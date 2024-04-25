«Отремонтируй бабушкин дом». Первые заявители получили субсидированные кредиты
28 апреля 2024
16:00
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Сотни людей уже подали заявки на льготные кредиты для субсидирования ремонта бабушкиного дома, и десятки из них уже одобрены. Сумма в среднем превышает миллион крон, а годовая процентная ставка (RPSN), то есть процент с учетом других сборов, составляет максимум 3,5%.
Деньги от субсидии и кредита могут быть использованы для ремонта дома, который должен быть энергоэффективным.
Данные основаны на обзоре строительных обществ, предлагающих кредиты. Подать заявку на них можно с начала марта, а государство вносит половину средств в Фонд модернизации, так что процентная ставка составляет максимум половину от рыночных кредитов.
«Мы регистрируем несколько десятков заявок», — говорит Павел Зубек из строительного общества Modrá pyramida. Там уже выдано 14 кредитов на среднюю сумму 1,5 миллиона.
Процентная ставка по этим кредитам установлена на уровне 3,19%. Средняя ставка APR составляет около 3,23%. Максимальная процентная ставка на данный момент достигла 3,24%.
Строительное общество Česká spořitelna, известное как Buřinka, выдало несколько десятков кредитов со средней суммой в 1,1 миллиона. «Количество заявок приближается к первой сотне», — говорит Милан Поспишил, кредитный менеджер сберегательного банка. Средняя годовая процентная ставка здесь составляет 3,38%, а APR — 3,48%.
В Raiffeisen stavební spořitelna проценты исчисляются десятками миллионов крон. «Максимальный процент годовых, гарантированный клиентам, составляет 3,5%», — сказала представитель компании Тереза Кайзершотова.
«Мы видим, что количество одобренных кредитов составляет менее десятка миллионов. В то же время у нас на рассмотрении находятся еще десятки заявок», — сказала Моника Горжинкова из ČSOB Stavební spořitelna.
«Кредит из строительных сбережений в рамках программы „Ремонт бабушкиного дома“ выдается на условиях посредничества с процентной ставкой три процента годовых», — добавила она.
Пятилетняя фиксация
Срок погашения кредита может составлять до 25 лет, а сумма кредита — до двойного размера субсидии. Фиксация процентов возможна на срок до пяти лет с низкой процентной ставкой, составляющей до половины рыночной ставки по жилищным кредитам на весь срок.
Данные основаны на обзоре строительных обществ, предлагающих кредиты. Подать заявку на них можно с начала марта, а государство вносит половину средств в Фонд модернизации, так что процентная ставка составляет максимум половину от рыночных кредитов.
«Мы регистрируем несколько десятков заявок», — говорит Павел Зубек из строительного общества Modrá pyramida. Там уже выдано 14 кредитов на среднюю сумму 1,5 миллиона.
Процентная ставка по этим кредитам установлена на уровне 3,19%. Средняя ставка APR составляет около 3,23%. Максимальная процентная ставка на данный момент достигла 3,24%.
Строительное общество Česká spořitelna, известное как Buřinka, выдало несколько десятков кредитов со средней суммой в 1,1 миллиона. «Количество заявок приближается к первой сотне», — говорит Милан Поспишил, кредитный менеджер сберегательного банка. Средняя годовая процентная ставка здесь составляет 3,38%, а APR — 3,48%.
В Raiffeisen stavební spořitelna проценты исчисляются десятками миллионов крон. «Максимальный процент годовых, гарантированный клиентам, составляет 3,5%», — сказала представитель компании Тереза Кайзершотова.
«Мы видим, что количество одобренных кредитов составляет менее десятка миллионов. В то же время у нас на рассмотрении находятся еще десятки заявок», — сказала Моника Горжинкова из ČSOB Stavební spořitelna.
«Кредит из строительных сбережений в рамках программы „Ремонт бабушкиного дома“ выдается на условиях посредничества с процентной ставкой три процента годовых», — добавила она.
Пятилетняя фиксация
Срок погашения кредита может составлять до 25 лет, а сумма кредита — до двойного размера субсидии. Фиксация процентов возможна на срок до пяти лет с низкой процентной ставкой, составляющей до половины рыночной ставки по жилищным кредитам на весь срок.
- Выдача субсидии не зависит от наличия заложенной недвижимости.
- Подать заявку на кредит могут даже те, у кого нет договора строительного сбережения.
Грант на ремонт бабушкиного дома является частью программы Nová zelená úsporám. В рамках этой программы можно заранее получить от государства более 1,8 миллиона чешских крон, например, на теплоизоляцию, котлы или фотоэлектричество. Заявители получают деньги после утверждения субсидии, то есть до того, как будут произведены улучшения.
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