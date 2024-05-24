Стал известен средний размер задолженности по банкротству. Самый высокий показатель — в Праге

Об этом говорилось на семинаре в Палате депутатов. Согласно данным, представленным Insolcentrum, средний долг должников, находящихся в состоянии неплатежеспособности, составляет 1,35 миллиона чешских крон.



Однако на этот показатель влияют слишком высокие и слишком низкие долги отдельных неплатежеспособных лиц. Так, медианный долг составляет 620 000 крон. Это означает, что половина неплатежеспособных должников должна эту сумму или больше.



«Средняя ожидаемая удовлетворенность кредиторов составляет 17,9%», — говорит Ярмила Весела, управляющий директор InsolCentre. В 2013-2018 годах она составляла 56%, что также связано с размером долгов на одного человека, находящегося в состоянии неплатежеспособности. В то время средний показатель составлял 660 000 крон.



Больше всего безнадежных долгов у жителей Праги — в среднем 2,54 миллиона чешских крон. По словам Веселы, в среднем кредиторы здесь получают обратно 11,2% своих денег. Самые низкие долги (990 000 чешских крон) и самые высокие возвраты (23,2%) — в регионе Усти-над-Лабем.



Относительно низкие долги и более высокий уровень удовлетворенности кредиторов — в Либерецком, Моравско-Силезском и Пардубицком краях. На другом конце рейтинга находятся, например, жители Среднечешского и Южноморавского краев. «Мы смягчаем долги в первую очередь для людей с большими задолженностями, которые живут в более богатых регионах», — заключила Весела.



Спор о сроках списания долгов

Семинар проходил на фоне споров вокруг правительственной поправки к закону о неплатежеспособности, по которой предстоит окончательное голосование в нижней палате. В ней предлагается сократить срок списания долгов с пяти до трех лет для всех. Ранее такой срок был предусмотрен только для пожилых людей, инвалидов второй и третьей степени, а также для тех, кто в течение трех лет погасит не менее 60% своих долгов.



По мнению Министерства юстиции, которое подготовило проект поправки, Чехия станет исключением в Европе с пятилетним периодом погашения долгов. Кроме того, по мнению министерства, политические и экономические события последних лет значительно ухудшили материальное положение людей, и система банкротства должна быть готова к тому, чтобы позволить должникам вернуться к жизни, свободной от долгов.



Против этого предложения выступают предприниматели и Союз городов и муниципалитетов. «Государство проявляет щедрость, заявляя, что некоторые граждане и компании должны отказаться от своих активов в пользу должника», — говорит Ладислав Минчич из Торговой палаты. По его словам, ослабление параметров списания долгов может негативно сказаться и на государственных бюджетах.



По словам представителя Союза городов и муниципалитетов Дана Йиранека, население задолжало муниципалитетам 15 миллиардов крон. «Мы боимся, что система начнет давать сбои. В тот момент, когда другим приходится платить за неплательщиков, логично, что качество общественных услуг не может быть на том уровне, на котором мы хотели бы», — сказал Йиранек. По его словам, изменения лягут на плечи жителей тех муниципалитетов, которые исправно платят по своим долгам.