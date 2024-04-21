Без права вето. Миграционный пакт может обойтись Чехии в миллиарды крон

Фонд будет финансировать страны, затронутые миграцией. Пакт вступит в силу примерно через два года, и Чехия сможет подать заявку на исключение в связи с беженцами из Украины, которых насчитывается более 300 000. Если Чехия не получит исключения, ей придется участвовать в пакте, как и другим странам, принимая мигрантов или выплачивая соответствующую сумму.



Ракушан рассказал, во сколько обойдется такой финансовый взнос. «Это примерно 18 миллионов евро в год, то есть около 480 миллионов крон», — сказал министр. «Данная сумма ориентировочная и будет определяться и рассчитываться заново каждый год в зависимости от конкретной кризисной ситуации», — добавил Ракушан. Вот что является решающим фактором.



Постановление о предоставлении убежища и управлении миграцией гласит, что Европейская комиссия каждый год будет предлагать количество мигрантов, подлежащих перераспределению, и сумму, которая будет находиться в общем фонде. В качестве отправной точки указаны 30 000 человек для перераспределения и 600 миллионов евро в фонде. Это означает, что страны будут платить по 20 000 евро, или полмиллиона крон, за каждого непринятого мигранта.



Количество мигрантов, которое должна принять страна, рассчитывается по формуле, учитывающей численность населения и показатели экономики страны. По расчетам Ракушана, на долю Чехии приходится примерно 3% от общего бремени — согласно этим цифрам, она должна либо принять 900 мигрантов, либо заплатить упомянутые выше 480 миллионов крон. Однако эти цифры — лишь отправная точка; в самом документе говорится: «Комиссия может определить большее число переселенцев или более высокие финансовые взносы, чем предусмотренные».



Решение примет большинство

Затем предложение Комиссии направляется в Совет Европейского союза, где заседают министры стран-членов, которые могут внести в него дополнительные поправки. «Страны-члены не могут использовать свое право вето, это голосование квалифицированным большинством. Таким образом, страны практически могут оказаться в меньшинстве», — объясняет Михал Томашек, эксперт по европейскому праву юридического факультета Карлова университета.



Достаточно, чтобы 55% стран-членов, составляющих 65% населения, проголосовали за предложение. Если это большинство решит увеличить количество перераспределяемых мигрантов или размер финансового взноса, меньшинство ничего не сможет сделать.



В прошлом году, например, по статистике Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 270 000 беженцев прибыли в Европу через Средиземное море. Если бы теоретически такое количество было перераспределено, а Чехия не захотела бы принимать мигрантов, это обошлось бы чешскому государственному бюджету примерно в 4 миллиарда крон.



Экстремальным был 2015 год, когда более миллиона мигрантов направились в Европу через Средиземное море; теоретически, если бы такое количество было перераспределено, чешский вклад в общий фонд составил бы более 15 миллиардов крон.



«Я не думаю, что у государств есть желание перевешивать других. Миграционный пакт будет расти и снижаться по мере того, как государства будут готовы к солидарному сотрудничеству», — говорит Виктор Данек из независимого института Europeum. По словам Данека, если бы голосование проводилось «насильно», миграционная политика не могла бы работать.