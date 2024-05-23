Цены на энергоносители на рынке падают. Когда это прекратится?

– В чем причина?

– Цены имеют тенденцию к снижению с середины 2023 года. Основной причиной этого стало снижение потребления, когда потребители, естественно, начали экономить энергию при более высоких ценах. Но спрос падает и по другим причинам. Более высокие средние зимние температуры привели к снижению потребления тепла, а резервуары для хранения газа заполнены на 60%, что вызывает позитивные настроения на рынке. В целом промышленное потребление также падает из-за снижения объемов производства. Кроме того, на стоимость электроэнергии влияет цена на квоты, которая сейчас составляет около 60 евро за МВт-ч по сравнению с примерно 100 евро за МВт-ч два года назад.



– Как это удешевление влияет на цены для конечных потребителей?

– Цены постепенно снижаются, следуя за развитием оптового рынка. Стоимость меняется по мере того, как у потребителей заканчивается срок действия контрактов. Если динамика цен будет без отрицательных отклонений, большинство потребителей могут рассчитывать на более низкие цены на электроэнергию, чем в 2022 и 2023 годах. Исключение составят лишь те потребители, у которых договоры с фиксацией цены были заключены на более длительный срок. Например, если контракт клиента на 2021 год закончился, когда цены были ниже, чем сейчас, то теперь они будут платить по новой, более высокой цене.



– Какие цены epet предлагает клиентам в настоящее время?

– Мы успели отреагировать на текущую ситуацию на рынке и уже трижды в этом году корректировали наши прайс-листы и снижали цены. Третье снижение цен произошло в начале апреля, и теперь мы предлагаем новым потребителям электричество по цене 2 889 крон за МВт-ч и газ по цене 1 159 крон за МВт-ч. Мы стараемся как можно быстрее отразить снижение рыночных цен в наших ценах, чтобы удержаться на вершине таблицы поставщиков.



– Что ожидает энергетический рынок в ближайшем будущем? Можно ли ожидать дальнейшего падения цен?

– На мой взгляд, дальнейшего падения цен ожидать не приходится. В 2021 году минимальная цена на газ была ниже 20 евро за МВт-ч, а электроэнергия продавалась по цене ниже 50 евро за МВт-ч. Сейчас газ дороже более чем на 10 евро, а электроэнергия — более чем на 30 евро. Мы должны помнить, что заменили дешевый российский газ на более дорогой, в основном из Норвегии, и мы также платим за более высокие транспортные расходы; я не вижу здесь возможности для значительного снижения цен. На электроэнергию влияет повышение цен на квоты, но на фоне этого на цену постепенно будет влиять увеличение доли электроэнергии из возобновляемых источников, что может постепенно снизить цену. С другой стороны, мы будем платить больше за субсидирование этих источников и инвестиции в энергосистему, а это приведет к росту цен на регулируемый компонент. Так что снижение общей цены может быть, но не слишком резким.



– Можно ли сказать, что мы вышли из затруднительного положения и энергетический кризис остался позади?

– Мы можем наблюдать постепенную стабилизацию энергетического рынка со второй половины 2023 года. Однако рынок все еще очень чувствителен к любым негативным новостям. Но да, кризис уже позади.



– Так пришло ли время фиксации? И на какой срок?

– Цены на оба товара продолжают падать. Цена базового продукта на энергетической бирже на 2025 год составляет более 70 евро за МВт-ч для электроэнергии и 33 евро за МВт-ч для природного газа. На 2026 год цены еще ниже. Учитывая текущий уровень цен, я бы рекомендовал их зафиксировать, но не более чем на два года. Более длительная фиксация может оказаться нецелесообразной для потребителей.



– Что делать тем клиентам, чьи поставщики не отреагировали на падение цен на бирже и не сделали скидку на время?

– Изучите договор, чтобы выяснить, можно ли его расторгнуть и когда. Срочный договор можно расторгнуть в течение 20 дней, а для расторжения бессрочного договора требуется уведомление за три месяца. Однако я бы определенно рекомендовал активно общаться с поставщиком. Опять же, время сейчас очень конкурентное, и торговцы стараются идти навстречу своим клиентам и договариваться с ними.



– Встречаете ли вы какие-нибудь часто повторяющиеся мифы при общении с клиентами?

– Клиенты по-прежнему часто путают роль поставщика или трейдера и роль дистрибьютора, то есть оператора распределительной сети. В последние два года мы по-прежнему видим, что клиенты оценивают цену поставщика по сумме ежемесячного депозита. Даже возможная переплата или недоплата не говорит о том, насколько хороша цена. Она лишь показывает, насколько правильно клиент настроил авансовые платежи. Важно, чтобы клиент основывал расчеты на своем конкретном потреблении и цене, которую он платит за энергию. Поэтому весной этого года мы разместили на нашем сайте интеллектуальный калькулятор, чтобы помочь клиентам с этим расчетом.