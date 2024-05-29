Чешские компании в основном приветствовали бы введение евро, показал опрос Deloitte
2 июня 2024
16:00
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Чешские компании в основном приветствовали бы введение единой европейской валюты в Чехии. К преимуществам евро они относят прежде всего устранение курсового риска и снижение транзакционных издержек. С другой стороны, они считают единую валюту рискованной с точки зрения возможной ответственности за долги других стран еврозоны. Это следует из опроса, проведенного компанией Deloitte среди чешских компаний.
«Наш опрос показывает, что переход на евро был бы довольно выгоден для чешских компаний. Конечно, существуют риски и единовременные расходы, связанные с введением единой валюты, но положительные моменты, связанные с большей интеграцией в европейский рынок и свободой от валютного риска, явно преобладают», — сказала Катержина Новотна из компании Deloitte, комментируя результаты опроса, в котором приняли участие десятки компаний.
Опрос проводился в рамках программы Czech Best Managed Companies, которая осуществляется компанией Deloitte и помогает развивать хорошо управляемые частные компании. Программа способствует международному сотрудничеству и обмену опытом. «Очевидно, что наиболее эффективно управляемые чешские компании уже занимаются вопросами перехода на единую валюту и готовятся к тому, как это на них повлияет», — сказала Новотна.
По мнению компаний, введение евро в Чехии облегчит торговлю с еврозоной, которая, согласно статистике, является самым важным партнером для чешских экспортеров, а также снизит затраты на защиту от валютных рисков, которые компании считают ненужными расходами и административным бременем. Предприниматели также ожидают, что членство в еврозоне приведет к снижению процентных ставок и, следовательно, к более доступным кредитам, что может стимулировать инвестиции.
Респонденты Deloitte также ожидают, что введение евро в Чехии повысит доверие иностранных партнеров и инвесторов, поскольку они будут воспринимать страну как более интегрированную в европейский рынок. Это также повысит конкурентоспособность чешских предприятий на европейском рынке за счет облегчения сравнения цен на международном уровне.
Компании обеспокоены риском того, что Чешская Республика будет участвовать в обеспечении долгов других стран еврозоны. Они также указывают на потерю автономной денежно-кредитной политики, когда Чешский национальный банк (ЧНБ) больше не сможет реагировать на специфические проблемы чешской экономики.
В ходе январского опроса, проведенного компанией Median для Чешского радио, 21% людей заявил, что лично выиграет от введения евро. Противоположного мнения придерживаются 68% респондентов. Особенно студенты и бизнесмены ожидали, что единая европейская валюта принесет пользу.
Чешская Республика обязалась принять единую европейскую валюту в соответствии с договором о вступлении в Европейский союз, однако сроки введения евро не установлены. Министерство финансов и ЧНБ ожидают, что Чехия сможет выполнить четыре из пяти критериев для вступления в еврозону в этом году, но все еще не выполнит критерий стабильности обменного курса, который требует двухлетнего членства в механизме обменного курса ERM II. Чехия еще не присоединилась к ERM II, и эксперты министерства и ЧНБ рекомендуют ей быть в этой системе только в течение необходимого периода времени до введения евро.
В феврале этого года правительство решило не устанавливать крайний срок для вступления Чехии в еврозону или ERM II. Оно поручило Национальному экономическому совету правительства (NERV) и Законодательному совету правительства до конца октября оценить экономические и правовые последствия ERM II и введения евро. К оценке готовности страны к единой европейской валюте кабинет министров вернется в первом квартале следующего года.
Опрос проводился в рамках программы Czech Best Managed Companies, которая осуществляется компанией Deloitte и помогает развивать хорошо управляемые частные компании. Программа способствует международному сотрудничеству и обмену опытом. «Очевидно, что наиболее эффективно управляемые чешские компании уже занимаются вопросами перехода на единую валюту и готовятся к тому, как это на них повлияет», — сказала Новотна.
По мнению компаний, введение евро в Чехии облегчит торговлю с еврозоной, которая, согласно статистике, является самым важным партнером для чешских экспортеров, а также снизит затраты на защиту от валютных рисков, которые компании считают ненужными расходами и административным бременем. Предприниматели также ожидают, что членство в еврозоне приведет к снижению процентных ставок и, следовательно, к более доступным кредитам, что может стимулировать инвестиции.
Респонденты Deloitte также ожидают, что введение евро в Чехии повысит доверие иностранных партнеров и инвесторов, поскольку они будут воспринимать страну как более интегрированную в европейский рынок. Это также повысит конкурентоспособность чешских предприятий на европейском рынке за счет облегчения сравнения цен на международном уровне.
Компании обеспокоены риском того, что Чешская Республика будет участвовать в обеспечении долгов других стран еврозоны. Они также указывают на потерю автономной денежно-кредитной политики, когда Чешский национальный банк (ЧНБ) больше не сможет реагировать на специфические проблемы чешской экономики.
В ходе январского опроса, проведенного компанией Median для Чешского радио, 21% людей заявил, что лично выиграет от введения евро. Противоположного мнения придерживаются 68% респондентов. Особенно студенты и бизнесмены ожидали, что единая европейская валюта принесет пользу.
Чешская Республика обязалась принять единую европейскую валюту в соответствии с договором о вступлении в Европейский союз, однако сроки введения евро не установлены. Министерство финансов и ЧНБ ожидают, что Чехия сможет выполнить четыре из пяти критериев для вступления в еврозону в этом году, но все еще не выполнит критерий стабильности обменного курса, который требует двухлетнего членства в механизме обменного курса ERM II. Чехия еще не присоединилась к ERM II, и эксперты министерства и ЧНБ рекомендуют ей быть в этой системе только в течение необходимого периода времени до введения евро.
В феврале этого года правительство решило не устанавливать крайний срок для вступления Чехии в еврозону или ERM II. Оно поручило Национальному экономическому совету правительства (NERV) и Законодательному совету правительства до конца октября оценить экономические и правовые последствия ERM II и введения евро. К оценке готовности страны к единой европейской валюте кабинет министров вернется в первом квартале следующего года.
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