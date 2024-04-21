Без права вето. Миграционный пакт может обойтись Чехии в миллиарды крон
23 апреля 2024
21:00
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Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан (STAN) заявил, что Чешская Республика может выплачивать 480 миллионов крон в год в фонд ЕС в рамках миграционного пакта. Однако эта сумма ориентировочная, так как Чехия не обязана платить ни кроны, например, если она помогает стране оборудованием или материалами. Однако по решению большинства стран — членов ЕС чешский взнос может вырасти и до миллиардов крон.
Фонд будет финансировать страны, затронутые миграцией. Пакт вступит в силу примерно через два года, и Чехия сможет подать заявку на исключение в связи с беженцами из Украины, которых насчитывается более 300 000. Если Чехия не получит исключения, ей придется участвовать в пакте, как и другим странам, принимая мигрантов или выплачивая соответствующую сумму.
Ракушан рассказал, во сколько обойдется такой финансовый взнос. «Это примерно 18 миллионов евро в год, то есть около 480 миллионов крон», — сказал министр. «Данная сумма ориентировочная и будет определяться и рассчитываться заново каждый год в зависимости от конкретной кризисной ситуации», — добавил Ракушан. Вот что является решающим фактором.
Постановление о предоставлении убежища и управлении миграцией гласит, что Европейская комиссия каждый год будет предлагать количество мигрантов, подлежащих перераспределению, и сумму, которая будет находиться в общем фонде. В качестве отправной точки указаны 30 000 человек для перераспределения и 600 миллионов евро в фонде. Это означает, что страны будут платить по 20 000 евро, или полмиллиона крон, за каждого непринятого мигранта.
Количество мигрантов, которое должна принять страна, рассчитывается по формуле, учитывающей численность населения и показатели экономики страны. По расчетам Ракушана, на долю Чехии приходится примерно 3% от общего бремени — согласно этим цифрам, она должна либо принять 900 мигрантов, либо заплатить упомянутые выше 480 миллионов крон. Однако эти цифры — лишь отправная точка; в самом документе говорится: «Комиссия может определить большее число переселенцев или более высокие финансовые взносы, чем предусмотренные».
Решение примет большинство
Затем предложение Комиссии направляется в Совет Европейского союза, где заседают министры стран-членов, которые могут внести в него дополнительные поправки. «Страны-члены не могут использовать свое право вето, это голосование квалифицированным большинством. Таким образом, страны практически могут оказаться в меньшинстве», — объясняет Михал Томашек, эксперт по европейскому праву юридического факультета Карлова университета.
Достаточно, чтобы 55% стран-членов, составляющих 65% населения, проголосовали за предложение. Если это большинство решит увеличить количество перераспределяемых мигрантов или размер финансового взноса, меньшинство ничего не сможет сделать.
В прошлом году, например, по статистике Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 270 000 беженцев прибыли в Европу через Средиземное море. Если бы теоретически такое количество было перераспределено, а Чехия не захотела бы принимать мигрантов, это обошлось бы чешскому государственному бюджету примерно в 4 миллиарда крон.
Экстремальным был 2015 год, когда более миллиона мигрантов направились в Европу через Средиземное море; теоретически, если бы такое количество было перераспределено, чешский вклад в общий фонд составил бы более 15 миллиардов крон.
«Я не думаю, что у государств есть желание перевешивать других. Миграционный пакт будет расти и снижаться по мере того, как государства будут готовы к солидарному сотрудничеству», — говорит Виктор Данек из независимого института Europeum. По словам Данека, если бы голосование проводилось «насильно», миграционная политика не могла бы работать.
Ракушан рассказал, во сколько обойдется такой финансовый взнос. «Это примерно 18 миллионов евро в год, то есть около 480 миллионов крон», — сказал министр. «Данная сумма ориентировочная и будет определяться и рассчитываться заново каждый год в зависимости от конкретной кризисной ситуации», — добавил Ракушан. Вот что является решающим фактором.
Постановление о предоставлении убежища и управлении миграцией гласит, что Европейская комиссия каждый год будет предлагать количество мигрантов, подлежащих перераспределению, и сумму, которая будет находиться в общем фонде. В качестве отправной точки указаны 30 000 человек для перераспределения и 600 миллионов евро в фонде. Это означает, что страны будут платить по 20 000 евро, или полмиллиона крон, за каждого непринятого мигранта.
Количество мигрантов, которое должна принять страна, рассчитывается по формуле, учитывающей численность населения и показатели экономики страны. По расчетам Ракушана, на долю Чехии приходится примерно 3% от общего бремени — согласно этим цифрам, она должна либо принять 900 мигрантов, либо заплатить упомянутые выше 480 миллионов крон. Однако эти цифры — лишь отправная точка; в самом документе говорится: «Комиссия может определить большее число переселенцев или более высокие финансовые взносы, чем предусмотренные».
Решение примет большинство
Затем предложение Комиссии направляется в Совет Европейского союза, где заседают министры стран-членов, которые могут внести в него дополнительные поправки. «Страны-члены не могут использовать свое право вето, это голосование квалифицированным большинством. Таким образом, страны практически могут оказаться в меньшинстве», — объясняет Михал Томашек, эксперт по европейскому праву юридического факультета Карлова университета.
Достаточно, чтобы 55% стран-членов, составляющих 65% населения, проголосовали за предложение. Если это большинство решит увеличить количество перераспределяемых мигрантов или размер финансового взноса, меньшинство ничего не сможет сделать.
В прошлом году, например, по статистике Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 270 000 беженцев прибыли в Европу через Средиземное море. Если бы теоретически такое количество было перераспределено, а Чехия не захотела бы принимать мигрантов, это обошлось бы чешскому государственному бюджету примерно в 4 миллиарда крон.
Экстремальным был 2015 год, когда более миллиона мигрантов направились в Европу через Средиземное море; теоретически, если бы такое количество было перераспределено, чешский вклад в общий фонд составил бы более 15 миллиардов крон.
«Я не думаю, что у государств есть желание перевешивать других. Миграционный пакт будет расти и снижаться по мере того, как государства будут готовы к солидарному сотрудничеству», — говорит Виктор Данек из независимого института Europeum. По словам Данека, если бы голосование проводилось «насильно», миграционная политика не могла бы работать.
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