Чешские компании в основном приветствовали бы введение евро, показал опрос Deloitte

«Наш опрос показывает, что переход на евро был бы довольно выгоден для чешских компаний. Конечно, существуют риски и единовременные расходы, связанные с введением единой валюты, но положительные моменты, связанные с большей интеграцией в европейский рынок и свободой от валютного риска, явно преобладают», — сказала Катержина Новотна из компании Deloitte, комментируя результаты опроса, в котором приняли участие десятки компаний.



Опрос проводился в рамках программы Czech Best Managed Companies, которая осуществляется компанией Deloitte и помогает развивать хорошо управляемые частные компании. Программа способствует международному сотрудничеству и обмену опытом. «Очевидно, что наиболее эффективно управляемые чешские компании уже занимаются вопросами перехода на единую валюту и готовятся к тому, как это на них повлияет», — сказала Новотна.



По мнению компаний, введение евро в Чехии облегчит торговлю с еврозоной, которая, согласно статистике, является самым важным партнером для чешских экспортеров, а также снизит затраты на защиту от валютных рисков, которые компании считают ненужными расходами и административным бременем. Предприниматели также ожидают, что членство в еврозоне приведет к снижению процентных ставок и, следовательно, к более доступным кредитам, что может стимулировать инвестиции.



Респонденты Deloitte также ожидают, что введение евро в Чехии повысит доверие иностранных партнеров и инвесторов, поскольку они будут воспринимать страну как более интегрированную в европейский рынок. Это также повысит конкурентоспособность чешских предприятий на европейском рынке за счет облегчения сравнения цен на международном уровне.



Компании обеспокоены риском того, что Чешская Республика будет участвовать в обеспечении долгов других стран еврозоны. Они также указывают на потерю автономной денежно-кредитной политики, когда Чешский национальный банк (ЧНБ) больше не сможет реагировать на специфические проблемы чешской экономики.



В ходе январского опроса, проведенного компанией Median для Чешского радио, 21% людей заявил, что лично выиграет от введения евро. Противоположного мнения придерживаются 68% респондентов. Особенно студенты и бизнесмены ожидали, что единая европейская валюта принесет пользу.



Чешская Республика обязалась принять единую европейскую валюту в соответствии с договором о вступлении в Европейский союз, однако сроки введения евро не установлены. Министерство финансов и ЧНБ ожидают, что Чехия сможет выполнить четыре из пяти критериев для вступления в еврозону в этом году, но все еще не выполнит критерий стабильности обменного курса, который требует двухлетнего членства в механизме обменного курса ERM II. Чехия еще не присоединилась к ERM II, и эксперты министерства и ЧНБ рекомендуют ей быть в этой системе только в течение необходимого периода времени до введения евро.



В феврале этого года правительство решило не устанавливать крайний срок для вступления Чехии в еврозону или ERM II. Оно поручило Национальному экономическому совету правительства (NERV) и Законодательному совету правительства до конца октября оценить экономические и правовые последствия ERM II и введения евро. К оценке готовности страны к единой европейской валюте кабинет министров вернется в первом квартале следующего года.