3,2%, строительных работ — на 0,3%, рыночных услуг — на 0,7%, а цены производителей промышленной продукции, напротив, снизились на 0,1%. По мнению аналитиков, эти события не дают оснований для оживления потребительской инфляции. Однако в ближайшие месяцы темпы роста цен на продукты питания будут снижаться, прокомментировали они тогда.По данным ČSÚ, годовой рост потребительских цен в марте составил 2%, как и в феврале. По сравнению с мартом прошлого года людям пришлось больше платить за жилье, продукты питания и проживание. Цены снизились только на продукты питания и безалкогольные напитки, сообщал ранее ČSÚ.